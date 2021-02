Mascherine Anti Covid. Primo Studio Scientifico Europeo: Servono Molto Poco.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra veramente molto interessante condividere con voi – nella mia traduzione – questo articolo apparso sullo Spectator e che parla di uno dei pochissimi studi randomizzati – cioè con solida base scientifica – sull’uso delle mascherine nel contrasto a virus del tipo dell’influenza, o del Covid. Resta da capire perché solo in Danimarca si siano presi la briga di compiere una ricerca del genere; e perché in mancanza di un’evidenza scientifica alcuni governi, compreso il nostro, se lo si può chiamare così, abbiano creato una psicosi della mascherina che ormai ha infettato la mente di troppe persone, grazie anche a una campagna stampa che definire corriva è complimentoso. Buona lettura.

§§§

Le maschere per il viso funzionano? All’inizio di quest’anno, il governo britannico ha deciso che le maschere potrebbero giocare un ruolo significativo nel fermare il Covid-19 e ha reso le maschere obbligatorie in un certo numero di luoghi pubblici. Ma queste politiche sono supportate dalle prove scientifiche?

Ieri ha segnato la pubblicazione di uno studio a lungo ritardato in Danimarca che spera di rispondere proprio a questa domanda. Il “Danmask-19 trial” è stato condotto in primavera con oltre 6.000 partecipanti, quando al pubblico non era stato detto di indossare maschere ma erano in vigore altre misure di salute pubblica. A differenza di altri studi sulle maschere, lo studio Danmask era uno studio randomizzato e controllato – il che lo rende la prova scientifica di più alta qualità.

Circa la metà dei partecipanti allo studio ha ricevuto 50 maschere chirurgiche monouso, che è stato detto loro di cambiare dopo otto ore di utilizzo. Dopo un mese, i partecipanti allo studio sono stati testati con PCR, anticorpi e test a flusso laterale e confrontati con i partecipanti allo studio che non indossavano una maschera.

Gli studi randomizzati sono importanti se vogliamo capire l’impatto di misure come le maschere facciali

Alla fine, non c’era alcuna differenza statisticamente significativa tra coloro che indossavano le maschere e quelli che non lo facevano quando si trattava di essere infettati dal Covid-19. L’1,8 per cento di coloro che indossavano le maschere ha preso il Covid, rispetto al 2,1 per cento del gruppo di controllo. Di conseguenza, sembra che qualsiasi effetto delle maschere sulla prevenzione della diffusione della malattia nella comunità sia piccolo.

Alcune persone, naturalmente, non hanno indossato correttamente le loro maschere. Solo il 46% di coloro che indossavano le maschere nello studio ha detto di aver rispettato completamente le regole. Ma anche se si guarda solo alle persone che hanno indossato le maschere “esattamente come da istruzioni”, questo non ha fatto alcuna differenza per i risultati: il 2% di questo gruppo è stato infettato.

Quando si tratta di maschere, sembra che ci siano ancora poche prove valide che impediscano la diffusione di malattie trasmesse dall’aria. I risultati dello studio Danmask-19 rispecchiano altre analisi sulle malattie simili all’influenza. Nove altri studi che esaminano l’efficacia delle maschere (due che esaminano gli operatori sanitari e sette la trasmissione comunitaria) hanno trovato che le maschere fanno poca o nessuna differenza nel prendere l’influenza o no.

Ma nel complesso, c’è una preoccupante mancanza di prove solide sulle maschere facciali e sul Covid-19. Ci sono stati solo tre studi comunitari durante l’attuale pandemia che hanno confrontato l’uso delle maschere con varie alternative – uno in Guinea-Bissau, uno in India e questo ultimo studio in Danimarca. Il basso numero di studi sull’effetto che diversi interventi hanno sulla diffusione del Covid-19 – un argomento di importanza globale – suggerisce che c’è una totale mancanza di interesse da parte dei governi nel perseguire una medicina basata sulle prove. E questo contrasta nettamente con le enormi somme che hanno speso per i consulenti di ‘relazioni boutique’ che consigliano il governo.

Gli unici studi che hanno dimostrato che le maschere sono efficaci nel fermare le malattie trasmesse dall’aria sono stati “osservazionali” – che osservano le persone che normalmente usano le maschere, piuttosto che tentare di creare un gruppo di controllo randomizzato. Queste prove includono sei studi condotti in Estremo Oriente durante l’epidemia di SARS CoV-1 del 2003, che hanno dimostrato che le maschere possono funzionare, specialmente quando sono usate da operatori sanitari e pazienti insieme al lavaggio delle mani.

Ma gli studi osservazionali sono soggetti a bias di richiamo: nel calore di una pandemia, non molte persone ricorderanno se e quando hanno usato le maschere e a quale distanza si sono tenuti dagli altri. La mancanza di un’assegnazione casuale delle maschere può anche “confondere” i risultati e potrebbe non tenere conto degli effetti stagionali. Un recente studio osservazionale ha dovuto essere ritirato perché il calo riportato nei tassi di infezione durante l’estate è stato annullato quando l’effetto stagionale ha preso piede e i tassi sono risaliti.

Ecco perché i grandi studi randomizzati come questo recente studio danese sono così importanti se vogliamo capire l’impatto di misure come le maschere facciali. Molte persone hanno sostenuto che è troppo difficile aspettare gli studi randomizzati – ma Danmask-19 ha dimostrato che questo tipo di studi è più che fattibile.

E ora che abbiamo una ricerca scientifica adeguatamente rigorosa su cui possiamo fare affidamento, l’evidenza mostra che indossare maschere nella comunità non riduce significativamente i tassi di infezione.

A causa del gran numero di persone che hanno commentato l’articolo sui social media senza leggerlo, abbiamo aggiornato il titolo per sottolineare che lo studio riguarda chi indossa la maschera. I dati Covid possono essere trovati sul nostro data hub: data.spectator.co.uk

SCRITTO DA

Carl Heneghan & Tom Jefferson

Carl Heneghan è professore di medicina basata sull’evidenza all’Università di Oxford e direttore del centro per la medicina basata sull’evidenza. Tom Jefferson è un tutor associato senior e ricercatore onorario al centro per la medicina basata sull’evidenza, Università di Oxford.

§§§

