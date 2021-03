Cosa Sa (o Ha Dimenticato…) il Cardinale Wuerl che Valga 2 Milioni di Dollari?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante sottoporre alla vostra attenzione questo articolo apparso a firma Steve Skojec suOnePeterFive. Ringraziamo di cuore, come sempre, Vincenzo Fedele per il lavoro di traduzione dall’inglese. Buona lettura.

§§§

Cosa sa il cardinale Wuerl che valga 2 milioni di dollari?

Steve Skojec 3 marzo 2021

Il titolo di questo articolo è stato il primo pensiero che ho avuto appena ho letto quanto segue su “The Pillar”:

L’arcidiocesi di Washington ha stanziato più di 2 milioni di dollari per le “attività ministeriali” del cardinale in pensione Donald Wuerl.

L’arcidiocesi, che negli ultimi anni ha promesso un impegno per la trasparenza finanziaria, non ha risposto alle domande sui dettagli del prosieguo del ministero di Wuerl, sui costi ad esso associati o sulla provenienza dei fondi che sono stati stanziati per Wuerl.

Secondo i resoconti finanziari dell’arcidiocesi di Washington, sono stati stanziati 2.012.639 dollari per “la prosecuzione delle attività del ministero per [l ‘] Arcivescovo emerito” durante l’anno fiscale 2020.

L’importo registra un incremento del 35% rispetto alla somma di 1.488.059 $ assegnati al ministero di Wuerl nell’anno fiscale 2019.

Secondo i rendiconti finanziari certificati dell’arcidiocesi, i fondi per far continuare Wuerl nell’attività del suo ministero sono stati stanziati dal “patrimonio netto senza restrizioni dei donatori“.

Ciò significa che il denaro non è stato donato all’arcidiocesi esplicitamente per essere messo a disposizione di Wuerl, quindi avrebbe potuto essere impiegato per altri scopi a discrezione dell’arcidiocesi.

Il rendiconto finanziario 2020 dell’arcidiocesi include un fondo per il pensionamento dei sacerdoti non finanziato per almeno 35 milioni $, in crescita dai 23,5 milioni di dollari del 2015.

La rendicontazione evidenzia anche un calo del 30% dei fondi stanziati per “donazioni di beneficenza dell’arcidiocesi” nell’anno fiscale 2020, che sono scesi a 401.136 $, dai 651.136 $ dell’anno fiscale 2019.

Anche l’importo stanziato per la “formazione dei sacerdoti” è diminuito, passando da 1.102.500 $ nel 2019 a 1.000.481 $ nel 2020.

I lettori che mi conoscono sanno che le discussioni con i nostri vescovi le conduco con un’ascia in mano, e alcuni potrebbero ricordare una mia particolare antipatia nei confronti di tutti e tre i più recenti Arcivescovi di Washington DC, per motivi correlati.

Wuerl è, senza esagerare, una creatura molto inquietante. Ha un eterno sorriso stampato in faccia – più di una paralisi – ma si percepisce che sotto quella patina artificialmente allegra c’è qualcosa di oscuro in agguato. Secondo George Neumayr, dell’American Spectator, questa non è un’impressione ma potrebbe essere la realtà dei fatti:

Alcuni dei sacerdoti di Donald Wuerl lo chiamavano “l’uomo di latta”, in riferimento al suo stile freddo e spietato come arcivescovo di Washington D.C.

[…]

È divertente pensare che Wuerl sia diventato in modo indiscutibile il cardinale americano più potente nella “chiesa pastorale di Papa Francesco“, dato che Wuerl è il prelato meno pastorale che si possa immaginare. Evitava istintivamente di incontrare il suo gregge e i suoi sacerdoti, a meno che non servissero per uno scopo immediato o godessero di ricchezze e potere. “È un robot“, ha detto uno dei suoi sacerdoti. “Tutto ciò che gli importava erano i soldi e godere di tutti i comfort per trascorre la vita o per qualsiasi altra cosa facesse.”

È anche un uomo che sa molte cose sugli scandali dell’arcidiocesi, ma finge – in modo spudoratamente falso – che non sia così. Facciamo un breve richiamo nei meandri della memoria, come ripasso per coloro che non gli hanno più dedicato attenzione negli ultimi due anni:

Nell’agosto 2018 è scomparso per un breve periodo e i media cattolici erano tutti in agitazione per il fatto che stava scappando dal paese per evitare l’arresto e il processo. Ma alla fine è riapparso ed ha continuato a dirigere l’Arcidiocesi di Washington nonostante la sua vergognosa gestione dell’affare McCarrick.

