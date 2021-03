La Strategia del Terrore. Meno Morti a Gennaio in Italia, ma in Spagna…

Carissimi Stilumcuriali, mentre continua la politica del terrore di Stato sui mass media affiliati al regime e naturalmente sulle televisioni, mi sembra interessante condividere con voi due articoli; uno – che ci era colpevolmente sfuggito – di AffariItaliani.it sui decessi di gennaio nel nostro Paese, e un secondo di qualche giorno fa proveniente dalla Spagna. Giusto per arricchire, al di là del tam tam di paura, gli elementi a disposizione per un giudizio personale sereno sulla situazione. Buona lettura.

A dispetto dei 300 o 500 morti Covid indicati ogni giorno (che si tradurrebbero in circa 3mila morti alla settimana) questo mese di gennaio i decessi totali, sono meno della media. Evidentemente i decessi per altre cause, cuore, tumori e così via, devono essere calati se il totale non è maggiore degli altri anni. Oppure i decessi degli 86 enni classificati come Covid sono in realtà attribuibili ad altre case dovute all’età e alla presenza di altre patologie tipiche dell’età avanzata. Dal punto di vista aritmetico non ci sono altre spiegazioni: o calano, per ragioni che nessuno spiega, i decessi per altre malattie oppure i decessi “Covid” sono in realtà dovuti ad altre patologie.

Qualunque sia la spiegazione, è comunque un dato che non siamo più in emergenza da un mese, perché si muore persino meno degli altri anni.

Questo calo della mortalità non è attribuibile – come molti pensano – al lockdown che avrebbe ridotto le polmoniti (l’influenza è praticamente scomparsa quest’anno ovunque), perchè in Svezia dove tutti sono fuori alla sera senza distanziamento e mascherina, l’indice di mortalità settimanale è calato esattamente come in Italia, noi a 1 e loro a 0,9. (Nel periodo di marzo dello scorso anno l’indice era salito oltre 10 sia in Italia che in Svezia e non scende mai sotto 0)

Questo calo della mortalità non è neanche attribuibile al vaccino perché come si sa l’effetto non è immediato dopo la prima iniezione e comunque la percentuale della popolazione vaccinata è ancora molto bassa. La cosa clamorosa però è che se si fa un confronto con il paese che ha già vaccinato, iniziando a Dicembre, la maggioranza della popolazione, Israele, il loro indice di mortalità eccessiva è molto sopra la media e uno dei peggiori.

Come si vede (dati settimanali aggiornati alla settimana scorsa) l’indice di deviazione dalla media della mortalità è a 5 in Israele in Italia e Svezia a 1.

A questo proposito, se si guarda alla mortalità giornaliera “Covid” (non quella totale), Israele ha oggi più morti di inizio dicembre, quando è iniziata la vaccinazionehttps://www.bing.com/search?q=israel+covid+deaths&cvid=3d00f7bd72c44a619708546ab73398dc&pglt=43&FORM=ANSPA1&PC=U531. La stampa israeliana ha articoli (vedi Ynet, il giornale online più diffuso) che titolano del “fallimento” della strategia del governo di lockdown e vaccinazione. Non solo, nelle zone palestinesi dove c’è diffidenza verso il vaccino e pochi lo fanno al momento i dati di casi, ospedalizzazioni e decessi sono migliori, vedi Gilead Atzmon https://www.unz.com/gatzmon/israels-third-lockdown-a-spectacle-of-failure/).

In Francia la vaccinazione va molto a rilento, perché sembra che ad esempio nei sondaggi tra le donne in particolare quasi la metà non voglia farsi vaccinare e molti scienziati, medici e virologi non considerano sicuri i vaccini di tipo nuovo di BnTech Pfizer e Moderna che sono stati i primi ad arrivare. In Germania Reuters riportava ieri che la zona di Stoccarda, che è quella tecnologicamente e scientificamente più avanzata è il centro dell’opposizione alla vaccinazione e i leader della protesta sono spesso scienziati. In Inghilterra la critica alla strategia del lockdown e alla vaccinazione come soluzione è condotta da Mike Yeadon che era il capo scienziato e responsabile malattie respiratorie di Pfizer stessa. Se poi si prende la mortalità eccessiva settimanale dei dati EuroMomo citati, lo UK è un disastro con un dato di 10 contro 1 dell’Italia e della Svezia ( https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps). La campagna di vaccinazione inglese è la seconda al mondo dopo quella di Israele al momento per percentuale della popolazione coperta, ma i dati di ospedalizzazioni e decessi, sia che si guardi quelli da “Covid” che quelli totali sono i peggiori in Europa

Ci fermiamo qui perchè le possibili spiegazioni di questi fatti non ci competono, ma i dati della mortalità in particolare smentiscono per ora l’idea che siamo in una emergenza (la mortalità è normale da un mese), che il lockdown sia servito (la Svezia o Stati USA che non hanno lockdown non hanno più decessi) e che i paesi che stanno vaccinando di più stiano ottenendo risultati migliori ( eclatante il caso di Israele).

