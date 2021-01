Faria. Cei e Vaticano: Sogni Folli dietro l’Incredibile Appoggio a Conte.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ben conoscevamo l’Abate Faria come persona saggia e buona, ma non sospettavamo che dietro l’apparente bonomia e distacco dalle vicende di noi comuni mortali si celasse tanta sapienza anche di fatti e contorcimenti politici, come testimonia quello che state per leggere. Davvero, buona lettura…

Caro Tosatti,

quando si arriva alla mia età ci si può permettere il lusso di uscire dal proprio recinto e dalle proprie consuetudini, anche a rischio di sconfinare in ambiti di cui non si è esperti. In ogni caso confido nella sua comprensione.

Oggi vorrei condividere con lei e i lettori di Stilum curiae alcune riflessioni circa l’attualità politica. In particolare, sto seguendo con grande attenzione e, lo confesso, molta apprensione quanto sta accadendo in queste ore che precedono il confronto in Parlamento dove all’inizio della settimana entrante l'”avvocato del popolo” cosiddetto, Giuseppe Conte, chiederà la fiducia confidando di racimolare una manciata di “costruttori” sempre cosiddetti, per rimpiazzare la renziana Italia Viva.

La questione di cui mi preme parlare riguarda l’atteggiamento della Chiesa italiana (e non solo, per i motivi che dirò appresso), che reputo a dir poco strabiliante. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro della settimana appena conclusa.

Già il giorno stesso dello strappo operato da Renzi, ossia mercoledì scorso, l’agenzia Sir pubblicava una dura nota in cui definiva “irrazionale” la crisi, facendo eco in qualche modo a quanto aveva detto il pontefice regnante durante l’intervista al Tg5 trasmessa la domenica precedente in cui disse che non “c’è il diritto di allontanarsi dall’unità” riferendosi ovviamente alle vicende nostrane; poi l’indomani, ossia giovedì, ecco due editoriali sul giornalino dei vescovi, uno più duro dell’altro, che stigmatizzavano, nel primo caso, una “crisi che, al di là dell’assurdità di capitare nel pieno di una catastrofe sanitaria globale…in realtà è molto più difficile da accettare che da capire”, e che “in democrazia i risultati dei processi sono il frutto di un’intelligenza collettiva e bisogna avere l’umiltà di non credere di essere gli unici fuoriclasse mentre tutti gli altri sono inettti o incopetenti”; nel secondo, con un evidente riferimento a Renzi.

E arriviamo a venerdì, quando sulla prima pagina di Avvenire compare il titolo “Responsabilità cercasi”. Titolo che se riferito a Renzi e al tentativo di trovare in parlamento i “costruttori” o i “responsabili” altrimenti detti, è giornalismo e va bene.

Siccome però quel titolo può significare anche un appello alla responsabilità, allora non è più giornalismo, è politica. E la cosa cambia, caro Tosatti, visto e considerato che stiamo parlando dell’organo ufficiale della Cei. Non perché la chiesa italiana non abbia diritto di dire la sua, ci mancherebbe.

Ma un conto è dire la propria idea, altro è manifestare neanche troppo velatamente il proprio appoggio all’attuale governo, arrivando a sposare la narrativa secondo cui o i “responsabili” o morte, come se a questo governo non vi fosse alternativa. Posizione messa nero su bianco, rompendo così ogni indugio, da Angelo De Mattia che su Avvenire di ieri l’altro scriveva senza mezzi termini che quella dei “costruttori” cosiddetti, “oggettivamente si impone come unica opzione praticabile”.

Non solo. A scanso di equivoci aggiungeva poco dopo: “Non è il momento di governi istituzionali, di scopo, tecnici o di larghe intese. Non ne esistono i presupposti oggettivi e soggettivi”. Chiaro, caro Tosatti? Dunque per la Cei non c’è alternativa a un Conte-ter, punto e a capo. Posizione legittima, per carità. Ma con un doppio “ma”.

Primo, perchè checchè ne dicano i vescovi un’alternativa c’è, eccome. E non è il voto, che tutti sanno ipotesi estrema (anche se non inusuale nei regimi democratici, quelli per capirci dove il governo lo sceglie il popolo tanto caro a certa teologia); bensì un altro governo, con la stessa o altra maggioranza, auspicabilmente non raccogliticcia ma stabile, e soprattutto con un altro premier, a sua volta espressione della stessa maggioranza o con un profilo tecnico-istituzionale, auspicabilmente all’altezza della situazione e delle sfide immani che il paese deve affrontare.

Secondo, perchè è quanto meno sorprendente che la chiesa appoggi un governo che – tacendo delle ben note intromissioni in ambiti non suoi quale l’organizzazione del culto, su cui stendiamo un velo pietoso – tra Dl Zan, direttive a favore dell’aborto fai-dai-te e, ultima arrivata, l’inaudita decisione di ripristinare la ridicola denominazione genitore 1-genitore 2 al posto di padre e madre, ci sembra abbia ampiamente dimostrato quanto sia, come dire, sensibile alle istanze della dottrina sociale della chiesa (a meno, ovvio, di improbabili riletture politiche del vangelo, pure oggi di moda, che lasciano il tempo che trovano).

