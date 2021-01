L’Estremismo pro-Aborto di Joe Biden, che Divide il Popolo Americano.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mentre il Pontefice regnante riceve il cardinale Blase Cupich, il leader dell’ala progressista e pro-Biden della Chiesa americana, quello che aveva definito “sconsiderata” la richiesta dei vescovi al neo presidente di non implementare politiche abortive, l’influente quindicinale National Review dedica un fondo a quello che definisce “L’estremismo della politica di aborto di Joe Biden”. Speriamo che il Pontefice che non ha avuto il tempo per incontrare il cardinale Joseph Zen, venuto apposta per parlargli dall’altro capo del mondo, abbia il tempo per esaminare insieme al capofila attuale della filiera McCarrick negli USA lo strano problema di una Chiesa che favorisce e appoggia il Presidente più letale alla vita dei possibili nascituri nella storia degli Stati Uniti. Uno che si fa passare per “devoto cattolico”, e cui dovrebbe essere negato di avvicinarsi all’eucarestia, se la logica ha ancora un senso. Ma come dice padre Spadaro, 2 + 2 fa 5, e allora…speriamo almeno che Cupich non porti a Biden la benedizione pontificia. Buona lettura.

§§§

La presunta campagna di unità di Joe Biden ora si estende a costringere i contribuenti americani a sovvenzionare l’aborto, indipendentemente dalle loro remore morali.

In un ordine esecutivo di giovedì, Biden ha rescisso la politica di Città del Messico, che proibisce che il denaro degli aiuti esteri degli Stati Uniti finanzi gruppi che forniscono o promuovono l’aborto in altri paesi. Il presidente Ronald Reagan è stato il primo a promulgare la politica, che è stata in vigore sotto ogni successivo presidente repubblicano e annullata da ogni successivo democratico.

Nonostante la sua personale opposizione all’aborto, il presidente Biden non fa eccezione. Annunciando l’ordine, la Casa Bianca ha affermato il suo sostegno alla “salute e ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle ragazze negli Stati Uniti, così come a livello globale” e ha liquidato la politica di Città del Messico con la retorica preferita dai gruppi di difesa dell’aborto: la “regola del bavaglio globale”.

L’amministrazione Trump non solo aveva ripristinato la politica di Città del Messico dopo il mandato del presidente Obama, ma aveva anche esteso la regola per coprire tutta l’assistenza sanitaria estera fornita dalle agenzie governative statunitensi. Quella mossa ha aumentato la quantità di denaro degli aiuti coperti dalla politica da circa 600 milioni di dollari a quasi 9 miliardi di dollari.

In seguito all’ordine esecutivo di Biden, quella grande pentola di finanziamenti federali ancora una volta fluirà indiscriminatamente a gruppi di aiuto all’estero come Planned Parenthood International e altre organizzazioni il cui scopo principale è quello di trarre profitto da un maggior numero di aborti in tutto il mondo – anche in paesi che rifiutano l’aborto.

Nel frattempo, con lo stesso tratto di penna, Biden ha diretto il suo Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani a considerare la cancellazione di una seconda politica dell’amministrazione Trump, che vieta ai fornitori di aborti di richiedere finanziamenti federali nell’ambito del programma di pianificazione familiare Titolo X.

L’attuale regolamento richiede ai gruppi che praticano l’aborto di separare finanziariamente la loro attività di aborto da qualsiasi altro servizio per qualificarsi per il finanziamento del Titolo X. Planned Parenthood ha rifiutato di farlo, decisione che è costata all’organizzazione circa 60 milioni di dollari all’anno, una miseria del suo mezzo miliardo di finanziamento federale. Se il candidato di Biden all’HHS, Xavier Becerra, sarà confermato dal Senato nonostante la sua mancanza di qualifiche, l’annullamento di questa politica sarà quasi certamente uno dei primi punti della sua lista di cose da fare.

Anche se gli attivisti pro-aborto hanno applaudito queste mosse, l’americano medio sembra avere poco interesse nel costringere il contribuente a finanziare l’aborto. I sondaggi suggeriscono che la maggioranza dell’opinione pubblica si oppone all’uso del denaro degli aiuti statunitensi per finanziare gli aborti all’estero, così come la maggior parte dei democratici e anche la maggior parte di coloro che si definiscono pro-choice. Allo stesso modo, una maggioranza si oppone al finanziamento federale dell’aborto qui negli Stati Uniti, compreso circa un terzo dei democratici e degli elettori pro-choice.

Nonostante gli sforzi di Biden di nascondersi dietro la sua fede cattolica ed evitare di difendere la sua politica estremista sull’aborto, sotto la sua amministrazione, Planned Parenthood e altri fornitori di aborti non devono più scegliere tra fornire l’aborto e trarre profitto a spese dei contribuenti.

§§§

