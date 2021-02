Mons. Naumann: Biden Deve Smettere di Dirsi “Cattolico Devoto”. Confonde.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Catholic World Report ha intervistato l’arcivescovo di Kansas City, Naumann, su temi legati alla vita. Vi consigliamo di leggere l’intera intervista, di cui riportiamo nella nostra traduzione la parte relativa a Joe Biden, “devoto cattolico”. Buona lettura.

§§§

L’arcivescovo di Kansas City, Kansas e attuale presidente del Comitato per le attività a favore della vita della USCCB discute della Marcia per la vita e di altri lavori a favore della vita, della controversia sui vaccini e del perché pensa che Joe Biden stia “usurpando il ruolo dei vescovi e confondendo le persone”.

Joseph F. Naumann, 71 anni, è arcivescovo di Kansas City, Kansas dal 2005. È nato a St. Louis, è stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di St. Louis nel 1975 e vescovo ausiliare nel 1997. Ha servito in una varietà di parrocchie e ruoli amministrativi prima di venire a Kansas City come arcivescovo coadiutore (con diritto di successione) nel 2004.

Durante tutto il suo sacerdozio è stato attivo nel sostenere il movimento pro-vita, e serve come presidente del Comitato per le attività pro-vita della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (USCCB). Il 28 gennaio, l’Arcivescovo Naumann ha celebrato l’annuale Messa vigiliare della Marcia per la Vita presso la Basilica del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione a Washington, D.C. Nella sua omelia, ha ammonito i cattolici a combattere la cultura della morte con “preghiera, digiuno ed elemosina”.

CWR: Il signor Biden si professa un cattolico devoto, ma è al 100% favorevole all’aborto. Come pensa che i vescovi americani debbano rispondere a questa situazione?

Arcivescovo Naumann: Posso dirle come questo vescovo sta rispondendo. Il presidente dovrebbe smettere di definirsi un cattolico devoto, e riconoscere che la sua visione sull’aborto è contraria all’insegnamento morale cattolico. Sarebbe un approccio più onesto da parte sua dire che non è d’accordo con la sua Chiesa su questa importante questione e che sta agendo contro l’insegnamento della Chiesa.

Quando dice di essere un cattolico devoto, noi vescovi abbiamo la responsabilità di correggerlo. Anche se la gente ha dato a questo presidente potere e autorità, egli non può definire cosa sia essere un cattolico e quale sia l’insegnamento morale cattolico.

Quello che sta facendo ora è usurpare il ruolo dei vescovi e confondere la gente. Sta dichiarando di essere cattolico, e sta per costringere la gente a sostenere l’aborto con i loro soldi delle tasse. I vescovi devono correggerlo, poiché il presidente sta agendo in modo contrario alla fede cattolica.

CWR: P. Robert Morey della Chiesa di Sant’Antonio a Florence, South Carolina (che è andato in pensione quest’anno) ha rifiutato di dare la Santa Comunione all’allora candidato Joe Biden alla messa del 2019 a causa della posizione pro-aborto di Biden. Cosa pensa dell’azione di p. Morey?

Arcivescovo Naumann: Penso che abbia agito seguendo la sua coscienza. Credo che il presidente abbia la responsabilità di non presentarsi alla Santa Comunione. Quando i cattolici ricevono l’Eucaristia, stanno riconoscendo la Presenza Reale di Gesù e anche la fede negli insegnamenti della Chiesa. Il presidente Biden non crede negli insegnamenti della Chiesa sulla santità della vita umana, e non dovrebbe mettere il sacerdote nella situazione di dover decidere se permettergli o meno di ricevere l’Eucaristia. Dovrebbe saperlo dopo 78 anni come cattolico.

CWR: Darebbe la comunione al signor Biden?

Arcivescovo Naumann: Non credo che mi troverò mai in quella situazione; non prevedo che lui venga a messa in Kansas e si avvicini a me per ricevere la comunione.

Credo che il suo vescovo abbia la responsabilità di dialogare con lui su questo tema. Quello che lui sostiene è un male grave. Non conosco la disposizione della sua mente e del suo cuore, ma il suo atto di sostenere l’aborto legale è sbagliato.

§§§

