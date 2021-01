Mons. Ics. “La Chiesa nel Confessionale”. Ma per Confessare, o Confessarsi?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics ha letto Repubblica, questa mattina, e ha trovato di che commentare. Vedete un po’ che cosa ha scoperto…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, la sorpresina domenicale ce la offre la Repubblica nell’intrigante commento (allegato) del vaticanista Paolo Rodari : “La chiesa nel confessionale” – papa Francesco torna a chiedere alla Cei un Sinodo interno -…

Il titolo però non mi è chiaro, la chiesa di Bergoglio va in confessionale a confessare o confessarsi? Vediamo.

Il messaggio che, secondo me, ci dà il bravo Rodari per conto di Bergoglio (scrive infatti “Lo richiede il Papa”) è che <la Chiesa non deve essere più Maestra, la Gerarchia nella chiesa deve scomparire, il peccato forse c’è ma non esageriamo ossessionando il peccatori, anzi ascoltiamoli tutti (mi raccomando, anche i cattolici…) e facciamo la pastorale con creatività. Basta norme, basta burocrazia, basta dottrina sociale della Chiesa, consoliamo e basta>.

Con molta accortezza chi ha ispirato Rodari gli fa evocare il gesuita Padre Sorge (storico direttore della Civiltà Cattolica) che diceva che un Sinodo oggi sarebbe necessario per aiutare la chiesa a superare due tentazioni: quella del Pelagianesimo e quella dello Gnosticismo.

Ovviamente i due significati per P. Sorge e per un cattolico (…) non sono gli stessi. Per P. Sorge Pelagianesimo significa burocratizzazione della pastorale, per un cattolico Pelagianesimo (è una eresia) significa che il peccato originale non è mai stato un problema nostro, semmai dei progenitori, e noi possiamo salvarci anche senza il soccorso della Grazia.

Anzi siam già tutti salvi. Per P. Sorge Gnosticismo significa autoreferenzialità della chiesa, per un cattolico invece significa adorare il dio della “conoscenza”, cioè adorare quello che vende mele nel Paradiso terrestre.

Povero sant’Ignazio, quanta fatica sprecata…

Ma se la Chiesa non deve esser più maestra, si deve convertire in allieva, ma di chi?

Deve uscire e imparare, ma da chi, dal reale? Deve limitarsi a consolare, ma chi e come consola?

Non sto scherzando, con un colpo solo sinodale qualcuno pensa di trasformare la Chiesa in un consultorio di psicoanalisi dove si ascolta come terapia chi non vuole riconoscere che sta peccando.

Povero sant’Ignazio.

Notavo però che papa Bergoglio ha dato la possibilità ai suoi adulatori (per piaggeria) e giustificatori ad oltranza (per paura), di poterlo citare per la sua catechesi sui Novissimi, ma che si potrebbe anche estendere al sacramento della confessione e penitenza. Non ci credete?

Lo racconta il card. Bassetti Presidente Cei ieri all’udienza con l’ufficio catechistico della Cei.

Ha detto il card. Bassetti : <Quando ho iniziato a uscire dalla malattia (ha avuto ilCovid) e c’è stata qualche speranza che potessi sopravvivere, il Santo Padre mi ha telefonato e mi ha detto “Tu lo sai perché sei ancora in vita? Perchè per te non c’era posto all’inferno”.

Da oggi in poi si potrà dire riferendosi ai Novissimi: “Come insegna anche Papa Francesco, l’inferno c’è…”, ma è anche talmente pieno di peccatori che non si sono pentiti, che non c’è posto neppure per un super raccomandato come il Presidente CEI…

Pertanto Papa Francesco ha anche invitato a pentirsi e e confessarsi, (al fine di non far trovar posto all’inferno a qualche suo collaboratore).

Mons ICS

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: ics, papa, repubblica, rosari



Categoria: Generale