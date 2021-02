RVC: Draghi Dovrebbe Cooptare Papa Bergoglio. Ministro degli Esteri.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) ha letto il discorso che il Pontefice regnante ha tenuto al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede qualche giorno fa. Come è prassi, il discorso che il Pontefice pronuncia non è scritto da lui; ma in genere è egli stesso a dare le indicazioni dei contenuti, a mettere le etichette a scatole che qualcun altro riempie. Ma è ovvio che condivida il testo, e lo pronuncia. RVC è rimasto molto colpito, e come dargli torto? Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

Perché non suggerisce a Mario Draghi di cooptare Jorge Bergoglio come ministro degli Esteri? Le allego il discorso fatto agli Ambasciatori presso la Santa Sede l’8 febbraio scorso.

Ah! Inutile che perdiate tempo a cercare di trovare quante volte ha fatto riferimento a Dio, a Gesù, a Maria: mai…

Nel discorso affronta tutti i temi di quello che potrebbe esser il suo a-moral recovery plan. Ma ogni argomento deve essergli stato scritto da persone diverse:

– 1° punto – Crisi sanitaria, sembra scritto da Emma Bonino. I membri più deboli cui deve esser garantita la vita sono i poveri, malati, immigrati. NON le creature nel seno della madre.

– 2° punto –Crisi ambientale. Sembra scritto da Jeffrey Sachs, non c’è bisogno di commentare le solite palle sull’uomo cancro della natura.

– 3° punto – Crisi economica. Sembra scritto da Ban-Ki-moon e aggiornato da Zamagni. Idem, se venissero applicate diverremo Poveri Tutti

– 4° punto – Crisi politica. Sembra scritto da Martin Luther King, secondo me con qualche ispirazione di Renzi, chissà…

La conclusione sulla importanza di una generica libertà religiosa e di culto direi che è scritta da Spadaro con Melloni su proposta di Enzo Bianchi

Raccomando di leggere con attenzione il riferimento a ciò che scrisse Dante Alighieri a Cangrande della Scala, dove Bergoglio fa sfoggio della sua sterminata cultura umanistica, riconosciutagli da tutti.

Forse di suo ci son le due righe finali sulla esigenza di Fraternità,

Fraternité, Fraternity, Fraternidad…

Impressionante…! RVC

***

§§§

