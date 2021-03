Mons. Ics. BXVI nell’Intervista Dice: un Papa Solo…ma non Dice Chi è…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics ha letto l’intervista pubblicata dal Corriere della Sera a Benedetto XVI, e ci ha fatto avere una sua riflessione. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, son rimasto a bocca aperta nel leggere l’intervista di Massimo Franco al papa emerito.

Si è vero Ratzinger dice che non ci sono due papi, il papa è uno solo. Ma non dice chi è. Si riferiva forse a se stesso?

Ma quel che conta è: la domanda di Massimo Franco quale è stata in realtà?

E’ stata per caso: “Santità lei si sente ancora Papa?” ed alla domanda di Franco, Ratzinger non intende, Ganswein si china all’orecchio dell’Emerito dicendogli : <Massimo Franco le chiede se nella Chiesa ci possono essere due papi nello stesso momento…>.

Al che Benedetto XVI risponde a Franco : “Il papa è uno solo…”.

Si è vero che dice che ha fatto bene a rinunciare. Ma spiega il perché ha fatto bene? Forse perché rinunciando ha guadagnato otto anni di vita, che non rinunciando probabilmente avrebbe messo a rischio?

Ma non mi direte che Franco gli ha veramente chiesto se ha fatto bene o no a rinunciare, no?

Gli avrà chiesto se si ricordava che dopo la rinuncia il card Brandmüller lo aveva rimproverato per aver rinunciato, e lui gli ha risposto così, per ripicca…

Intervistare il Papa emerito di ben 94 anni di età è impresa ardua anche per un eccellente ed onesto giornalista come Massimo Franco.

Perché il Papa emerito fatica a capire la domanda, fatica a ricordare, fatica a riflettere sulla risposta più adeguata che deve dare un papa emerito perché le sue risposta saranno nella storia e di fatto sono persino magistero.

Ma vogliamo così tanto bene al papa emerito Joseph Ratzinger da meravigliarci che il suo segretario abbia permesso una tale intervista dove si sarà certo premurato di suggerire risposte “adeguate” a domande magari neppure sentite.

Qualcuno suggerisce o azzarda a dire che questa è una intervista a Gänswein più che a Ratzinger.

A un Gänswein che deve ingraziarsi un Bergoglio che non lo sopporta, ma povero Georg, deve pensare al suo futuro…

Cosicché non è difficilissimo immaginare un Gänswein che traduce “pro domo sua “ le domande-risposte in modo che da Santa Marta arrivi un placet per esser nominato al momento opportuno, chissà, cardinale di Colonia… e un <bravo! > per come ha condotto l’intervista.

Mons ICS

§§§