Eppure, a quanto pare per la chiesa italiana l'”avvocato del popolo” cosiddetto, Giuseppe Conte da Volturara Appula, resta la soluzione migliore. La domanda, caro Tosatti, è scontata: come mai? Cioè perchè, per quale motivo puntare tutto su uno come Giuseppi? Ebbene è nel tentativo di rispondere a questo interrogativo che la faccenda si fa intrigante. Perchè stando ad alcuni retroscena che si sono letti in questi giorni, è in atto una manovra il cui obiettivo va oltre l’esigenza di “mettere una toppa” alla crisi attuale, puntando invece al bersaglio grosso: le elezioni del 2023.

La manovra, o se preferisce il disegno politico è presto detto: mettere Conte a capo di una formazione centrista, moderata, europeista e liberale, ma soprattuto in funzione anti sovranista per ostacolare il più possibile la destra di Salvini e Meloni che come tutti sanno è invisa (in modo particolare il primo) al pontefice regnante (e solo en passant ricordo che mentre Bergoglio non ha mai voluto ricevere Salvini quando questi era ministro dell’Interno, ben diverso è stato l’atteggiamento nei confronti della attuale titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese, che invece è stata ricevuta in Vaticano e che giusto qualche giorno fa ha reintrodotto l’orrida e genderistica dicitura di “genitore 1-genitore 2” al posto di padre e madre, che Salvini aveva meritoriamente cancellato).

Ad arricchire il tutto, ci sono altri due elementi interessanti, entrambi rilevati da due articoli del Foglio di ieri. Il primo elemento riguarda il fatto che nonostante molti vescovi non siano affatto ostili a Salvini per non dire favorevoli tout court, a spingere nella succitata direzione di un appoggio ad un Conte-ter con l’orizzonte delle elezioni del 2023 vi sarebbero, scrive Matteo Matzuzzi, gli “input che arrivano direttamente dal Vaticano, assai ben disposto nei confronti di Conte, al pari della Civiltà Cattolica, l’importante rivista gesuita”; il secondo, rispetto al quale va detto che è arrivata una secca smentita da parte del prof. Zamagni, ipotizza addirittura un legame tra Conte e il nuovo soggetto politico nato appunto attorno alla figura di Zamagni nell’ottobre scorso, e che curiosamente porta lo stesso nome – “Insieme” – del partito cui Conte starebbe lavorando. Ma sentiamo direttamente Valerio Valentini: “l’impegno in favore del premier non starebbe solo in un tasto da schiacciare martedì prossimo, quando Conte dovrà affrontare il rodeo di Palazzo Madama. “Ma è l’inizio di un percorso”, insomma l’atto fondativo di un possibile partito di stampo progressista, moderato e ovviamente cattolico. E la benedizione del Vaticano…starebbe perfino nelle suggestioni che ruotano intorno al nome del partito di Conte. Perchè “Insieme” di cui tanto si parla, è un simbolo già ideato nell’ottobre scorso dall’economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, con l’ambizione di riunire tutti i cattolici in un’unica forza politica. Che possa essere guidata da Conte?

Questo se lo sono sentiti dire due senatori forzisti di fede carfagnana da un prelato che s’era attivato, pare, su supposto mandato di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di S. Egidio”. Insomma, caro Tosatti, la faccenda pare più complessa di quanto appaia. Inutile aggiungere che tutto torna; non mi stupirei affatto, visto e considerato che è chiaro a tutti da che parte penda politicamente l’attuale pontificato, di dover assistere presto o tardi ad una riedizione di un progetto di stampo cattolico con una forte impronta sinistrorsa, insomma un cattocomunismo 2.0, di cui Conte sarebbe l’alfiere. Se a questo si aggiunge che dietro l'”avvocato del popolo” cosiddetto, secondo quanto emerso durante l’ultima puntata di #Cartabianca (ne ha scritto A. Pellicciari sulla Nuova Bussola), vi sarebbe la massoneria e – aggiungo io – le lobby gay che supportano il suo onnipresente portavoce Casalino, si capisce bene caro Tosatti che qui siamo di fronte ad un qualcosa di molto più grande di noi comuni mortali.

E di inquietante, anche. Per questo occorre pregare, pregare la Vergine Maria che interceda per questo nostro amato paese perchè finisca presto questo tempo così duro e possa tornare un po’ di serenità. Ma bando allo sconforto e alla tristezza! Piuttosto, teniamo a mente il salmo 127 (e bene farebbero a tenerlo a mente i vari Mattarella, Conte, Bergoglio, Spadaro, Avvenire, e compagnia cantanti): “Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori”. Come dicono i miei amici napoletani, stateve accuorte…

Abate Faria