Le sue dimissioni furono accettate nell’ottobre dello stesso anno, probabilmente su sua richiesta, ma Papa Francesco lo lodò pubblicamente e lo mantenne in carica come amministratore apostolico della diocesi fino ad aprile del 2019, quando Wilton Gregory venne nominato nuovo arcivescovo del distretto.

Durante quel periodo Wuerl “ha negato di aver prima negato” di “aver negato di essere a conoscenza degli abusi di McCarrick sui seminaristi”. Il suo ambiguo gioco di parole è stato montato ad arte secondo una logica clintoniana della semantica: “Quando è stata presentata l’accusa di abuso sessuale di un minore contro l’Arcivescovo McCarrick“, ha detto, “ho dichiarato pubblicamente che non sono mai stato a conoscenza di una tale accusa o di voci in merito. Questa affermazione era nel contesto delle accuse di abusi sessuali su minori, che all’epoca erano al centro della discussione e dell’attenzione dei media“.

Ah, bene bene bene. Quindi era solo l’abuso di minori quello di cui negava di essere a conoscenza. Peccato che, come sapete, ha mentito anche sui seminaristi. Come ho scritto all’epoca:

L’unico problema è che lui ha negato di essere a conoscenza che McCarrick agiva in modo inappropriato con gli adulti, ed ecco la prova. In un’intervista con CBS News nell’agosto del 2018, Wuerl ha negato categoricamente di sapere delle accuse secondo cui McCarrick “aveva rapporti con altri sacerdoti“.

[…]

Secondo la CNA, Wuerl ha anche detto alla stazione radio di notizie WTOP con sede a Washington DC che non aveva sentito alcuna voce che McCarrick fosse coinvolto in qualche storia di cattiva condotta sessuale.

Wuerl ha quindi cambiato di nuovo versione, modificando le sue giustificazioni in “Non immaginate quanto mi spiace, ma ho dimenticato di essere a conoscenza di denunce di molestie“. No, sul serio:

Il leader cattolico del Distretto della Columbia, Donald Wuerl, assediato e sotto accusa nei giorni scorsi per dichiarazioni non veritiere riguardo a ciò che sapeva sulla presunta cattiva condotta sessuale del suo predecessore, Theodore McCarrick, si è scusato martedì scorso, dicendo che si era dimenticato di sapere delle accuse e che non aveva “mai avuto l’intenzione di fornire false informazioni.”

Lo stesso McCarrick ha dichiarato, come riferito dal suo ex segretario personale, monsignor Anthony Figueiredo, che Wuerl era a conoscenza delle restrizioni al suo ministero, che gli erano state imposte da Papa Benedetto XVI:

Figueiredo afferma anche che McCarrick dichiarò di aver “condiviso la lettera con il suo arcivescovo“, che all’epoca era l’arcivescovo Wuerl. Con queste affermazioni, Figueiredo sostiene che: “McCarrick indica che l’allora arcivescovo Wuerl era a conoscenza della lettera e delle restrizioni nel 2008” – un’affermazione che Wuerl continua a negare – “e che una copia potrebbe esistere negli archivi dell’arcidiocesi di Washington.” In molte altre parti della corrispondenza che Figueiredo ha in suo possesso, McCarrick indica che egli sta lavorando con Wuerl per collaborare in base alle restrizioni imposte al suo ministero pubblico e per ottenere un nuovo luogo di residenza.

Niente di tutto questo tocca nessuna delle cose che sono successe a Pittsburgh sotto i suoi occhi e la sua mancata sorveglianza.

Quindi la domanda rimane: cos’altro ha “dimenticato” di sapere il cardinale Wuerl? E cosa fa valere la pena di pagare ogni anno somme di 7 cifre, sotto forma di vitalizio, a un cardinale 80enne caduto in disgrazia?

La domanda posta all’inizio da The Pillar non può ottenere risposta dall’arcidiocesi o dall’ufficio di Wuerl.

Per quanto questo sia oltraggioso, ci può essere ancora qualcuno, a questo punto, che rimanga sorpreso?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: 1P5, mccarrick, skojec, wuerl



Categoria: Generale