Stilum Curiae Supera 21 Milioni di Visite. In Quattro Anni e Tre mesi

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post breve breve, direi quasi di servizio, per annunciarvi che un paio di giorni fa Stilum Curiae ha doppiato la boa dei ventun milioni di visualizzazioni dal momento della sua nascita ufficiale al mondo del web, cioè dall’ottobre 2016. Cioè quattro anni e tre mesi fa.

É tradizione che ad ogni nuovo milione Stilum lo annunci; non per vantarsi, ma per trovare nel vostro appoggio e nella vostra fedeltà la forza e il coraggio per continuare la rotta, su acque certamente tempestose, e, per quanto riguarda la nostra barchetta, contro corrente, contro venti e maree.

La progressiva omologazione dell’informazione, uno spettacolo desolante per chi ha creduto e crede profondamente nella nobiltà possibile di questo mestiere è uno sprone a continuare in un lavoro che diventa sempre più pesante – vi sarete accorti che il numero degli articoli quotidiani è cresciuto – e anche se focalizzato principalmente sulla vita della Chiesa molto spesso compie incursioni in altri campi. D’altronde è la Chiesa, o meglio i suoi uomini, che molto spesso forniscono la ragione prima per questi ampliamenti di interesse.

La fatica quotidiana – chi è il padrone di se stesso è un padrone impietoso ed esigente, la giornata a Stilum comincia presto la mattina e finisce tardi la sera – è alleviata dalla vostra fedeltà, dal vostro appoggio, sia morale che materiale, di cui c’è un bisogno costante, e dalla consapevolezza che Stilum si è conquistato un suo spazio e ua sua audience. Non solo in Italia: la scommessa di cercare di pubblicare traduzioni e articoli originali in inglese e spagnolo ha fatto sì che oramai ci sia una presenza costante di visualizzazioni, a centinaia e talvolta a migliaia in questi bacini di utenza linguistici; che si mantengono stabili nel corso dei giorni.

(La lista completa è molto più lunga, arriva a circa 90 Paesi)

E come sempre, arriva il momento di dire grazie. Ai collaboratori, per cominciare, espliciti e anonimi, che arricchiscono di commenti e riflessioni e racconti la trama abituale di notizie. Ai traduttori, grazie al cui lavoro Stilum ha stabilito delle teste di ponte in Paesi lontani; a tutti voi, e in particolare a chi dà un aiuti, grande o piccolo per rifornire la nostra barca di vele cordami e catrame. Una barca piccola, ma che cerca di continuare a far brillare una luce – magari piccola anch’essa, ma ben visibile – in quelle che a me sembrano tenebre sempre più fitte. Forse sono pessimista, ma questo è il mio sentimento attuale, che mi sprona a cercare di combattere più forte. Non siamo soli, ci sono tante altre voci che si levano nella buona battaglia; indubbiamente l’avversario è abile e forte, ma la storia di Davide e della sua fionda ci incita a non temere. Che Dio ci aiuti. Grazie di cuore a tutti.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 21 milioni, stilum curiae, ventuno



Categoria: Generale