Ed ecco le notizie provenienti dalla Spagna:

Straordinario e allo stesso tempo tragico e terrificante rapporto preparato per la pagina digitale dell’ “Associazione delle vittime dei politici” in cui si dettaglia l’incidenza delle vaccinazioni nelle case di cura fino allo scorso 20 febbraio, cioè, ora può essere più.

Secondo le informazioni a cui si può accedere direttamente attraverso questo link, ci sono già 930 persone che sono morte in case di cura dopo aver ricevuto la prima o la seconda dose di vaccinazione e 2.747 persone infettate.

I numeri sono assolutamente terribili, ma la cosa più terribile è che, nonostante questi numeri, i giudici continuano a forzare la vaccinazione degli anziani, nonostante l’opposizione dei loro parenti. Un’intera generazione ci sta lasciando, la generazione che ha cresciuto questo paese dal nulla, la generazione della guerra e del dopoguerra, la generazione che è nata in tempi di fame e miseria, la generazione che ha dato tutto per la Spagna e per i suoi figli.

E noi, i loro figli e nipoti, non stiamo facendo assolutamente nulla per proteggerli. Vergogna.

Qui sotto l’elenco delle case di riposo fornito dall’Associazione.

Residencia de Ancianos San Antonio de Vícar Almería 6 https://www.ideal.es/almeria/almeria/detectan-brote-covid-residencia-asistida-almeria-tras-vacunar-coronavirus-20210109201439-nt.html

Residencia de Mallorca Mallorca 61 https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20210104/6165644/detectan-brote-61-enfermos-residencia-mallorca-vacunada.html

Centro DomusVi de Ribeira A Coruña 63 https://www.elcorreogallego.es/primer-plano/la-residencia-de-ribeira-acumula-63-internos-con-covid-tras-vacunarse-MF5968079

Residencia Orpea Aljaraque Huelva 18 https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-salud-confirma-brote-18-casos-residencia-aljaraque-huelva-primera-vacunacion-20210108193320.html

Residencia Paz y Bien de Tui A Coruña 62 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

Residencia DomusVi Vimianzo A Coruña 45 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

Fogar Santa María de Verín A Coruña 31 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

Residencia de A Pastoriza A Coruña 30 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

Residencia Quercus de Leiro A Coruña 27 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

Residencia la Santa Teresa Jornet de A Coruña A Coruña 15 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

DomusVi Carballo A Coruña 13 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

La San Bartolomeu de Xove A Coruña 12 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

San José de Arzúa A Coruña 11 https://www.20minutos.es/noticia/4548218/0/los-casos-de-covid-19-en-residencias-de-ancianos-suben-a-362-tras-otros-10-positivos-en-domusvi-ribeira/

Residencia comarcal de Tamarite de Litera Aragon 7 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/01/14/varios-positivos-en-la-residencia-de-tamarite-tras-la-primera-dosis-de-la-vacuna-1414638.html

Residencia Villaobispo Leon 103 https://www.leonoticias.com/leon/residencias-ancianos-provincia-20210112130132-nt.html?

Residencia de Brazatortas Ciudad Real 62 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-preocupacion-brote-62-casos-tras-primera-dosis-residencia-brazatortas-202101131217_noticia.html

Residencia Villa de Ejea Aragon 80 https://cadenaser.com/emisora/2021/01/14/radio_zaragoza/1610624971_733704.html

Centro de mayores situado en Ibañeta, en Erro Navarra 17 https://www.lavanguardia.com/vida/20210112/6181566/brote-mayores-residencia-recibieron-primera-dosis-vacuna.html#:~:text=El%20departamento%20de%20Derechos%20Sociales,vacuna%20el%205%20de%20enero.

