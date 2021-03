Mons. Suetta Protesta contro la Blasfemia Volgare e Insulsa di Sanremo

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non ho seguito quanto accadeva a Sanremo se non attraverso – distrattamente – qualche foto e notizia di giornali; l’impressione che ne ho tratta è che si trattasse di un Gay Pride televisivo, in sostituzione di quelli che il Covid forse ha impedito (ma vediamo, non si sa mai…). Insomma, trasgressioni cheap, e la solita blasfemia rifugio dei guitti sfigati per attirare l’attenzione. Attendo sempre con emozione che gli stessi traggano spunto per irrisioni e blasfemie dalla vita del Profeta, per esempio, e dal suo matrimonio con una bambina. Pronto a emozionarmi e scuotere la testa in segno di disapprovazione di fronte alle probabili conseguenze (vedi Charlie Hebdo). Ma è gente troppo furba e vigliacca, non c’è pericolo. Intanto con piacere segnaliamo due reazioni al festival del cattivo gusto appena concluso. Buona lettura.

Ecco il comunicato di mons. Suetta, vescovo di Sanremo:

A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto.

Il mio intervento, a questo punto doveroso, è per confortare la fede “dei piccoli”, per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si accoda alla deriva dilagante, per esortare al dovere di giusta riparazione per le offese rivolte a Nostro Signore, alla Beata Vergine Maria e ai santi, ripetutamente perpetrate mediante un servizio pubblico e nel sacro tempo di Quaresima.

Un motto originariamente pagano, poi recepito nella tradizione cristiana, ricorda opportunamente che “quos Deus perdere vult, dementat prius”.

Quanto al premio “Città di Sanremo”, attribuito ad un personaggio, che porta nel nome un duplice prezioso riferimento alla devozione mariana della sua terra d’origine, trovo che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla fede e dico semplicemente “non in mio nome”.

Sanremo, 7 marzo 2021.

+Antonio Suetta

Sanremo, Crepaldi (Ace):

“Festival blasfemo, Rai sanzioni autori oscenità, intervenga Vigilanza”

Roma 7 marzo “Condanniamo con fermezza gli atti di blasfemia, verso i simboli della fede cristiana, realizzati durante il Festival di Sanremo. Ci chiediamo che cosa sarebbe successo se tutto ciò fosse accaduto nei confronti dell’ Islam o di altri Credo.

Domandiamo alla Rai di scusarsi per aver urtato la sensibilità di milioni di telespettatori e di sanzionare coloro che hanno compiuto tali oscenità.

Auspichiamo la convocazione di una riunione urgente della Commissione di Vigilanza, dei servizi radiotelevisivi, affinchè prenda provvedimenti immediati”.

Lo dichiara, in una nota, Adriano Crepaldi, presidente di Azione Cristiana Evangelica, associazione radicata in tutte le 20 regioni italiane, 35 province, in contatto con 6.007 chiese evangeliche e che collabora con Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni.

