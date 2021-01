Benedetta De Vito. Un Inginocchiatoio Sotto l’Arcobaleno di satana.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito ci rende partecipi di suoi ricordi e pensieri di fronte a un inginocchiatoio, oggetto di famiglia…Buona lettura.

§§§

In un canto, dietro la porta della camera che fu dei miei genitori, riposa, in abbandono, un inginocchiatoio di legno molto scuro che doveva essere della mia nonna Lisetta. Perché la ricordo, nascosta dal velo di pizzo, quando era ancora a San Giuliano nella vecchia sua casa color cipria, raccolta su quell’ebano, in preghiera; mia madre, avendolo ereditato ed essendo poco incline all’orazione, lo mise in un angolo, non veduto, negletto e lo utilizzò come supporto per mettere in mostra le fotografie di famiglia: c’era, in bell’ordine, il nonno Luciano in uniforme, c’era la nonna con lui, sposi, e intorno cognate e cognati, e alcuni, come Piero Pisenti, anche famosi, c’era anche lei, mia madre, bellissima con le infradito capresi e un tubino giallo, in stile Jackie Kennedy, e noi, la sua nidiata, tutt’attorno. Più avanti la camera fu abitata da un altro che la popolò di inquietanti statuette africane e da idoli indiani. L’inginocchiatoio, allora, si rivestì di libri, best seller e altro. E penso, un giorno, il più lontano possibile, che lo erediterò io, come unico ricordo della casa in cui sono nata. Come mio è il cestino da cucito della nonna Lisetta e la Singer della zia Beatrice.

Mentre sogno, dunque, di trovare un posto per l’inginocchiatoio nella mia casa che grande non è, mi sovviene d’un tratto che, in chiesa, vedo di rado le persone inginocchiarsi. Spesso dopo aver preso l’Eucarestia restano ritte in piedi. Pochi, rari, sono poi quelli che si inginocchiano, in adorazione, davanti al Santissimo. Almeno nel mio orizzonte che piccolo non è. E mentre penso a noialtre pecorelle, restie a piegare le ginocchia davanti al Re dei Re, mi viene in mente che rimasi di gesso e cartapesta quando, durante la drammatica preghiera, in solitario, a San Pietro del Venerdì Santo, vidi che il Santo Padre, raggiunta la Basilica, lasciato all’acqua e alla notte il Crocifisso di San Marcello, naso a naso con il Santissimo, rimase in piedi a fissarlo e poi si sedette. Mi han detto, certo, per carità, che ha problemi alle ginocchia e che non può inginocchiarsi. Eppure io, nel fotogramma di ricordi sparsi di lui, in giro per il mondo, lo vedo inginocchiato, e una volta lo vidi persino, naso a terra, quasi prono, baciare i piedi a un gruppo di politici africani, per di più islamici, del Sud Sudan. Mai, invece, per quanto sforzi le meningi, l’ho visto inginocchiato davanti al Santissimo…

E se il Santo Padre si inginocchia di rado, mi consola il Papa Emerito, il mio dolce Benni, che alla necessità di inginocchiarsi davanti al Dio vivente, ha dedicato pagine toccanti, profonde, bellissime che ben spiegano perché l’orazione profonda (che non si vede) ha bisogno del gesto, cioè stare in ginocchio, che si vede. Sì l’uomo, fatto di corpo e anima, mostra nel gesto la divina meraviglia della contemplazione. E’ questo il senso profondo della liturgia, il gesto che diventa parola dell’anima. A me, che teologa non sono e che vivo una fede bambina, istintiva, naturale, sono arrivate da Firenze le belle pagine dell’allora Cardinale Joseph Ratzinger, tratte dal volume “Introduzione allo spirito della liturgia”. Me le sono stampate per leggerle meglio e ho sottolineato le parti che mi hanno punzecchiato il cuore. Quelle in cui il Papa Emerito, riconoscendo che i tempi moderni sono refrattari al prostrarsi davanti al Signore, conclude però – con mia somma gioia – che “piegare le ginocchia alla presenza del Dio vivo è irrinunciabile”. Ecco perché a me viene naturale! Tanta è la Sua gloria e io così di polvere e nulla che basta un piede in fallo per crollare a terra… Il Papa Emerito espone le sue tesi, con esempi tratti dalle Scritture e scopro (ma in realtà lo sapevo già, è una conferma) che il diavolo non ha le ginocchia… Aggiunge poi, piccole, commoventi pennellate personali, come quando racconta di come si sentì rincuorato dalla “Chiesa orante” quando, prostrato davanti all’Altare, fu ordinato sacerdote. Un sacerdote di somma umiltà che doveva diventare Papa.