Residencias en Murcia (14 residencias) Murcia 250 https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/murcia-retrasa-segunda-dosis-vacuna-detectar-14-brotes-residencias-mayores-discapacitados_1_6750718.html

Geriatrico Benidorm Alicante 80 4 https://www.informacion.es/benidorm/2021/01/14/80-casos-cuatro-muertos-geriatrico-28526016.html

Residencia Viver de las Aguas Castellon 1 https://www.lasprovincias.es/comunitat/anciano-primera-dosis-20210115235016-ntvo.html

Residencia Vinaròs Castellon 21 https://www.lasprovincias.es/comunitat/anciano-primera-dosis-20210115235016-ntvo.html

Residencia Nuestra Señora del Rosario Los Barrios – Cádiz 60 https://www.diarioarea.com/2021/01/12/los-60-contagiados-en-nuestra-senora-del-rosario-recibieron-la-vacuna-el-pasado-5-de-enero-1/

Becerril de la Sierra Madrid 65 11 https://www.eldiestro.es/2021/01/11-fallecidos-y-65-contagiados-por-covid-en-una-residencia-de-becerril-de-la-sierra-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/

Lagartera Toledo 78 9 https://diariosanitario.com/fallecidos-residencia-toledo-vacunados/

Sanatorio Marítimo de Gijón Gijon 96 0 20 https://cadenaser.com/emisora/2021/02/02/ser_gijon/1612263575_088350.html

Residencia Villahermosa Ciudad Real 37 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-33-ancianos-residencia-ciudad-real-positivo-7-dias-despues-recibir-segunda-dosis-vacuna-202102032201_noticia_amp.html

Residencia Vitalia Parque alcosa Sevilla 80 15 https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/fallecidos-15-ancianos-brote-62-positivos-residencia-sevilla_1_7194276.html

Residencia de mayores Cimadevilla Gijon 22 1 https://www.elcomercio.es/gijon/residencia-cimadevilla-sufre-brote-10-dias-despues-segunda-vacuna-20210204000634-ntvo.html

DomusVi de Carballo A Coruña 115 22 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/02/05/cepa-britanica-vinculada-brote-115-casos-geriatrico-carballo/0003_202102G5P4_COPY997.htm

Residencias varias Extremadura 434 https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/tres-residencias-han-sufrido-brotes-covid-completar-pauta-vacunacion_1269023.html Residencia centro asistencial

Los Nogales Madrid 56 10 https://www.lagacetadesalamanca.es/nacional/mueren-10-ancianos-por-un-brote-en-una-residencia-en-madrid-y-hay-8-infectados-dos-en-el-hospital-KM6196268 Nuestra Señora del Rosario

Los Barrios Cádiz 115 46 https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-brote-residencia-barrios-provoca-46-muertes-coronavirus-202102040941_noticia.html

Residencia Novo Sancti Petri en Chiclana Cádiz 103 22 https://espanadiario.net/salud/brote-residencia-chiclana-cadiz-22-fallecidos

Murcia Murcia Paralizacion de la vacuna http://vegamediapress.com/art/20575/exclusiva-ocultan-varios-casos-de-encefalitis-post-vacunal-ingresados-en-ucis-de-murcia

Residencia de mayores de Vinaròs Valencia 21 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-valencia-21-positivos-residencia-vinaroz-despues-vacunar-personal-y-residentes-202101111544_noticia.html

El Atardecer de Villaobispo de las Regueras León 102 https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/leon/mas-100-contagios-residencias-leon-12-dias-ser-vacunados/20210112191032022023.html

Residencia de Andosilla Navarra 24 https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2021/02/07/los-positivos-residencia-andosilla-infectaron-tras-primera-dosis-716520-300.html

Residencia DomusVi Costa d’en Blanes Mallorca 55 https://elpais.com/sociedad/2021-01-05/el-gobierno-balear-interviene-una-residencia-con-55-ancianos-positivos-que-habian-empezado-el-proceso-de-vacunacion.html?__twitter_impression=true&outputType=amp

Residencias varias Varias 761 Semana del 1 al 5 de Febrero 2021 https://cadenaser.com/programa/2021/02/05/hoy_por_hoy/1612507802_326051.html

Residencia Ballesol de Vía Parque Alicante 90 10 https://www.informacion.es/alicante/2021/02/11/brotes-residencias-vistahermosa-dejan-25-ancianos-fallecidos-34416351.html

Residencia Vistasol Alicante 80 15 https://www.informacion.es/alicante/2021/02/11/brotes-residencias-vistahermosa-dejan-25-ancianos-fallecidos-34416351.html

Residencias Ciudad Rodrigo Salamanca 100 3 https://www.antena3.com/noticias/sociedad/la-directora-medica-de-una-residencia-afectada-por-un-rebrote-ha-sido-explosivo-y-hay-personas-de-edades-muy-avanzadas_202101306015abad4bf2df0001a8b81b.

