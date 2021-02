Erode il Grande Chiede la Riabilitazione. In un Samizdat Cecoslovacco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico del blog mi ha inviato questa lettera, ricevuta da un amico, che nella amara ironia mi sembra degna di essere condivisa con voi. Buona lettura.

§§§

Caro XXX, ho trovato questo articolo dal samizdat della Ceco-Slovacchia che mi ha molto colpito. E’ straordinario, ci dà la cifra di quanto siamo caduti in basso. Se puoi, inoltralo ai tuoi conoscenti, so che ne hai parecchi. Ciao, YYY.

ERODE: «Chiedo la mia riabilitazione»

Sono uno dei personaggi che appartengono alla storia. Mi chiamo Erode. I romani mi misero sul trono perchè ero idumeo. Gli ebrei mi odiavano profondamente ed io odiavo gli ebrei. Morendo, ho procurato loro l’unica gioia.

Mi sono dato l’appellativo di “Grande”e pensavo che sarei stato grande, per merito dei grandi edifici che avevo costruito e dei quali andavo orgoglioso. Come ogni tiranno, incapace di costruire la felicità dei suoi sudditi, costruivo almeno grandi edifici in pietra.

Comunque, il mio nome è ricordato nella storia per l’orrendo crimine che ho commesso contro dei bimbi. Ho fatto uccidere dei bambini a Betlemme e dintorni. “Il tempo seppellisce tutto e tutto sarà dimenticato” pensavo. Ma nemmeno dopo duemila anni, il crimine di Erode è stato dimenticato. Ma è tempo , perciò, che io scenda da questo piedistallo e che lo ceda ad altri, che lo meritano di più. Chiedo la riabilitazione da parte della storia. Non chiedo perdono. Solo Dio potrebbe perdonarmi. E la storia non perdona. Una sola cosa chiedo:

CHE IL MIO NOME FINISCA DI ESSERE CONSIDERATO COME SIMBOLO DEI CRIMINI CONTRO I BAMBINI

E per dire questo ho ragioni e prove. Non nego quanto è accaduto a Betlemme: il pianto delle madri è risuonato in tutto il mondo, ma questo è avvenuto duemila anni fa. A quell’epoca gli uomini erano barbari e i re lo erano doppiamente, perchè la loro barbarie si accompagnava al potere. Ero odiato e odiavo. Avevo paura su quel trono, su cui sedevo per grazia di Roma. In ciascuno vedevo un nemico, ovunque sospettavo intrighi e perciò uccidevo. Non sono stato ne il primo ne l’ultimo nella storia, a comportarmi cosi. Assassinavo non solo estranei, ma anche congiunti. Ho ucciso mia moglie e i miei figli.

II mio protettore romano, Cesare Augusto ha osservato giustamente: “E’ preferibile essere il porco di Erode, che essere suo figlio”. Ero un selvaggio. Se fossi vissuto nel vostro secolo, avrei trovato certamente dei medici che mi avrebbero dichiarato pazzo e sarei, cosi, stato assolto dalla mia colpa.

Se, temendo per il mio trono, ho fatto uccidere i miei stessi figli, potevo essere più clemente con i figli degli altri?

Ero ignorante: non sapevo nulla dell’Umanesimo.

Nessuno mi aveva educato al rispetto verso gli altri. tanto meno all’amore; nessuno mi aveva predicato il Vangelo, messaggio dell’Amore. Non sapevo che Gesù fosse Dio e che Dio è Amore e che tutti gli uomini, tutti i bambini sono figli di Dio.

Nella nostra epoca solo il potente aveva il diritto di vivere. Non ho ucciso da solo, avevo persone addette a questo, gli artigiani di morte, che imparavano a spegnere la vita non a proteggerla. Erano pagati per questo e di questo vivevano. Non conoscevano la misericordia, non l’avevano mai provata. Alla loro spada non importava che essi ammazzavano e alla loro anima nemmeno.

Anzi, dubito che in loro ci fosse un’anima. Io non cercavo di nascondere i miei crimini, non ne avevo necessità. Comandavo: “Andate e uccidete!”. A quel tempo non esisteva l’ipocrita terminologia giuridica. Ammazzare era ammazzare, omicidio era omicidio.

