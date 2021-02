Nuovo Libro: Joseph de Maistre – Il Padre del Pensiero Controrivoluzionario.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con piacere diamo notizia dell’uscita di un libro su Joseph de Maistre, edito da Historica-Giubilei Regnani. Qui sotto trovate il comunicato del lancio, e la prefazione, scritta da Marcello Veneziani. Buona lettura.

E’ arrivato il nostro nuovo libro “Joseph de Maistre – Il padre del pensiero controrivoluzionario”, scritto in occasione del bicentenario della morte del conte savoiardo.

Qui tutti i dettagli, anche per l'acquisto:

Joseph de Maistre muore il 26 febbraio 1821, dopo una vita non certo facile, lasciando un’enorme eredità ai posteri, il proprio pensiero. Sulla filosofia demaistriana si svilupperà la linea di pensiero controrivoluzionaria, che analizzerà e smonterà sistematicamente, di epoca in epoca, le logiche rivoluzionarie e la modernità. In modo profetico, il conte savoiardo capisce subito che dal processo innescato nel 1789 e dalle azioni giacobine non verrà nulla di buono e, pagando personalmente lo scotto della propria scelta, sviluppa un pensiero fortemente critico verso la Rivoluzione francese, individuando nel Papato l’ancora di salvezza per l’Europa. Il presente volume vuole introdurre allo studio di un pensatore straordinario e celebrarne l’opera dopo due secoli.

DE MAISTRE, IL PARADOSSO DI DIO di Marcello Veneziani

I cavalieri dell’apocalisse del pensiero moderno sono Karl Marx il rivoluzionario, Friedrich Nietzsche il sovrumanista, Max Stirner l’anarchico e Joseph de Maistre il reazionario. I primi due sono riconosciuti universalmente, il terzo da pochi, l’ultimo da pochissimi. Tra i pochissimi, i giovani autori di questo libro a più mani dedicato al Conte savoiardo a duecento anni dalla sua morte, il 26 febbraio del 1821. Eppure ha poco senso affrontare la modernità e dimenticare l’antimoderno per eccellenza.

Con de Bonald e Donoso Cortés, de Maistre fu uno dei padri laici della tradizione cattolica, come li definì Barbey d’Aurevilly in opposizione ai tre “idoli” Voltaire, Rousseau e Franklin. De Maistre fu l’anti-Voltaire, dalla prosa ironica e tagliente, come la lama del boia di cui egli scrisse un memorabile elogio. Nessuno più di lui portò alle estreme conseguenze il cattolicesimo e la lotta all’empietà e all’ateismo nel nome della Tradizione e della controrivoluzione. Si contrappose in modo speculare all’illuminismo e rovesciò in senso positivo le loro critiche alla superstizione, ai pregiudizi e all’oscurantismo. Sgomenta il vigore con cui il Conte savoiardo stabilisce nessi implacabili tra fede e salute, tra pecca- to e malattia, tra sofferenza ed espiazione. A volte sembra che per lui il mondo sia governato da un severo codice penale; il suo Dio implacabile somiglia più al Dio del Vecchio Testamento che a Gesù̀ Cristo.

Nella sua visione apocalittica le forze morali e immorali, divine e diaboliche, muovono l’universo e decretano salvezze e dannazioni;

ogni atto compiuto si ripercuote sull’ordine divino del mondo, dispone al paradiso o all’inferno.

È fin troppo perfetta la simmetria del suo pensiero con quello degli illuministi e dei progressisti, notava Thomas Molnar, un rovesciamento speculare a cui si aggiunge il gusto sottile di scandalizzare i salotti del pensiero, non solo atei, ma anche certe sacrestie; ma la sua lucida vis polemica non ha nulla da invidiare a quella di Voltai- re. Forse una radice comune c’era e non si esauriva nel bel mondo frequentato pure da de Maistre per la sua attività politica e diplomatica; c’era di mezzo la matrice massonica. Che in de Maistre si coniugava con un impianto teocratico e iniziatico.

