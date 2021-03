Dimenticare, Ricordare, Capire. Dizionario di Confucianesimo. Streaming.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa domenica il Maestro Aurelio Porfiri conduce una discussione su un tema estremamente interessante, di cui trovate i dettagli qua sotto. Buona lettura, e buon ascolto.

§§§

L’ideologia che va sotto il nome di Confucianesimo ha dominato per millenni la nazione più grande del globo. Questa sarebbe già una ragione sufficiente perché uno desideri accostarsi a questa realtà e cerchi di conoscerla. Nel secolo scorso il Confucianesimo è stato criticato a fondo e scartato da molti come obsoleto, anzi dannoso, come un ostacolo alla modernizzazione dell’Estremo Oriente. Oggi assistiamo ad una rinascita del Confucianesimo, che quindi non è più da vedere come un relitto del passato, ma ha un valore di attualità. Si comincia infatti a delineare la situazione di un Confucianesimo che, purificato dalle critiche e con i dovuti aggiornamenti e modifiche, ritorna gradualmente a regolare ed ispirare la vita del continente cinese, proprio in un’epoca in cui la Cina viene ad assumersi un ruolo di leader a livello mondiale. Ne parlano Umberto Bresciani e Paolo Santangelo. Modera Aurelio Porfiri.

Condividi i miei articoli:



Tag: confucianesimo, confucio, porfiri



Categoria: Generale