Una Piccola Riflessione sulla Morte di un Clochard a Piazza San Pietro.

Voglio condividere con voi un episodio che mi ha fatto molto riflettere. Premetto che ci ho messo un po’ prima di pubblicarlo. Ho avuto qualche reticenza. Ma alla fine, in preghiera, ho capito che questo pensiero veniva dal Signore. E voglio comunicarlo.

Perdonate gli scrupoli, ma quando si vive da eremiti non è sempre semplice discernere i pensieri.

Qualche settimana fa mi sono imbattuto in una notizia che è rimasta un po’ in sordina anche tra le testate cattoliche.

Un clochard è morto di freddo in Piazza San Pietro

Leggendo le righe di questo articolo mi è subito venuto in mente questo brano del Vangelo (Lc 16,19-31):

19C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. 20Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe,21bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 24Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 25Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti.26Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. 27E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre,28perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento. 29Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. 30E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. 31Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».

Oggi ho letto un altro articolo.

Il Cardinale Zuppi dice letteralmente: “Morire per strada è una sconfitta per tutti, che deve suscitare sdegno senza incertezze e non giustificazioni”.

Parole sante quelle del Cardinale. Ma come coniugare queste parole con quanto accaduto di fronte agli appartamenti Vaticani? Forse oggi nell’ambiente clericale è moda disquisire a parole. Sui fatti, tuttavia, ci sono evidenti mancanze.

Drammatico. Un clochard muore di freddo di fronte al Vaticano. Uno degli stati più ricchi del mondo. Proprio come il povero Lazzaro della parabola citata muore davanti alla casa del ricco epulone.

Il Vaticano, che, al momento è sulla bocca della gente per gli scandali dei palazzi acquistati a centinaia di milioni di euro.

Forse si può ritenere che fare il “barbone” sia una scelta di vita. Per alcuni lo sarà. Ma anche essere come il “ricco epulone” è una scelta di vita. Ed ognuno di noi prima o poi si dovrà assumere la responsabilità di ogni scelta.

Investigatore Biblico

