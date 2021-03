Piazza Sempione. Femministe Dicono alle Donne che Cosa è Importante in Loro.

Marco Tosatti

Un gruppo di povere infelici è riuscito a strappare un secondo di notorietà a Milano inscenando quella che hanno definito – chissà perché – una Processione; cioè hanno portato davanti alla statua della Madonna a Piazza Sempione quello che evidentemente secondo loro caratterizza in pieno la femminilità, cioè una vulva. In francese si dice “con”, ed è usato normalmente per definire uno stupido, un povero cretino. Mai definizione ci sembrò più appropriata alle protagoniste della manifestazione, (ma non è un assembramento?) grandi i cugini di Oltralpe, taglienti come lame nei giudizi. Qui sotto trovate il comunicato di Pro Vita & Famiglia. Siamo come sempre in attesa che analoghe manifestazioni accadono davanti a moschee, per protestare contro burqa, escissione ecc. Buona lettura, e sprecate una preghiera per quelle creature malfidate…

§§§

Blasfemia Piazza Sempione, Pro Vita e Famiglia: “Le femministe attaccano violentemente una donna e proprio oggi”

“Femministe contro la statua di una donna l’8 marzo! É la festa di tutte le donne o di chi decidono loro? Al centro di Piazza Sempione c’è una donna che è attaccata da altre donne proprio oggi 8 Marzo, Festa di tutte noi. Si chiamava Maria. Femministe e centro sociali illiberali e violenti contro chi dicono di difendere hanno mostrato all’uscita dell messa l’immagine blasfema di una Madonna a forma di vagina. Ma si rendono conto di quello che fanno? O sono oramai persi nell’ ideologia? Ma le donne poi, sarebbero solo la propria vagina?” ha dichiarato Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita e Famiglia onlus, contro la manifestazione blasfema avvenuta Piazza Sempione, a Roma.

“Siamo vicini al parroco, accusato ingiustamente di omofobia per aver difeso la presenza di questa statua nella piazza. La donna ridotta ai suoi genitali non è quello che combattevamo tutti insieme?” ha continuato Ruiu.



“Una giornata che dovrebbe vedere al centro delle migliori attenzioni le donne si è trasformata in una giornata di vera e propria violenza. Per non parlare dello sciopero che oggi colpisce Roma, dai trasporti agli asili nido. Un’altra vera e propria aggressione alle famiglie, alle donne, che oggi come me si dovranno arrangiare con taxi o organizzandosi il lavoro in maniera diversa. Grazie al progressismo andiamo forte in retorica e demagogia, ma i diritti di tutti e di noi donne non sono affatto difesi nè tutelati” ha concluso Ruiu.

Roma, 8 marzo 2021



§§§

