Novità Librarie: La Storia Sacra Facile da Imparare, di San Giovanni Bosco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in un momento in cui la disinformazione e l’ignoranza sulla realtà della Storia della Chiesa sembrano essere più diffuse che mai, grazie a pregiudizi, volontà negativa e – come strumento – l’uso del web, ci sembra interessante pubblicizzare un’iniziativa editoriale di cui troverete i dettagli qui sotto. Buona lettura.

Dopo Storia d’Italia e I Papi da San Pietro a Pio IX, la nostra casa editrice è lieta di presentare al pubblico questo ulteriore volumetto scritto da San Giovanni Bosco.

Maniera facile di imparare la Storia Sacra è qui offerto in edizione largamente rinnovata: pur volendo restare fedeli allo stile originale, si è deciso di aggiornare qualche espressione del testo per renderne più agevole la comprensione a chi non è abituato al linguaggio ottocentesco, inoltre è parso opportuno arricchire diversi capitoli con note introduttive che spiegassero e integrassero, alla luce del Magistero novecentesco e degli studi successivi, i contenuti proposti. Degna di particolare menzione l’appendice finale, contenente il documento della Pontificia Commissione Biblica sul carattere storico dei primi tre Capitoli della Genesi (1909).

In questo compendio di Sacra Scrittura, la forma domanda-risposta, tipica del catechismo, permette una lettura semplice e chiara, valida in particolare per le persone che – sono parole di Don Bosco – o per occupazione o per mancanza di studio non possono percorrere libri di maggior mole e di più elevata erudizione.

La conoscenza e la difesa delle verità contenute nella Bibbia è, del resto, di grande importanza. Pio XII nell’enciclica Divino Afflante Spiritu (1943) ricordava con forza l’utilità di questa battaglia, affermando: «Gli esegeti cattolici col retto maneggio di quelle medesime armi della scienza, di cui gli avversari non di rado abusavano, presentarono spiegazioni che insieme concordano con la dottrina cattolica e col genuino pensiero tradizionale, e in pari tempo tengono fronte alle difficoltà sia tramandateci senza soluzione dall’antichità, sia di fresco portate dalle nuove scoperte della moderna indagine. Ne è venuto che il credito della Bibbia e del suo valore storico, scosso fino a un certo punto in alcuni da tanti attacchi, ora è pienamente ristabilito presso i cattolici; anzi neppure mancano scritti d’altra fede, che in seguito a ricerche condotte con serietà ed animo spassionato, giunsero infine ad abbandonare le opinioni dei moderni per tornare, almeno in parecchi punti, alle vecchie sentenze».

Poco oltre si aggiungeva un’ulteriore, consolante, verità da tenere presente nelle pagine successive di questo volume: «I Padri, segnatamente Sant’Agostino […], hanno avvertito al loro tempo: che Dio nei Sacri Libri da Lui ispirati ha voluto venissero sparse difficoltà, perché noi ci sentissimo spronati a leggerli e scrutarli con maggior applicazione e inoltre, sperimentando la nostra limitazione, vi trovassimo un salutare esercizio di doverosa umiltà».

Con questo spirito abbiamo voluto aggiungere anche questa opera al catalogo di quelle pubblicate, nella speranza di offrire un efficace strumento di formazione.

Augurando una proficua lettura, non possiamo in conclusione non ringraziare don M. Tranquillo per alcuni preziosi consigli sulla revisione.

Quale rapporto tra Sacra Scrittura e Tradizione? La Caduta dell’Uomo? Cos’erano il Regno di Giuda e il Regno d’Israele? L’esilio? Ancora: quali furono i Profeti che annunciarono Cristo? Cosa dissero? Che caratteristiche ha la Chiesa fondata da Nostro Signore? In cosa consistono le Massime morali ricavate dalla Sacra Scrittura? Tutte questioni che il cattolico può (e talvolta deve) affrontare e approfondire.

>>> Già ordinabile. Scheda e indice qui: La Storia Sacra facile da imparare – dalla creazione dell’Universo alla fondazione della Chiesa <<<

