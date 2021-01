Sergio Russo: l’Influenza è Sparita. W l’Influenza e i Nuovi Tamponi…

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, Sergio Russo, il nostro artigiano-scrittore poliedrico, ci ha inviato una breve stupefatta riflessione sulle ultime vicende legate al Covid, a quanto viene sparso su televisioni e giornali, generando confusione sempre crescente nel pubblico. E ne approfitta per una battutina su Lady Gaga, che ha cantato (insomma…) l’inno americano all’inaugurazione di Biden. Vestita, lasciatemelo dire, come la Regina di Cuori di Alice…Buona lettura.

§§§

«L’INFLUENZA È SPARITA!»

«A BREVE IN ARRIVO NUOVI TAMPONI IN GRADO DI DISTINGUERE TRA L’INFLUENZA E IL COVID!»

Scrivo questo brevissimo articolo per tutte quelle persone (in verità oramai rimaste in numero esiguo) che sono ancora capaci di fare il classico “due più due quattro”, razionale e discorsivo…

Nella puntata di domenica 17 gennaio della trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, il conduttore Fabio Fazio, rivolgendosi al suo “esperto” di fiducia, professor Roberto Burioni, esclama tra il serio e il faceto: «L’influenza è sparita!» (al punto 1h.37’.30” del video presente su Raiplay). Al che, il professor Burioni risponde: «Sì… sostanzialmente finora non sono stati isolati i virus influenzali, che… è una cosa eccezionale, mai vista ! Ma sono diminuiti drammaticamente (?) anche tutti gli altri virus respiratori! Questo, ci deve far capire quanto è contagioso il covid… (???)».

Ed è sempre di questi giorni la notizia, data da alcuni telegiornali, ma presente su diversi siti specializzati del settore, che sono in fase di preparazione: “Tamponi che distinguono tra influenza e infezione da coronavirus in sviluppo allo Spallanzani”.

L’articolista, Andrea Centini, prosegue poi specificando che: “L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha annunciato che gli scienziati dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma, testeranno a brevi dei nuovi tamponi rino-faringei, in grado di discernere tra un’infezione respiratoria causata da un virus dell’influenza e la COVID-19, la patologia provocata dal coronavirus SARS-CoV-2.” (https://scienze.fanpage.it/tamponi-che-distinguono-tra-influenza-e-infezione-da-coronavirus-in-sviluppo-allo-spallanzani/).

Ed ancora, nel bel mezzo di quello stesso articolo, si legge anche quanto segue: “… i sintomi di base in comune tra le due condizioni sono molto simili. Tra essi vi sono tosse, febbre, dolori muscolari, mal di testa, rinorrea, mal di gola, brividi di freddo e diversi altri ancora. In realtà anche i virus influenzali possono determinare infezioni molto più aggressive, in taluni casi anche letali…”

Ci domandiamo adesso: a questo punto cosa dovrebbe pensare una qualsiasi persona, ancora normale e fornita di raziocinio, quando legge, o ascolta simili notizie?

Forse s’interrogherà, fra sé e sé, estremamente allibito dicendosi: “Ma allora… questo numero enorme di contagiati asintomatici – che sono andati a riempire le statistiche sulla pandemia – saranno proprio tutti a causa del covid-19?… Oppure, molto più semplicemente, a motivo dei diversi livelli di contagiosità influenzale?!…”

Riassumendo: se le suddette notizie ora le compariamo, mettendole assieme ad altrettanto ambigue e paradossali notizie, tipo quella dell’esperimento compiuto dal dottor Mario Amici e dal professor Stefano Scoglio, in cui hanno dimostrato appunto sperimentalmente che persino un frutto di kiwi (!)dava un test positivo al tampone del covid-19, allora perché mai dovremmo aver cieca fiducia negli “Scienziati” – proposti dal mainstream come “novelli sacerdoti” della nuova religione-scienza – quasi fossero degli intermediari fra noi, comuni mortali, e la loro sacra ed intoccabile dottrina scientifica?…

Beh… mi dispiace per loro, ma se proprio devo fidarmi ciecamente di qualcuno, lo farò nei confronti di ben altro maestro e dottore: Gesù Cristo, Signore dell’Universo, e di sua Madre, la Regina del Cielo e della terra!

Sergio Russo

P.S.: All’ultimo momento, approfitto di questo articolo per far notare come la grossa e vistosa spilla di Lady Gaga (da lei indossata alla cerimonia per l’insediamento di Joe Biden) e raffigurante una non meglio identificata colomba della pace, sia però curiosamente molto simile a quell’altro volatile dell’inquietante scultura presente nella sala conferenze, in cui fu approvato il noto progetto – mondialista e massonico – di Bill Gates, denominato ID 2020, numero 060606!

§§§

