Mons. Ics. Quando il Papa Inviterà Benigni all’Accademia delle Scienze?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, compreso quel povero disturbato che dimostra l’utilità sociale di questo blog scrivendomi insulti (chissà che potrebbe fare, se non avesse questa valvola di sfogo…), mons. Ics ci parla oggi di imbecilli (vedi sopra…), di amici di Bergoglio e di Benigni. Buona lettura…

§§§

BENIGNI IL GRANDE! QUANDO SARA’ INVITATO DA BERGOGLIO ALLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE?

Caro Tosatti, a volte mi domando se per sopportare gli imbecilli sia indispensabile aver buona salute e buon umore.

Poiché sto riferendomi ad amici di Papa Bergoglio rinuncio, e chiedo a lei quale esercizio di Yoga mi consiglia per riuscirci. (Ovviamente prescindendo da quello che invece farò io recitando un Santo Rosario per l’anima dell’”imbecille”).

Invito a leggere Repubblica di ieri, pag. 25, la rubrica di Francesco Merlo (Posta e risposta).

Il grande Merlo pubblica una lettera che si riferisce all’embrione congelato, rispondendo che l’embrione, più che un “progetto” è il pezzo di legno di Geppetto.

E fin qui, direi, sono affari suoi; da un’altra amichetta di Bergoglio, Emma Bonino, abbiamo sentito definizioni peggiori.

Aggiunge però Merlo nella sua risposta: <c’è una storiella che Benigni raccontò a Scalfari (Eugenio Scalfari, l’amico del cuore di Bergoglio).

Si svolge in Paradiso dove Gesù incontra un vecchietto che non riesce a trovare suo figlio: “Come ti chiami?”.

E quello: “ Il mio vero nome è Giuseppe, faccio il falegname, ho avuto un figlio in modo un po’ strano, non proprio naturale…”. Gesù lo interrompe commosso: “Papà”. E il vecchietto: “Pinocchio”…>.

Sa Tosatti, a parte la valutazione della battuta blasfema, mi son chiesto se Scalfari l’abbia poi raccontata a sua volta a Bergoglio, e cosa Bergoglio possa aver risposto.

Lei che ne dice? Si sarà fatto una risata, del tipo illustrato nella vignetta di apertura del blog: “Le cronache di papa Francesco”? Quella che mostra il santissimo pontefice mentre telefona ridendo a crepapelle?

Ma non crede che dopo questa storiella Bergoglio possa aver la tentazione di invitare Benigni a far parte della Pontificia Accademia in Vaticano?

Come scienziato, esperto di paternità biologica, intendo, non come guitto lettore della Divina Commedia o come attore nel film – Piccolo diavolo-…

Che ne pensa?

Mons ICS

