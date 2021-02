La Caduta del Maschio. Le Ragioni di una Tragedia. Oggi, in Streaming.

Carissimi Stilumcuriali questa domenica il M° Aurelio Porfiri e i suoi ospiti tratteranno un tema affascinante e drammatico, che ci riguarda tutti. Ecco di che cosa si tratta:

Il declino del maschio è una realtà che oramai va avanti da vari decenni, un processo che mina le basi della giusta differenza e complementarità fra i sessi. Essa è frutto di una narrativa portata avanti da certi poteri che vedono nell’indebolimento delle pregorative maschili un segno di progresso sociale.

Ne parlano Roberto Giacomelli, Silvana de Mari e Andrea Cionci. Modera Aurelio Porfiri.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA , su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.