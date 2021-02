Laporta: Il Falso non è Falsificabile. Renzi, Obama, #Italydidit (2° parte)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco la seconda parte del piccolo saggio che il generale Piero Laporta ha dedicato alle vicende della crisi di governo, nelle sue diramazioni di intelligence internazionale. Buona lettura.

Fatti Veri e Falsi s’intrecciano

La mistura di falsità, di fatti veri e di mezze verità lascia alla pubblica opinione l’iniziale certezza d’avere appreso la verità. Quando la persona comune scopre d’essere stata ingannata, non s’ingegna in analisi accurate, concludendo che tutto il fatto narratogli è falso e passa oltre, con grande gioia dei falsari.

Le falsità non si possono tuttavia cancellare. Il falso non è falsificabile, sennò sarebbe vero. Per proteggere la prima immutabile falsità occorre dirne in successione sempre più grosse, con l’aiuto anche dei volenterosi creduloni del web, coprendo la prima bugia come una matrioska sempre più grande, finché è tanto grande da rendere impossibile ogni ulteriore bugia. È importante tirarla fino a quando è troppo tardi per fare giustizia. In barba alla legge, per esempio, prolunghi il segreto di Stato sulle stragi, intanto suoni la grancassa su indagini fasulle, col concorso dei futili idioti di Feisbuc e delle associazioni più varie, dando agli assassini e ai falsari tutto il tempo di farla franca e godersi i trenta denari.

Dove porta il dossier D’Elia? Oramai da nessuna parte. Nessuno ha titolo a negare la legittimità di Joe Biden. Nessuno ha titolo a dare credibilità a #italydidit, aggregatore tematico, secondo il quale Barak Obama ha utilizzato i servi dei servizi segreti italiani, sotto la regia di Matteo Renzi, per taroccare le elezioni presidenziali statunitensi. Figurarsi se Obama farebbe mai una sconcezza del genere, impossibile e assurdo, come dire che abbia intercettato le telefonate di Angela Merkel. Matteo Renzi e Barak Obama, premio Nobel per la pace, sono uomini d’onore e non è lecito dubitare di loro.

Rimangono tuttavia distinguibili taluni fatti, certamente connotati di verosimiglianza. D’Elia è un hacker? È verosimile. D’Elia gode di protezioni alte? È altrettanto verosimile.

Altri fatti sono invece farlocchi e annebbiano quelli veri.

D’Urso è l’avvocato di D’Elia? Se lo è, tiri fuori le carte. La Delta Force ha attaccato davvero una base della CIA a Francoforte? Ridicolo.

Alla fin fine tutti parlano di D’Elia, di Francoforte e delle presunte incursioni nel sistema elettorale statunitense. Risultato: nuvole e mosche; nessuno quindi indaga davvero. D’altronde D’Elia e le elezioni statunitensi sono e rimangono due cose distinte.

A loro volta i brogli nelle elezioni statunitensi sono verosimili ma non sono stati provati e nessuna seria indagine ne ha negato la verosimiglianza. D’Elia, compromesso con altre gravi situazioni, non può condurre alla certificazione dei brogli. Anzi, inseguendo la lepre sbagliata, si finisce per concludere apoditticamente che i brogli non ci sono.

Inserire una notizia verosimile entro un insieme di due o più notizie false, rende falso tutto l’insieme; ciò tuttavia non esclude che uno o più elementi dell’insieme siano e restino veri.

La disinformazione è un’arte raffinata. Gli avvelenatori sono i servizi segreti, negli Usa come in Italia, come ovunque. Ricordiamo un paio di esempi.

La disinformazione statunitense

La CIA, ai tempi dello scandalo Valery Plame [4] , indagò due pezzi da 90, il già noto Lawrence Franklin e Michael Leeden , “guru neocon di Washington”, secondo Jerusalem Post. Curioso che il giornale israeliano dimenticasse un dettaglio: Ledeen è stato, secondo CIA e FBI, agente del Mossad per numerosi decenni.

CIA e FBI additano Ledeen e Franklin quali ispiratori del falso dossier sull’uranio nel Niger, commissionato da George Bush figlio per giustificare la guerra in Iraq. È appena il caso di ricordare che i servizi italiani si prestarono volentieri a spargere falsità [5] .

