L’Altro Vaticano. Voci da un Concilio che non Vuole Finire. Streaming.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, questa domenica il M° Aurelio Porfiri tocca, nella sua trasmissione, un tema che torna di attualità sempre più di frequente: il Concilio Vaticano II. Ecco l’annuncio dell’evento:

Il tema del Concilio Vaticano II assomiglia a un fiume carsico. Anche se per lungo tempo non emerge alla superficie, sappiamo che è lì e segna in profondità la nostra appartenenza alla Chiesa. Poi, quando di nuovo torna a manifestarsi, com’è successo con il dibattito innescato da monsignor Carlo Maria Viganò, puntualmente il tema appassiona e divide. Perché è un tema che non è aggirabile.

Il testo di Aldo Maria Valli, “L’altro Vaticano II”, presenta attraverso una serie di saggi un punto di vista alternativo su questa grande assise ecumenica. Ne parlano con l’autore, Giovanni Formicola e don Nicola Bux. Modera Aurelio Porfiri.

