Benedetta De Vito Ricorda il Mattino in cui Roma fu Senza Papa…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, le recenti polemiche seguite all’articolo di Aldo Maria Valli su Roma senza Pietro hanno mosso Benedetta De Vito a un ricordo e a una riflessione su quell’11 febbraio di otto anni fa. Buona lettura…

§§§

C’era un bel sole, alto, a medaglia, una spilla preziosa nel cielo azzurro come un lenzuolo ben teso, c’era nell’aria il frescolino di febbraio e c’era la verdura sul fuoco, che si cucinava in gran sbuffi di vapore, e c’ero io che, quel mattino dell’11 febbraio, presa da nulla, aspettavo, mi pare, una telefonata dalla Sardegna. D’un tratto, così, tanto per fare, ma forse fu una premonizione, accesi la televisione. Quello che accadde lo sapete tutti quanti e non lo racconto per non rinnovare il dolore che provai nei pochi secondi in cui passai dallo sbalordimento al pianto. Spento il fuoco sul fornello, indossato al volo un cappottino, scesi le scale del palazzo dove abito, in un vortice, poi a precipizio su Via dei Serpenti e a mio marito, che prendeva il caffè al bar con un amico, ruscellai, senza esitazione, la notizia. Non mi credette dapprima, poi, si fece di pietra e anche rosso, colorato.

Era vero: Roma era senza Papa. E ora d’un balzo, presto salite con me nella macchina del tempo ed eccoci alla sera in cui fu eletto il nuovo Papa. Ricordo che lo vidi emergere come dal buio e prorompere in uno stonato “Buonasera”. Ricordo che disse di venire dalla “fine del mondo”. Un tremito. E ricordo che io, girandomi verso mio marito, gli dissi solamente: “Io ho paura”. E dentro di me sentivo la mia anima devota, una bimba e niente più, rabbrividire. Roma, desolata, già da quel primo momento, era, lo sentivo, senza Papa.

Ed eccoci all’oggi, nella desolata Roma ancora, dopo molti anni, senza Papa. E’ una Roma triste, spenta, lasciata anche in disordine da un sindaco, ops una sindaca, che ho visto alla Santa Messa per la Salus Populi Romani, a Santa Maria Maggiore, una sindaca fatta statua di sale. Oppure marionetta. Era sì lì, in piedi, rigida in prima fila eppure sembrava esserci come per caso, senza un segno della Croce, senza inginocchiarsi, senza mai mostrare uno spicciolo di devozione anche composta. Un automa, scortato da chi la guidava ora a mettersi seduta ora ad alzarsi ora a seguire la processione d’oro fino alla Cappella dell’icona dipinta da San Luca. Un sindaco sbiadito, una turista per caso, che non avevo mai visto così da vicino. Sì, mi ricordava nella malagrazia del movimento la moglie di Braccio di Ferro. Eppure ha portato i fiori alla Madonnina, è rimasta l’intera messa, non ha mai voltato il capo indietro. Ma, sì, ecco, c’era e non c’era… Roma, senza sindaco. Roma senza Papa.

Non vorrei fare questioni più grandi di me, che teologa non sono, ma vorrei soltanto dire, da fedele semplice e devota, che ogni volta che vedo e sento il Pontefice regnante – o meglio quando lo vedo e lo sente la mia anima bambina – mi viene un gran freddo dentro e le parole mozze. Il cuore si macchia di angoscia e non mi sento punto consolata dalle sue parole né dalla sua presenza. Né, tantomeno, confermata nella fede.

Mi viene in soccorso un amico dando sugo e sostanza al mio vago periodare. “Qualunque fedele ha una a specie di istinto soprannaturale, interiore, che lo guida e aiuta a discernere le questioni dottrinali e morali. E’ il Sensus Fidei. Mancheranno le citazioni dotte e i ragionamenti sottili, però c’è un istinto sufficiente per distinguere il Vero dal Falso e il Bene dal Male”. E conclude con una citazione dal Vangelo di San Giovanni, capitolo 10, che parla del vero Pastore, il quale “cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei”. Gesù parlò così e i discepoli non lo capirono…

Avanti e ancora. Mi pare, poi, che il Papa, negli abiti suoi, abbia sempre un aspetto goffo, poco elegante e che porti con difficoltà i panni sacri che gli spettano. E che ci si senta, come affogato dentro, in un sovrannumero di coltri che vorrebbe tirarsi via in un sol colpo. Il suo volto, spesso corrucciato, emerge come da uno strazio fatto stoffa. E non c’è sorriso nei suoi occhi. La mia piccola anima bambina ha un sussulto perché l’immagine, la voce e tutto insomma appare come scocciato, in trambusto interiore, in agonia, non raggiante di luce e di sole, nella verità che è una sola. La bimba mia, interiore, la mia anima ferita perché alla parola Papa non segue la figura, si gira dall’altra parte e mi dice: “Spegni la tv” oppure “Volta lo sguardo”. E io le ubbidisco, perché lei è molto ma molto più sapiente di me e vive sempre tra le dolci braccia del Signore.

Così per consolarla e per consolare me con lei, il pensiero, in veste di nostalgia, corre a Benedetto XVI e a quando un giorno, disse, il sole acceso in gloria di Piazza San Pietro, vestito da Papa, splendente nei suoi abiti eleganti – un Papa e un papà insieme – che desiderava solo fare la volontà di Dio. Il cuore palpita al ricordo e si scalda il gelo che lascia addosso l’altro. Ricordo il sorriso del mio Benni, dolce Cristo in terra, che sapeva commuovere con nulla. E a volte quando la Roma senza Papa morde, desolata, accendo il computer e volo, nelle immagini di repertorio, a Monaco di Baviera, quando Papa era il bavarese Ratzinger e nella Marienplatz, la piazza principale, insieme a lui (che nelle labbra ridenti e timide ha musica e parole) ascolto l’inno nazionale della Baviera, parole alate che riempiono di allegrezza il cuore.

“Dio sia con te, Terra di Baviera, suolo tedesco, Patria! Sulla tua ampia area posi la benedetta mano!”.

E prego che la mano del Signore si posi su Roma e sull’Italia intera e, sotto il manto di Maria, ci venga dato un Papa che ci conforti, ci guidi e confermi nella Fede.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetta de vito, benedetto, ratzinger, vdv



Categoria: Generale