Lo scandalo Valery Plame fece rumore, tanto, proprio tanto rumore… per nulla. Il presidente Bush usò il potere di grazia, salvando i suoi uomini, in testa il vicepresidente Dick Cheney e Lewis “Scooter” Libby Jr. (avvocato, capo staff di Cheney), arrestato e condannato a 30 mesi di reclusione. La pena fu condonata.

A casa di Franklin trovarono documenti top secret dell’ufficio del presidente degli Stati Uniti. Franklin lavorava nel segretissimo “ Office of Special Plans ”, messo in piedi dal viceministro della difesa, Paul Wolfowitz e dal sottosegretario Douglas Feith, una lobby nel Pentagono, sottoposta a Donald Rumsfeld, segretario alla Difesa e al vicepresidente Dick Cheney.

George Tenet, allora direttore della CIA, nel 2003 testimoniò l’esistenza di tale agenzia ombra, con analisti ideologicamente schierati, per competere con la CIA e la sua controparte militare, la Defense Intelligence Agency.

Tanto, tanto rumore per nulla. Bush, i suoi compari e le cerchie clintoniane hanno messo a ferro e fuoco il mondo, i Balcani, il Vicino Oriente, il Caucaso e l’Africa; hanno fatto milioni di morti. Alla fine di tutto, la grande stampa ha concentrato la sua attenzione su una bella agente della CIA e su suo marito giornalista, senza chiedersi perché non si indagano seriamente e non si condannano quanti hanno costruito i falsi dossier e hanno mandato a morte milioni di persone.

I Casi Italiani

Americanate? Noi italiani ci sappiamo fare, anzi siamo più raffinati. Chi si ricorda più di Ciro Cirillo?

27 aprile 1981, le Brigate Rosse rapiscono Ciro Cirillo, un microbo della politica nazionale, tuttavia crocevia dei e nei traffici partenopei. Costui non ebbe neppure lontanamente la statura morale e politica del presidente Aldo Moro, il gigante lasciato assassinare tre anni prima da Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano, Bettino Craxi, Francesco Cossiga, Benigno Zaccagnini, Giulio Andreotti. Intransigenti, tutti, meno Craxi dissero, il quale però aveva le conoscenze giuste per salvare Aldo Moro: né le utilizzò né le denunciò.

Ciro Cirillo, sottopanza del democristiano Antonio Gava, dal ’69 al ’75 presidente della Provincia di Napoli, poi presidente della Regione dal 12 settembre 1979 al 13 agosto 1980. Dopo il terremoto del 1980 è assessore regionale ai lavori pubblici e vicepresidente del Comitato tecnico per la ricostruzione. Un sorcio nel formaggio. I mandarini democristiani si rivolsero a Raffaele Cutolo per liberarlo. La notizia serpeggiava e lo scandalo poteva esplodere incontrollabile.

L’Unità. il quotidiano del Partito Comunista Italiano, diretto da Claudio Petruccioli, fu indotto a raccontare fatti veri come fossero falsi.

Il giornale fondato da Antonio Gramsci, , pubblicò tre servizi sulle trattative per la liberazione di Ciro Cirillo, tra il 16 e il 18 marzo 1982. Una giovane cronista, Marina Maresca, portò al direttore un foglio, intestato “Mininter”, che accusava due democristiani, Vincenzo Scotti e Francesco Patriarca, d’aver visitato Raffaele Cutolo, nel carcere di Ascoli Piceno per chiedergli di prodigarsi per la liberazione di Cirillo. Il documento l’aveva fornito un funzionario dell’ufficio “Affari riservati”, diretto dal prefetto Umberto Federico d’Amato, dirigente dello Stato di specchiata onestà. Maresca raccontò a Petruccioli che il documento proveniva dalla magistratura di Napoli.

Maresca fu arrestata, licenziata dal giornale, processata e assolta dall’accusa di falso dopo sei anni, a ottobre 1989, quando la memoria dei fatti era passata. Scrissero in sentenza: «È sufficiente rilevare che il Tribunale di Napoli ha escluso ogni responsabilità di Marina Maresca per la falsificazione dei documenti». Chi altri aveva quindi costruito il falso che raccontava la verità?

