Ratzinger, l’Intervista. Riflessione sulla Confusione che Prende il Sopravvento.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’Investigatore Biblico, un amico che ben conoscete, ci ha inviato questa riflessione sulle ultime vicende mediatiche relative a Benedetto XVI, apparsa anche sul suo blog, e che ci sembra interessante sottoporre alla vostra attenzione e riflessione. Buona lettura.

§§§

In questi giorni riflettevo sullo stile della Chiesa contemporanea, nella quale scorgo confusione. Assisto spesso alla voce di fedeli storditi, disorientati, arrabbiati.

Da una lato osservo l’acclamazione del mondo, dall’altro una Chiesa diventata paladina della nuova religione ecologica, per la quale hanno grande importanza la differenziazione dei rifiuti e non di meno l’umiltà dei legumi.

La lotta per Cristo è in secondo piano?

Riflettevo sulla passata rinuncia di Benedetto XVI. Pare che da quel fatto in poi si sia scagliata sulla Chiesa la più grande prova della storia: l’indifferentismo. La Verità non è più Gesù Cristo. Tutto è il contrario di tutto..

L’ultima volta che sono entrato in Vaticano ho avuto una sensazione terribile, come se lo Spirito si fosse ritirato da quel luogo. Non intendo dire che Lo Spirito si sia ritirato dalla Chiesa. Essa è formata da chiunque creda in Gesù: lì dimora lo Spirito Santo.

Ma, in questo momento, pare abbia abbandonato il Vaticano.

Non concordo, nonostante la mia affezione profonda e unione di intenti con Papa Benedetto, con chi continua a insistere sulla presenza di un vero Papa messo in un angolo (l’Emerito), e il reggente (Papa Francesco) come un falso Papa.

Un episodio in tal senso è avvenuto in merito a un intervista del Papa Emerito. Egli sostiene che il Papa è uno. Qualcuno continua a trovare sfumature e insinuare che si riferisca a se stesso.

Questo atteggiamento, a mio parere, non fa che aumentare la confusione.

Come interpretare, dunque, gli avvenimenti che coinvolgono la Chiesa nel suo profondo?

Dio ci mette alla prova. Egli vuole vagliare il grano buono. In che modo? Come fece nel giardino dell’Eden ponendo quell’albero visitato dal serpente.

Adamo ed Eva avrebbero potuto evitare di peccare, tuttavia, avendo il dono del libero arbitrio, decisero di peccare.

Dunque, immaginate chi possa impersonare l’albero attualmente.

Una Chiesa modificata nel profondo dei suoi insegnamenti, dove la Verità viene alterata (ergo non è più Verità) e nella quale manca la solidità del vero comando spirituale.

Una Chiesa che non pasce ma viene trasportata dagli umori del momento interpreta alla perfezione la mia idea di albero dell’Eden.

Allora, cari lettori, forza e coraggio! Senza timore nel mantenere viva quella fiammella nel cuore!

Coloro che resteranno forti e fedeli, coloro che continueranno ad avere fede in Gesù, avranno la salvezza. Questo ci è stato tramandato nei secoli, a questo ci atteniamo.

Forse siamo caduti nella tiepidezza. Forse già ci trovavamo nel torpore.

Tutto quello che dobbiamo fare a partire da ora è avere fede in Gesù che ci salverà da questa generazione.

Credere, pregare e ricevere i Sacramenti.

Le lobby possono occupare il Vaticano, ma non la Chiesa in senso spirituale. Nemmeno i nostri cuori.

Lo Spirito Santo dimora solo in coloro che credono in Gesù e in tutti gli insegnamenti immutabili che la Chiesa ha sempre insegnato.

Investigatore Biblico

§§§

