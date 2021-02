Vaccino in Convento USA. 35 Suore, 28 Positive al Covid, 3 Morte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra molto interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo apparso su LifeSiteNews, e che parla di un convento di suore del vaccino Pfizer con mRNA e di quello che è accaduto nella piccola comunità, compresi tre decessi. Questo è quel genere di notizie che difficilmente troverete nei giornali di regime. Buona lettura.

§§§

VILLA HILLS, Kentucky, 25 febbraio 2021 (LifeSiteNews) – All’inizio di questo mese, 35 suore di un convento del Kentucky settentrionale hanno ricevuto un vaccino COVID-19 sviluppato con mRNA. Solo due giorni dopo, due sono morte e altre ventisei sono risultate positive al virus.

Suor Aileen Bankemper, priora delle suore benedettine di St. Walburg, ha sottolineato che il monastero è stato completamente chiuso, con nessun movimento di persone dentro o fuori i locali per qualche tempo prima di far vaccinare le suore: “Noi [la comunità benedettina] siamo rimaste scioccate dall’avere così tanti casi [COVID-19] dato che siamo state estremamente attente, non uscendo e non avendo visitatori dall’inizio della pandemia”, ha riferito Fox19 NOW. Ha anche affermato che le suore “hanno raddoppiato i nostri sforzi dopo l’ondata delle vacanze [di Natale]”.

Suor Aileen ha confermato in un post su Facebook: “Ventotto sorelle sono risultate positive al COVID-19”, dopo il vaccino. “La maggior parte di loro sono state in grado di ottenere gli anticorpi monoclonali [infusioni di anticorpi] attraverso il St. Elizabeth’s Senior Services. I loro sintomi sono stati gestiti abbastanza bene”, ha aggiunto.

Due di loro, tuttavia, Suor Charles Wolking e Suor Rita Biltz, sono rapidamente peggiorate, morendo il 3 febbraio, due giorni dopo aver ricevuto le loro iniezioni di COVID. Nessuna delle due aveva manifestato sintomi o era risultata positiva al virus prima di prendere il vaccino.

La sottopriora suor Nancy Kordenbrok ha detto a WKRC che “entrambe erano anziane e avevano alcuni problemi di salute e non erano in grado di competere con COVID”.

All’epoca, una terza sorella, Margaret Mary Gough, fu ricoverata in terapia intensiva al St. Elizabeth Fort Thomas Hospital con problemi respiratori dopo essere risultata positiva al COVID-19 in seguito alla sua prima dose di vaccino.

Suor Nancy ha inizialmente espresso la speranza che suor Margaret Mary si stesse riprendendo, dicendo che è “attualmente in terapia intensiva, ma pensiamo che sarà spostata da lì. Sta andando molto meglio. Aveva seri problemi respiratori”.

Ma ieri, attraverso la pagina Facebook ufficiale del monastero, è stato confermato che anche lei è morta, il 10 febbraio, “per complicazioni del virus COVID”. Un’altra sorella si è ripresa in terapia intensiva e ha potuto tornare al monastero.

In un apparente tentativo di placare i timori sui pericoli del vaccino, il dottor Steven Feagins, direttore della sanità pubblica della contea di Hamilton, ha spiegato che i forti effetti collaterali sono “in realtà molto più comuni di quanto si possa pensare”.

Ha aggiunto che, nei casi in cui il paziente soffre di effetti collaterali, raccomanda semplicemente di ritardare la seconda dose: “Ogni volta che lo prendi, lo prendi, quindi consideriamo i 21 giorni [tra i vaccini] come minimo”, ha detto.

Le restanti sorelle riceveranno la seconda dose del vaccino a maggio.

Dal lancio del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, gli ultimi dati del Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) hanno registrato un totale di 929 morti dal 15 dicembre 2020, fino al 12 febbraio 2021, rappresentando quasi il 6% dei 15.923 eventi avversi nel rapporto del sistema.

1.869 persone sono state ricoverate in ospedale, 616 delle quali sono state considerate come aventi una reazione pericolosa per la vita.

Circa 66,5 milioni di dosi sono state somministrate negli Stati Uniti di una delle due vaccinazioni COVID-19 a base di mRNA offerte da Pfizer-BioNTech e Moderna. Entrambe hanno ricevuto l’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA) in dicembre, e, fino a quando non saranno pienamente autorizzati dal regolatore, sono considerate sperimentali.

§§§