Per un Ciro Cirillo, rapito dalle Brigate Rosse come Aldo Moro, gli intransigenti pagarono un riscatto miliardario e lasciarono uccidere il commissario Antonio Ammaturo, il mastino che azzannava Raffaele Cutolo, il quale si prestò di buon grado a mediare fra gli intransigenti e le Brigate Rosse. Queste uccisero Ammaturo il 15 luglio 1982. Chi tirò le fila? I servizi segreti italiani. La certezza arrivò quando non servì più a nulla.

Stella Cervasio su La Repubblica del 2 Luglio 2017: «Un magistrato, Carlo Alemi, che adesso è in pensione, imbastì una difficile istruttoria. Una storia oscura che vide uniti per lo stesso scopo, il ritorno a casa di Cirillo, uomini politici, pezzi di Stato come i servizi segreti e malavita. “E qui, a differenza dell’altra trattativa Stato- mafia di cui si parla — dice il giudice Alemi a ‘Repubblica’ — c’era anche il terrorismo. Se Cirillo non fosse stato rapito, avrebbe gestito i 20mila miliardi in vecchie lire di appalti della ricostruzione” […] Per Alemi il caso è chiaro, dice ancora: “La prima trattativa Stato-mafia-terrorismo è stata confermata in più sedi ufficiali. Per me fu molto difficile lavorare a quell’epoca su questa vicenda: avevo il telefono intercettato e a tutti dicevo che non avevo trovato nulla. Forse proprio per questo mi hanno lasciato andare avanti”».

Ah, dimenticavo… Per una fortuita coincidenza, Ciro Cirillo fu rilasciato il 24 luglio 1981 a Poggioreale, due giorni dopo la sentenza contro Ali Agca, processato per direttissima senza coinvolgere Sergei Antonov, caposcalo della Balkan Air e capo della residentura clandestina dei servizi segreti militari bulgari. Antonov e Agca se n’erano andati a spasso, indisturbati, per Roma, nella settimana precedente l’attentato. I servizi italiani lo sapevano e non informarono la magistratura.

Due anni dopo, tali sconcezze insieme ad altre divennero assordanti. L’uccisione di Pio La Torre il 30 aprile 1982, ormai isolato nel PCI [6] , la confessione di Ali Agca a maggio, l’uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa a settembre , imponevano un’arma di distrazione di massa per la pubblica opinione.

Enzo Tortora fu arrestato e imputato d’associazione camorristica e traffico di droga, il 17 giugno 1983. La sua innocenza fu dimostrata e riconosciuta il 15 settembre 1986, quando venne definitivamente assolto dalla Corte d’appello di Napoli. Gli investigatori e i piemme hanno fatto brillanti carriere. Uno di essi fu poi acerrimo contro Giovanni Falcone.

Le sconcezze politico affaristiche odierne sono nipotine pervertite di quelle apparentemente lontane, da cui traggono ispirazione, apparentemente inoffensive, come tanti sperano o danno a intendere.

www.pierolaporta.it

[ 4] Il 14 luglio 2003 un articolo del Washington Post rese pubblica la copertura di Valerie Plame nella CIA, ponendo fine alla sua carriera. Il marito, Joseph C. Wilson, accusò l’amministrazione Bush di aver fatto trapelare di proposito le informazioni riguardanti sua moglie per vendicarsi di un suo editoriale scomodo pubblicato sul New York Times. Partì un’indagine federale.

[ 5] Per capirci, Silvio Berlusconi, Gianni Letta, Luigi Caligaris e Antonio Martino si recarono in delegazione, con la benedizione di Francesco Cossiga, a baciare la pantofola di George W. Bush, prima di lanciare Forza Italia.

[ 6] Chiara Valentini, biografa di Enrico Berlinguer, dichiarò più tardi che Pio La Torre nell’ultimo periodo era in crisi con la destra del Pci: ebbe divergenze con Napolitano che tendeva a rassicurare l’Occidente sulla politica estera del Pci e non s’intese più nemmeno con Paolo Bufalini (mentore politico di La Torre della prima ora) che di lui disse: «Prendiamo con prudenza le parole di Pio perché è uno che è abituato a esagerare un po’, dalla mafia è ormai ossessionato».

Gen. D.g..(ris) Piero Laporta

