OM: Disastrosi Consigli di Romano Prodi ad Avvenire. Abyssus Abyssum invocat…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali Osservatore Marziano ha scoperto, sul giornalino dei vescovi italiani, quel simpatico organo che rimpiazza con tanto successo l’Unità e svolge funzioni di bollettino per i gruppi LGBT ecc. un’intervista di Romano Prodi. A favore, ovviamente del governo Conte. Ma non trovate anche voi singolare che tutti questi democratici (e cattolici adulti, rifuggano come il nero veleno dall’idea di chiedere con un voto democratico il parere dei cittadini? Che bell’odore di dittatura che da essi promana…). Osservatore Marziano ci ha mandato un commento che merita di essere letto e meditato. Buona lettura…

§§§

Caro dottor Tosatti, allego l’intervista di Romano Prodi su Avvenire, che ho trovato in Rassegna Stampa qui su Marte.

Mi domandavo che facesse mai Romano Prodi, oltre a fare l’osservatore segreto del Governo cinese in Italia da circa un decennio.

Lo dice nell’intervista: “, penso, scrivo, spero per il futuro dell’Italia”.

In pratica voleva dire che studia ciò che lui stesso ha prima pensato e scritto ed è certo che senza di lui l’Italia non abbia futuro. Sembra Bergoglio, no ?

Romano Prodi ha concorso a rovinare economicamente il vostro paese nei suoi innumerevoli ruoli di potere esercitati negli ultimi 50 anni, da ministro a presidente dell’IRI (che ha affossato con debiti e privatizzazioni assurde) a ben due volte Premier.

Prodi non è un estetico bluff come Mario Monti, Prodi è un abile organizzatore di se stesso, non ha capacità strategica, ma fortissima abilità organizzativa.

Ed ha collegamenti forti in USA con ambienti Dem.

E’ sempre stato, grazie al Segretario del Tesoro USA (ed ex capo di Goldman Sachs) Robert Rubin, un collegamento italiano con il mondo democratico americano.

Nella intervista riportata, irrilevante nei messaggi che dà, dice solo che non ci sono alternative al governo Conte, che va pertanto supportato.

E’ vero che, Draghi a parte (che Prodi odia), non ci sono tanti illuminati in giro, ma peggio dell’intero governo Conte nessuno potrebbe essere e fare.

Il governo Conte è una caricatura che umilia il nostro paese, ma Prodi dice che deve esser mantenuto.

È come se durante una complessa operazione chirurgica, in camera operatoria, si scoprisse, che il chirurgo sta compiendo un errore dietro l’altro, al punto di metter il paziente sempre più a rischio. Un aiuto-chirurgo scopre che il chirurgo che sta operando è un folle infermiere travestito da dottore, che si fa?

Prodi lo lascerebbe completare ugualmente l’operazione.

Io lo farei arrestare, e chiamerei un altro chirurgo.

L’intervista sembra esser rilasciata da Crozza.

Prodi riesce a dir sciocchezze sul fatto che si vaccinerà e crede nel vaccino (e chissenefrega) poi parla del progetto next generation di cui non sa nulla, fino a auspicare nuove tasse a patrimoniali per ridurre la iniqua ripartizione dei redditi e della ricchezza. Insomma Prodi si è anche lui completamente adeguato alla alleanza Bergoglio –Great Reset di Davos. E implora un impiego.

Infatti conclude esplicitamente l’intervista invocando di esser mandato a Bruxelles come rappresentante dell’Italia, visto che solo lui ne ha tutte le qualità.

Mandatemelo invece su Marte, che per voi è meglio…

§§§

