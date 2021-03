CitizenGo, una Campagna. Disney, Basta Fare Propaganda LGBT nel Mondo.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto questo messaggio da CitizenGo e lo condividiamo con voi. Buona lettura.

§§§

Gentile Marco,

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per rispettare una scadenza vitale che riguarda la nostra campagna contro la Disney, affinché la smetta di promuovere l’agenda politica degli attivisti LGBTQ nei loro parchi, nei loro spettacoli televisivi e film, e nei loro prodotti.

In verità, nonostante le obiezioni di oltre 1,3 milioni di cittadini sconcertati, il presidente della Disney Robert Iger e il CEO Bob Chapek hanno sostenuto l’evento pubblico ed esplicito del gay pride a Disneyland Paris e hanno promosso personaggi LGBTQ nelle serie TV e nei film per bambini e famiglie.

Contano sul fatto che le famiglie chiudano un occhio sul malessere che sta sorgendo all’interno della Disney… Ma io e te possiamo farli smettere.

Ora, dopo una serie di perdite finanziarie, gli investitori sono preoccupati per gli ammanchi di bilancio – ecco perché abbiamo intenzione di consegnare oltre 1,5 milioni di firme alla riunione degli azionisti della Walt Disney Company del 9 marzo 2021, richiedendo un cambio di rotta sui contenuti proposti alle famiglie.

Ma, per fare questo, abbiamo bisogno della tua firma il prima possib ile.

Firma la nostra petizione ai dirigenti e al consiglio di amministrazione della Disney chiedendo di liberare la Disney dalla propaganda LGBTQ.

Le iniziative di Iger e Chapek sono state criticate da molti in tutto il mondo come un attacco alla famiglia e un tentativo di influenzare ideologicamente i bambini. La nostra campagna è subentrata ed ha avuto un grande successo. Assieme alle famiglie di tutto il mondo abbiamo contestato l’iniziativa, sottolineando alla Disney che se avesse continuato su questa strada, avremmo smesso di acquistare i loro prodotti. Gli investitori, i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione si sono innervositi parecchio.

Da quando abbiamo presentato pubblicamente le nostre petizioni a Chapek, alla riunione annuale della Disney l’anno scorso, la Disney ha subito miliardi di perdite. Anche il COVID li ha colpiti duramente, portando alla chiusura dei parchi a tema della Disney, cancellando le loro crociere, e chiudendo la produzione di film e TV dal vivo.

Dopo aver licenziato più di 28.000 dipendenti, in questi mesi la Disney è stata costretta a ridurre ancora di più l’organico, mandando a casa migliaia di persone. Di fronte a queste gravi difficoltà, molti alla Disney stanno cominciando a mettere in dubbio il fatto che, forse, non sia poi così opportuno usare il proprio brand per alienare le famiglie di tutto il mondo.

La Famiglia rimane la principale e unica fonte di reddito per la Disney.

Con i posti di lavoro e il futuro della Disney in gioco, è ora di agire! Gli investitori vogliono risposte, soluzioni per riequilibrare i profitti durante tutto quest’anno. Il 9 marzo 2021, con il tuo aiuto, possiamo creare pressioni sull’amministrazione affinché cambino rotta e la smettano di fare propaganda LGBTQ sulla pelle dei pi ù piccoli

Firmate ora per far sapere ai dirigenti e al consiglio di amministrazione della Disney che stanno commettendo un errore costringendo le famiglie a sorbirsi la propa ganda LGBTQ.

L’obiettivo della Disney è stato quello di aumentare i personaggi LGBTQ nei film e negli spettacoli televisivi rivolti ai bambini e alle famiglie, a te e a me, diluendo al loro interno il loro messaggio ideologico. In agosto, erano entusiasti di promuovere il loro primo personaggio bisessuale, una ragazza di 14 anni nello show “The Owl House – Aspirante strega”. Questo è arrivato direttamente dopo che il corto Pixar “Out” ha presentato il primo personaggio gay della Disney.

Ora stanno guidando la carica della cancel-culture oscurando classici come Peter Pan, gli Aristogatti e Dumbo (considerati razzisti) e hanno intrapreso vere e proprie purghe contro attori conservatori, come Gina Carano, una protagonista del successo Disney di Star Wars “The Mandalorian”, solo perché aveva opinioni come le tue e le mie.

È chiaro che Iger e Chapek stanno ancora cercando di sfruttare le famiglie per promuovere l’agenda LGBTQ, e questo deve finire.

Contro il forte ma piccolo gruppo di attivisti radicali pro-gender e LGBTQ ci sono persone come te e me: decine di milioni di persone in tutto il mondo che rispettano e tutelano i valori della famiglia. Rappresentiamo l’unico mercato fonte di reddito della Disney.

Dopo il COVID, la Disney verrà da persone come te e me, aspettandosi di vederci visitare i loro parchi, di prenotare le nostre vacanze sulle loro crociere, e di trovarci abbonati a Disney+, che è attualmente una delle loro fonti di reddito più sicure.

Ma dobbiamo restare uniti per mostrare alla Disney che non siamo piccoli, che non rimarremo in silenzio e che non ci faremo strumentalizzare.

Ecco perché la tua firma è fondamentale per ciò che abbiamo in mente di fare all’assemblea degli azionisti del 9 marzo 2021. Con la tua firma, Disney saprà quanto è seria questa protesta per il futuro e i prog etti dell’azienda:

Firma ora per far sapere ai dirigenti e al consiglio di amministrazione della Disney che stanno commettendo un grave errore con la loro pretesa di imporre l’agenda LGBTQ alle famiglie.

Grazie,

Ignacio Arsuaga e tutto il team di CitizenGO

P.S. Disney è in guai seri con gli investitori. Dopo il COVID, si aspetteranno che le famiglie ricomincino a frequentare i loro parchi e a partecipare alle loro crociere. Non posso permettersi di deludere ancora le famiglie con la loro becera propaganda LGBTQ. La tua firma è fondamentale per aumentare le pressioni sulla Disney.

Quando ci siamo confrontati con i massimi dirigenti Disney l’anno scorso, abbiamo chiarito che CitizenGO non si sarebbe tirata indietro. Ora è il momento di raddoppiare i nostri sforzi!

Per favore aiutateci a raggiungere il nostro obiettivo di 1,5 milioni di firme entro il 9 marzo 2021

Maggiori informazioni:

Parchi a tema in crisi causa virus, la Disney licenzia 32.000 dipendenti ( nel 2021) (IlSole24Ore)

https://www.ilsole24ore.com/art/parchi-tema-crisi-causa-virus-disney-licenzia-32000-dipendenti-nel-2 021-ADr2Uj4?refresh_ce=1

Gina Carano: “io, vittima di bullismo da par te di Disney” (HD blog)

https://www.hdblog.it/curiosita/articoli/n534190/gina-carano-mandalorian -disney-accuse-risposta/

A 7 anni non si può guardare Dumbo, ma si può cambi are sesso (Ad Hoc News)

https://www.adhocnews.it/a-7-anni-non-si-puo-guardare-dumbo-ma-si-puo-cambiare-sesso/?fbclid=IwAR0yDXl_KEp6lRDpMKaGVRvlcl9comMYEgY 5qmcED-zFJZ5eGAqsLrxTvoU

§§§

