Cammino Sinodale Tedesco. Pericolo di Scisma? I Vescovi Rispondono.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curia, come ricorderete qualche tempo fa abbiamo pubblicato una lettera aperta indirizzata ai vescovi tedeschi, da parte di cattolici italiani, che vedevano con preoccupazione gli sviluppi del cosiddetto “Cammino Sinodale” tedesco, temendo che potesse condurre a uno scisma. La lettera faceva seguito, temporalmente, a un’intervista molto preoccupata del card. Gerhard Müller, già Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Qui sotto trovate il testo della lettera aperta, e la risposta giunta dalla Germania. Buona lettura.

§§§

OGGETTO: SINODO TEDESCO.

Eminenze ed Eccellenze Reverendissime, come rappresentanti di Movimenti e gruppi di preghiera di Trieste – Italia, con oltre tremila aderenti, fedeli alla Dottrina Sociale della Chiesa e al suo Magistero perenne, abbiamo letto con la massima attenzione il lavoro del vostro Sinodo in corso in Germania e, nello spirito evangelico della correzione fraterna, dobbiamo avvertirvi che le idee esposte nel vostro schema si allontanano in modo netto e sostanziale dall’insegnamento costante della Chiesa e rappresentano una posizione già pericolosamente eretica, anche se non ancora compiutamente scismatica.

Già cinque secoli fa la Chiesa fondata da N.S. Gesù Cristo ha subito una dolorosa lacerazione tuttora perdurante, che nessun vantaggio ha portato alla Fede e a chi sa a quante anime ha portato grave nocumento: vi preghiamo perciò di desistere, finché siete in tempo, da questo cammino che avete intrapreso e che condurrà inevitabilmente ad un ulteriore scisma, sia che esso venga dichiarato formalmente, sia che in assenza di una dichiarazione formale permanga di fatto, perché l’unica Chiesa non può avere due dottrine differenti.

Nessuna salvezza è possibile all’infuori dell’unica Chiesa di Cristo e, se per i suoi meriti anche coloro che senza propria colpa non ne fanno parte possono salvarsi, coloro che scientemente la abbandonano rinunciano alla salvezza eterna. E per che cosa? Per ottenere qualche risibile vantaggio nella vita terrena? Non vogliate dunque insistere in questo atteggiamento suicida che potrà portare solo danno alla Chiesa e non produrrà una nuova chiesa, ma solo una delle numerose sette in cui è frammentato il mondo protestante. Pregheremo per il vostro ravvedimento, sperando che desistiate da questo passo rovinoso.

Grati per l’attenzione che vorrete riservare a questa richiesta ed in attesa di cortese risposta, porgo distinti saluti.

Maria, Mater Ecclesiae, Ora pro nobis

Maria, Regina Apostolorum, Ora pro nobis

Cav. Salvatore Porro e-mail – elena.salva@alice.it.

Dott. Sandro Apa sandro.apa@libero.it

***

Egregio sig. Porro,

con la sua lettera del 12 gennaio 2021, si è rivolto ai vescovi tedeschi con alcune considerazioni sul “Synodaler Weg” della Chiesa cattolica tedesca. Sono stato incaricato di risponderle.

La ringrazio per la sua lettera e per la sua preoccupazione per la Chiesa tedesca. Lei esprime seri dubbi riguardo ai dibattiti avvenuti finora nell’ambito del “Synodaler Weg” e vede la minaccia di uno scisma.

Riconsiderando tali dibattiti – recentemente anche alla conferenza on-line del 4/5 febbraio 2021 – la posso rassicurare che non viene perseguito un frettoloso adeguamento dell’insegnamento della Chiesa al pensiero dominante.

Le discussioni sono invece caratterizzate da uno sforzo comune, sotto la guida dello Spirito Santo, per il futuro della Chiesa cattolica tedesca per rinnovare quei fattori e quelle strutture, specificatamente cattolici, che favoriscono, nella Chiesa cattolica, i reati di violenza e di abuso relativi alla sfera sessuale.

Questo proposito è profondamente collegato al desiderio di giungere, in comunione con la Sede Apostolica e con la Chiesa universale, ad un approfondimento del Magistero della Chiesa e di percorrere strade credibili nella proclamazione del Vangelo. La ricerca comune di passi per il rafforzamento della testimonianza cristiana e’ fissata quale esigenza fondamentale perfino nello statuto del “Synodaler Weg”.

Per ulteriori informazioni sul “Synodaler Weg” e sui lavori all’interno dei Forum, la rimando alla pagina web www.synodalerweg.de o ai canali di “social media” https://www.facebook.com/DerSynodaleWeg/ oppure https://twitter.com/dersynodaleweg.

Le auguro ogni bene nel vivere questi tempi, così agitati per tutti noi.

Cordialità

Suo Michael Karger

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: cammino sinodale, scisma, vescovi tedeschi



Categoria: Generale