Scrivo, intanto, e d’un tratto si srotolano in me altri ricordi che diventano immagini di me, basita, in chiese diverse. Eccomi nella stupenda chiesa della Madonna dei Monti (che è la mia parrocchia) in cerca dell’unico inginocchiatoio davanti alla cappella dove riposa Monsignor Guglielmo Giacquinta. Tutta la chiesa è stata transennata ed è, per dir così, in divieto di sosta. Non si può stare nei banchi, non si possono usare gli inginocchiatoi. Delle traballanti seggioline da conferenza, di quelle il plastica il cui schienale fa giacomo giacomo sulle spalle e dà un leggero fastidio. Sono sistemate a un capo e all’altro delle sedute. E’ lì che dovremmo sederci, ma per inginocchiarci nulla. Due volte, io, semplice parrocchiana, ho scritto al Vescovo vicario di Roma per chiedergli di far ripristinare le belle panche con inginocchiatoio imbottito in cuoio, che pure sono lì invitanti, e due volte non ho ricevuto neanche un cenno di risposta. Mi dicono che a chi protesta in altre chiese, dove i bei banchi antichi sono stati sostituiti dalle sediole, viene spiegato, con molto logico latinorum, che è una questione di praticità. Ma il diavolo, quando tentò Eva, le mostrò il lato rosa e rosso della mela non quello dove viveva il verme.

Risultato: io, nella mia parrocchia, vado a stento e ora che ci penso soltanto per un funerale oppure per pregare, in ginocchio, davanti alla cappella dove riposa l’ex parroco Monsignor Giacquinta. Amo quell’inginocchiatoio, seppur più snello, perché mi sembra lì’ per me e perché somiglia, in taglia small, a quello di mia madre.

Pazienza. Ed eccomi a Santa Maria Maggiore, la Basilica dal ventre d’oro, che amo e dove mi rifugio quando l’anima stenta a credere a quanto intorno vedo della mia Roma derelitta e in questo mondo al contrario che soffre sotto l’arcobaleno di Satana. Ebbene anche a Santa Maria Maggiore rari sono gli inginocchiatoi. Le seggioline color vinaccia che c’erano sono state sostituite da piccole panche basse, senza schienale, che danno un gran mal di schiena. E per inginocchiarsi ci sono soltanto i marmi cosmateschi freddi, ma adorabili per me e che infatti uso. Va bene, demitto auricolas, e per ristorarmi entro nella stupenda cappella della Salus Populi Romani dove riposa il sonno del giusto un Pontefice che amo, Pio XII, e dove, dall’alto, la Madonnina della Salus Populi Romani, dipinta da San Luca, sembra darmi il benvenuto mentre io, finalmente, posso trovar una panca per le mie ginocchia stanche. E mentre guardo, occhi negli occhi, la preziosa icona della nostra mamma in cielo, mi sovviene che Benedetto XVI, dice proprio dell’evangelista Luca, patrono dei pittori, che “è in particolare il teologo del pregare in ginocchio”. Il perché è in fondo semplice: Gesù – scriveva San Luca – pregava in ginocchio.