CHE FATE INVECE VOI UOMINI DEL XX SECOLO ?

Da venti secoli gli uomini si danno da fare per superare la barbarie. Statisti, scienziati, filosofi, artisti, apostoli, profeti, martiri, tutti quanti hanno creato quello che voi con orgoglio chiamate “Umanesimo”.

Ma avete ereditato anche molto di più: avete ereditato il Cristianesimo

Voi sapete che Gesù Cristo è Dio e sapete che Dio è Amore. Voi sapete che tutti gli uomini sono fratelli perché sono figli di Dio. Tutta la vostra vita è misteriosamente compenetrata dalla misericordia e dalla grazia divina.

Eppure i vostri bambini,

i vostri figli innocenti, incapaci

di difendersi,

sono al sicuro davanti

al vostro egoismo ?

Quanti ne uccidete ogni giorno ?

O Betlemme, sei rimasta storia senza significato !

Là, almeno le madri difendevano la vita dei figli, anche se invano. E questo secolo, invece ?

Qui le madri dichiarano davanti ad una commissione medica che le loro creature minacciano la loro libertà e chiedono che esse siano condannate a morte e , a volte, corrompono perfino i membri della Commissione !

E poi l’omicidio viene affidato non a soldati ignoranti, ma a veri esperti che hanno tanti studi universitari per imparare a proteggere la vita e la loro vocazione contiene qualcosa di sacro. Essi hanno formulato un giuramento che li obbliga a proteggere la vita umana sempre e dovunque. Alcuni per soldi, altri per paura, accettano il ruolo di assassini !

E poi vi chinate pieni di emozione su un fiore, ascoltate il canto degli uccellini e, con l’amore rubato ai bambini accarezzate i vostri gatti e i vostri cani ! Piangete sulla sorte degli eroi dei romanzi e del cinema.

Vi addolora la morte dei bimbi che muoiono di fame e li vorreste aiutare. Visitate i musei, le pinacoteche, andate ai concerti, leggete la “Divina Commedia” e collaborate a questa tragedia umana dell’aborto !

E forse guardate commossi il Cristo crocifisso, dopo aver definito il vostro crimine: “interruzione”. Interruzione ma di cosa ? forse non della vita ? Sono stato certamente superato dai vostri crimini !

VOI, CHE RICORDATE IL MIO NOME, IN RELAZIONE A BETLEMME, DIMENTICATE ERODE LASCIATELO IN PACE! ERA SOLO UN POVERO IMPROVVISATORE !

E TU, STORIA,CERCA DI DARE IL GIUSTO NOME AI CRIMINI DEL VENTESIMO SECOLO !

E SE TI MANCA IL CORAGGIO, FA LA LISTA DELLE NUOVE VITTIME.

VOGLIO ESSERE RIABILITATO, IO.

VOGLIO LASCIARE AD ALTRI IL MIO PRIMATO CRIMINALE !

E quanto a voi, uomini di cultura, umanisti cristiani, se la mia richiesta di riabilitazione vi dà fastidio, mi permettete allora di osservare che …

LA COSCIENZA CHE A QUEL TEMPO IO NON AVEVO, E LA SALVEZZA ETERNA, CUI ALLORA NON CREDEVO,

VALGONO ASSAI DI PIU’ DEL VOSTRO FASTIDIO !

***

Qui finisce il samizdat cecoslovacco. L’amico dell’amico che ci ha inviato il messaggio aggiunge di suo qualche riga:

Un mio commento: come non dare ragione ad Erode ! Lui i bambini li ha uccisi solo nel corpo, ma ne fece dei santi martiri innocenti che festeggiamo ancora ogni 28 dicembre.

l mondo contemporaneo che ha sorpassato e di gran lunga le iniquità del mondo antico, come disse un fine teologo cerca addirittura di pervertire gli innocenti nell’anima (gender).

Infatti il gender che sarà materia d’ insegnamento, nel primo scaglione di età vi è scritto quanto segue: “da 0 (zero) a 4 anni: si spiega la masturbazione solitaria e con altri, anche dello stesso sesso”.

§§§

Tag: aborto, erode, riabilitazione



