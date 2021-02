“Voglio Contemplare il Tuo Volto”. Domani è la Festa del Volto Santo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, condivido con voi una lettera che mi è stata scritta ieri e che mi ha colpito per la sua semplicità e sincerità. Chi fosse interessato al testo della messa votiva me lo faccia sapere, è in pdf. Buona lettura.

§§§

Buongiorno sig. Tosatti,

torno a scriverle dopo l’ultima mail di qualche tempo fa.

Le scrivo per una festa e devozione che mi sta veramente a cuore,

domani infatti sarà la festa del Volto Santo. Una festa poco conosciuta,

la cui diffusione è andata aumentando nel tempo, ma non ancora conosciuta e praticata come si deve.

il Signore alla beata Madre Pierina de Micheli ha richiesto che Il martedì precedente le ceneri fosse dedicato al Suo Volto Santo, con una messa Solenne, chiedendo alla Chiesa di inserirlo nelle feste proprie.

Purtroppo i tempi non sembrano essere propizi, ma sono convinto che

possiamo fare molto come apostolato per far conoscere e diffondere questa devozione a più persone possibili.

A tal riguardo vorrei sottoporle un testo appena uscito per le belle edizioni

Fede e Cultura. “Voglio contemplare il Tuo Volto. La devozione che ha per fine il paradiso”

https://www.fedecultura.com/#!/Voglio-contemplare-il-tuo-volto/p/280283039/category=35774548

Un libro uscito da poco e che racconta la vita e i messaggi di Gesù a suor Maria di san Pietro, carmelitana di Tours. Suor Maria fu privilegiata dal Signore che le donò molti messaggi, per la diffusione della devozione al Suo Volto, devozione che trova il suo principale fine nella riparazione per i peccati e la conversione dei peccatori. Il tempo di suor Maria, metà 800 non era dissimile dal nostro, l’ateismo regnava sovrano, le sette segrete

minavano la vita religiosa e il male dilagava.

Grazie alla risposta che seguì ai questi messaggi Dio ebbe pietà della Francia mitigando il castigo su di essa e il mondo.

In particolare grazie alle preghiere di suor Maria fu impedito che i rivoluzionari salissero al potere. Nel libro viene ampiamente descritto. Con le preghiere che suor Maria recitò per questo

I messaggi dati a suor Maria influenzarono molto le anime dell’epoca. Santa Teresina

Apprese proprio da lei l’amore per il volto santo e la stimava così tanto che portava una ciocca Dei suoi capelli sul petto.

In particolare trovarono ampia risposta nel ven Leon Dupont (un gigante della fede)

E nel tempo venne eretta la Arciconfraternita del Volto Santo tutt’ora esistente.

é un testo che consiglio a tutti perchè ricco di tante informazioni e di tanti suggerimenti utili.

Vi è anche un capitolo in cui si spiega che messaggi sono intimamente connessi con le apparizioni a La Salette e poi con Lourdes.

Avrei molte altre cose da aggiungere e una semplice mail non basterebbe.

Le chiederei di poter ricordare a tutti i lettori la grande festa di domani,

una festa tra l’altro legata intimamente al sacro cuore e così poter invitare tutti

a guardare con fede al Volto di Nostro Signore.

I tempi sono tristi e duri e il futuro sarà sicuramente denso di avvenimenti

Che sconvolgeranno il nostro paese. Possiamo ottenere molto, possiamo ottenere ancora

Misericordia per noi, l’Italia e il mondo e trattenere il braccio della giustizia divina.

Gesù ha promesso molte cose attraverso questa devozione in particolare

Ha detto “per l’offerta del mio Santo Volto al Padre nulla vi verrà rifiutato”.

Non sprechiamo grazie e chiediamo con fiducia.

Inviti tutti ad offrire incessantemente questo Volto Divino al Padre e sono convinto

Che il cielo non tarderà a rispondere. Così come a rivestirsi della bella medaglia donata a madre Pierina.

Esiste anche la messa votiva per domani, gliela allego da girare ai sacerdoti

Di sua conoscenza, sia per il novus ordo che per il Vetus.

La ringrazio

§§§

