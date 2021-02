Aborto. Niente Sdegno sui Giornali di Regime per l’Aggressione a Pro Vita.

Marco Tosatti

Non abbiamo letto titoloni e pensosi editoriali su quanto avvenuto nei giorni scorsi a Bergamo, dove durante la Giornata Nazionale per la Vita qualche simpatico squadrista ha imbrattato con dello sterco il banchetto di Por Vita & Famiglia Caravaggio, Immaginate per un momento se fosse avvenuto l’inverso: se un banchetto, che so, di attiviste pro-aborto, o LGBTQ ecc. fosse stato vittima di un’aggressione del genere. Per quanti giorni avemmo subito lamentazioni e sdegno, su Repubblica, Corriere, Stampa e altri giornali di regime? Invece…Qui sotto il comunicato di Pro Vita & Famiglia. Buona lettura.

§§§

Sterco su banchetto prolife, Pro Vita e Famiglia: “Avvertimento mafioso”

“Chiediamo ai buonissimi e angelici progressisti, come la Cirinnà, Boldrini, Zan & compagni, se è normale imbrattare con sterco il banchetto di ProVita & Famiglia che sostiene il diritto universale alla Vita di ogni bambino, durante la giornata nazionale per la Vita, tra l’altro allestito con un’immagine dolcissima di un neonato? Condannerete questa vergognosa azione? Questa non è solo inciviltà. E’ molto di più. E’ un avvertimento mafioso che nega non solo la democrazia, la libertà di pensiero e di opinione ma proprio il diritto a esistere” ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia onlus dopo i gravi fatti accaduti ieri a Caravaggio in provincia di Bergamo.

“Non perderemo né il coraggio di denunciare tali oscenità, nè quello di ribadire che sopprimere un bambino nel grembo della mamma è uccidere una persona umana. Se fosse accaduto a parti inverse tra l’altro, lo avreste saputo tutti, grazie ai telegiornali e ai media asserviti al pensiero unico. Invece noi ci troviamo da soli a fronteggiare ogni giorno imbrattamenti sui nostri manifesti, insulti, attacchi ai nostri camion vela e ogni genere di aggressioni. Non facciamo parte di nessuna lobby forte perciò la ‘prolifefobia’ non ha l’appeal mediatico dell’omotransfobia”. Ma noi non molleremo” ha continuato e concluso Jacopo Coghe, vice presidente di Pro Vita e Famiglia.

Roma, 8 febbraio 2021

***

Aborto, Pro Vita e Famiglia: “Non molleremo con la campagna. L’aborto non può essere un dogma”

“Continua e si espande a macchia d’olio la nostra campagna #stopaborto per la difesa del bambino nel grembo. Decine e decine di camion vela e centinaia di manifesti sul territorio: da Milano a Bologna, da Firenze a Napoli, da Bari a Reggio Calabria. Supereremo i 100 Comuni. Sono le stesse persone sul territorio che ci stanno chiamando e vogliono aderire alla nostra battaglia, nonostante i nostri camion vela ed autisti vengano talvolta fisicamente attaccati da militanti abortisti, come è successo a Verona ed Ancona” ha dichiarato Toni Brandi presidente di Pro Vita e Famiglia onlus.

“Vogliamo far riflettere e far capire alle persone che abortire è sempre la soppressione di una persona umana. Persino il primario della Mangiagalli, Alessandra Kustermann, dichiarò “Lo so. In quel momento so benissimo che sto sopprimendo una vita e non un feto, bensì un futuro bambino” ha continuato Toni Brandi, presidente della onlus.

“Troppe vite vengono eliminate, anche a causa di uno stupro. Ma che ha fatto di male quel bambino? Si merita forse quella condanna a morte che nemmeno lo stupratore riceve? Anche in una situazione così atroce e devastante per la donna, vittima di una violenza inaudita e bestiale, si può concepire una seconda orribile violenza come l’eliminazione di un essere innocente? Seguendo questa logica, persone come Jesse Jackson, attivista per i diritti umani, la cantante Eartha Kitt e la pittrice Ethel Waters, tutte concepite dopo uno stupro, non sarebbero state degne di vivere?” conclude Jacopo Coghe, vice presidente di Pro Vita & Famiglia.

Roma, 1 febbraio 2021

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, pro vita, sterco



Categoria: Generale