Nell’acuto ritratto che ne fece un nichilista reazionario, tragico e brioso come E.M. Cioran, de Maistre è visto come un don Chisciotte della Provvidenza e un Machiavelli della teocrazia: idealismo assoluto e realismo cinico sono gli estremi del suo cattolicesimo integrale. Di de Maistre mi occupai vent’anni fa in Di padre in figlio. Elogio della tradizione che pubblicò Laterza.

Per de Maistre l’ordine preesiste al disordine che ne è la caduta; ma sorge col caos anche la mano riparatrice, la restaurazione. Per lui le tradizioni antiche sono tutte vere come ogni credenza universale e costante. Universale è anche la preghiera: gli uomini hanno pregato sempre e ovunque; magari sbagliando ma l’origine della preghiera è divina. Chi avversa la Tradizione soffre di teofobia. A differenza del tradizionalismo popolare, quello demaistriano non crede affatto che vox populi sia vox dei, anzi per lui c’è un nesso non solo lessicale tra demos e demoniacus. La Tradizione e ogni retta autorità̀ discendono per lui da Dio, non dal popolo. È la Tradizione discesa dall’alto che forgia il comune sentire, non l’inverso. Ogni vera tradizione è divina; se è umana è destinata al naufragio. Per conservare si deve consacrare. Le leggi traggono forza dal non detto, ciò che resta avvolto “in un’oscurità̀ venerabile”. Le leggi scritte sono più deboli di quelle impresse da Dio nella mente e nell’anima.

In questa luce i pregiudizi sono necessari e vitali, sono per la vita

M. Veneziani, Di padre in figlio. Elogio della tradizione, Laterza, Bari 2002.

Marcello Veneziani

profana quel che sono i dogmi per il sacro; ma i pregiudizi non sono idee false, bensì principi che precedono il giudizio. Lo ha sostenuto anche il padre dell’ermeneutica Hans-Georg Gadamer. Ma quando i pregiudizi perdono la loro universalità, come possono sopravvivere? Edmond Burke, conservatore e realista, credeva ai pregiudizi ma considerava anche la possibilità del loro tramonto; per de Maistre invece, sarebbe stata l’autorità a garantire la loro vigenza. È la dif- ferenza tra un conservatore e un reazionario, fra un tradizionalista realista e un tradizionalista teocratico.

Allo stesso modo, per de Maistre la superstizione è preziosa e ne- cessaria come un avamposto della religione. Anche Giambattista Vico difese la superstizione come un male minore rispetto all’ateismo, per- ché da filologo ritenne che nella superstizione vi fosse un nucleo di verità superstiti, seppur degradate. Anche per Mircea Eliade la super- stizione è ciò che resta di una credenza nello scorrere del tempo.

Verso de Maistre ebbero un debito occulto vari autori atei e progressisti, da Marx alla Scuola di Francoforte (lo notò anche Giovan- ni Sartori mentre Isaiah Berlin lo paragonò a Tolstoj). Mi sovviene infine un’immagine: la tesi di laurea su de Maistre discussa da Al- fredo Cattabiani all’Università di Torino, gettata a terra con sdegno “liberale” dal prof. Norberto Bobbio. Per riparare all’oltraggio, po- chi anni dopo Cattabiani, in veste di editore, pubblicò il capolavoro demaistriano, Le serate di Pietroburgo2.

La morte di de Maistre nel 1821 coincise con quella di Napoleone e con la prima repressione anti-risorgimentale a Napoli, con gli au- striaci che nel nome della Santa Alleanza scesero a difendere i Bor- bone e a cancellare la costituzione concessa ai “liberali”.

La lezione di de Maistre restò un fiume carsico, imbarazzante anche per la Chiesa; ma trovò non pochi, sorprendenti innamorati, come il poeta maledetto Baudelaire, il nichilista Cioran o l’ex so- cialista Giuseppe Rensi. Continuò a scorrere, sotto traccia, lungo il tempo come un dono aspro e vigoroso del Passato. Un passato di cui non c’era memoria storica ma traccia nei cieli.

