Black Lives Matter…e il Genocidio per Aborto dei Bambini Neri non Conta?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questa lettera da Kristan Hawkins, Presidente di Students for Life, un’organizzazione americana che cerca di difendere la vita nelle università USA. Ci sembra interessante, specialmente per le cifre che riporta, e che fanno capire come a certe aree politiche le black lives importino solo per ragioni politiche, e non per altro. E certamente Students for Life, con la nuova amministrazione di Joe Biden che ha annunciato decisioni a favore dell’aborto, avranno di fronte a sé una battaglia più dura. Buona lettura.

Caro Marco,

Planned Parenthood ha un brutto segreto…

Ed è un segreto che faranno di tutto per coprire – specialmente con i disordini razziali che hanno devastato la nostra nazione negli ultimi anni.

Marco, i nostri media nazionali non osano parlare degli scheletri nell’armadio di Planned Parenthood. E sappiamo entrambi che gli amici politici comprati e pagati del Golia dell’aborto non oseranno nemmeno menzionarlo.

Quindi, lascerò che il fondatore di Planned Parenthood, Margaret Sanger, vi dica questo segreto con le sue stesse parole:

“Non vogliamo che si dica che vogliamo sterminare la popolazione negra”.

La verità è che l’aborto è il killer numero uno dei neri americani.

Infatti, secondo il CDC (Centro per il Controllo delle Malattie n.d.r) , almeno 117.626 vite di pre-nati neri innocenti sono state terminate dall’aborto solo nel 2018 – molto più delle malattie cardiache, del cancro, dell’HIV, del diabete o di qualsiasi altra causa.

E questo solo negli Stati che abbiamo potuto trovare che riportano questi dati. Probabilmente sono più di 300.000!

Eppure, coloro che professano di stare dalla parte dei neri americani sembrano preoccuparsi molto di più di abbattere i monumenti al passato dell’America che di fermare l’uccisione dei bambini neri pre-nati!

Ecco perché, durante questo Mese della Storia Nera, Studenti per la Vita sta raddoppiando i suoi programmi per aumentare la sua presenza nei collegi e nelle università storicamente nere e aiutare a cambiare la cultura di questi campus in una che promuove la vita.

Credo che se avremo successo nell’esporre la verità sull’aborto ai neri americani, questo potrebbe DISTRUGGERE il potere politico della Lobby dell’aborto per gli anni a venire.

Oggi vi scrivo per chiedere il vostro più generoso contributo deducibile dalle tasse per aiutare a sostenere gli sforzi di Studenti per la Vita.

La scorsa estate – mentre i media aumentavano le tensioni razziali in tutta la nazione – i nostri leader pro-vita erano fuori a esporre la VERITÀ sull’aborto nella comunità nera. Una verità che i media nazionali e i politici pro-aborto hanno lavorato per decenni per nascondere sotto il tappeto.

A Baltimora, abbiamo dipinto “BLACK PREBORN LIVES MATTER” con vernice gialla brillante sulla strada proprio fuori dalla struttura per l’aborto Planned Parenthood.

In più di una dozzina di grandi città in tutta la nazione – da Atlanta a Detroit e da Filadelfia a Phoenix – abbiamo lanciato cartelloni con il semplice messaggio: “LE VITE DEI PRE-NATI NERI CONTANO – TOGLIAMO I FONDI A PLANNED PARENTHOOD!”

Ragazzi, questo ha irritato incredibilmente la Lobby dell’aborto e dei loro politici comprati e pagati che sostengono di sostenere le vite dei neri!

Quando un gruppo dei nostri studenti pro-vita si è presentato per manifestare pacificamente fuori dalla mega struttura per l’aborto di Planned Parenthood a Washington, D.C. – una città i cui cosiddetti “leader” hanno sanzionato la pittura di un messaggio politico sulle strade della città – siamo stati “accolti” da sei auto della polizia.

Poi, due dei nostri studenti sono stati ARRESTATI per aver semplicemente scritto messaggi che sostengono la vita – in gesso – sul marciapiede pubblico di fronte alla Planned Parenthood!

L’establishment politico a Washington D.C. e i loro amici nei media nazionali stanno facendo gli straordinari per assicurarsi che i neri americani votino come vuole la Lobby dell’aborto.

La triste verità è che sta funzionando. Infatti, il presidente Biden ha ricevuto circa il 90% di sostegno dagli elettori neri nel 2020.

Ma questa settimana, il Washington Post (non amico dei pro-life) ha pubblicato un titolo che afferma: “I repubblicani sono arrivati a meno 90.000 voti dal controllo di tutta Washington”.

Riuscite a immaginare il cambiamento in questa nazione se un numero maggiore di politici preferiti dalla Lobby dell’aborto perdesse anche solo una scheggia di questo sostegno da parte dei neri americani? Se scendesse solo all’80%, o anche al 70%?

L’America sarebbe immediatamente rivoluzionata politicamente.

Ecco perché credo che i nostri sforzi nel far crescere i nostri gruppi di Studenti per la Vita nei collegi e nelle università storicamente neri siano così critici.

E perché spero che consideriate, per favore, di dare il vostro contributo più generoso possibile, deducibile dalle tasse, per aiutarci ad avviare e far crescere i nostri gruppi in questi campus.

Se posso contare sul vostro sostegno finanziario oggi, il mio obiettivo è quello di avviare fino a 10 nuovi gruppi pro-vita nei collegi e nelle università storicamente neri questo semestre.

I gruppi di Students for Life nei campus sono la spina dorsale della nostra organizzazione perché:

– Educano i loro coetanei sull’aborto

– Smascherano le bugie di Planned Parenthood

– Aiutano le madri in crisi attraverso i nostri programmi Standing With You

– E salvano i bambini!

Con oltre 1.280 gruppi pro-vita attivi in tutta la nazione, sappiamo cosa serve per avviare e far crescere una presenza pro-vita nei campus universitari.

Ma ci vogliono anche risorse – risorse che al momento non abbiamo nei nostri conti bancari.

Dopo aver contato tutte le spese – compreso il personale, il materiale educativo e gli striscioni – costa circa 1.900 dollari per avviare un nuovo gruppo pro-vita in un campus.

Kristan Hawkins

Presidente, Studenti per la Vita

