Conte (e Mattarella?): Chi Tira le Fila. Parola a Mieli, Cacciari e Lerner…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante pubblicare, come aiuto di comprensione ai tempi ben difficili per la libertà che stiamo vivendo, due contributi esterni. Il primo è un articolo, pubblicato oggi su La Nuova Bussola Quotidiana, a firma di Angela Pellicciari. Un articolo che apre uno spiraglio di comprensione sulla realtà politica del nostro sciagurato Paese, e sulle forse oscure che lo manovrano. Conte è il focus dell’articolo, ma non si può dimenticare che chi permette questa situazione, in totale spregio della volontà popolare, espressa in almeno una decina di consultazioni elettorali europee e locali, è l’inquilino del Quirinale. Che anche lui…?

Ma viviamo in un Paese democratico, no? Dove sono i giornalisti, i giornali, le televisioni quelli che devono sottolineare le prassi scorrette della politica. Allora leggete il secondo contributo, del collega Roberto Reale, e poi capite perché è meglio spegnere le TV e risparmiare i soldi del giornale; o meglio, scegliere i pochi giornali non asserviti ai ben noti poteri. Come La Verità. Buona lettura.

§§§

Per chi, come me, ha passato del tempo ad occuparsi di massoneria (I papi e la massoneria Ares 2007), la scanzonata sceneggiata andata in scena il 12 gennaio a Cartabianca ha qualcosa di surreale.

Ospiti di Berlinguer, Paolo Mieli, Massimo Cacciari e Gad Lerner discutono della sfida Renzi-Conte. Renzi ha fatto bene, dice Mieli, a costringere Conte ad una modifica profonda del piano di Recovery fund. Non lo dicevamo forse anche noi? Su questo tutti d’accordo.

Epperò, che conseguenze trarre da un simile apprezzamento dell’operato del fiorentino? Bisogna andare alle elezioni? Bisogna cambiare premier? Nemmeno per sogno, chiosa Mieli. E perché no? Perché Conte è “assolutamente invincibile”. Invincibile? E che vuol dire? A quel punto l’ex direttore del Corsera, fra un sorriso sornione e un imbarazzo (finto?), avanza la seguente motivazione: perché Conte “ha dietro di sé qualcosa che sfugge… una sorta di energia forte”.

Energia forte? E che nome avrebbe questa energia? chiede Berlinguer a Cacciari.

Eh.., anche lui evasivo, sorridente, spiega che non si può dire, che Mieli d’altronde lo sa meglio di lui, ma che lo stesso Mieli non lo può dire. A questo punto interviene Lerner che, dopo due o tre parole di convenevoli, svela il significato delle allusioni di Mieli e Cacciari e dà un nome alla forza innominabile: “una Massoneria nascosta, trasversale, che ha riferimenti interni e internazionali”. Lerner cerca di allontanare il sospetto avanzato da Cacciari e Mieli, che a sua volta prova a correggere il tiro.

Ecco però spiegato in due parole perché Conte, l’uomo “venuto dal nulla” per usare la definizione di Mieli, è ancora lì, come lo vediamo da mesi a tutte le ore, a fare il pensoso, seduto di sghembo con una mano appoggiata alla tempia, oppure a fare passeggiatine a giacca slacciata su e giù per i corridoi di Montecitorio.

Un siparietto davvero molto divertente, quanto imprevisto. Guardare per credere la puntata del 12 gennaio di Cartabianca, più o meno dal decimo minuto.

(Angela Pellicciari, da La Nuova Bussola Quotidiana)

§§§

Roberto Reale (da un suo post su Facebook)

La crisi della nostra previdenza vede ormai volare gli stracci. Sotto accusa finiscono un po’ tutti: Inpgi, Fnsi, Ordine, Governo. Ma quasi mai si mettono nel mirino gli editori, forse i principali responsabili del disastro. Provo ad elencare:1) In Italia quasi tutti gli editori sono “impuri”. Non puntano a fare utili con un’informazione sana e democratica ma usano i media per fare politica e ottenere benefici per il loro business. Piangono sulle perdite delle copie invendute, mentre i miliardi spremuti alla collettività per auto, cemento, energia non compaiono come attivo nei loro bilanci. Difficile immaginare che i Paperoni dell’industria comprino una testata giornalistica per guadagnare qualche euro. In effetti, dei lettori a loro non importa affatto. I veri interlocutori siedono a Palazzo Chigi.2) Per decenni – con la complicità della politica – i proprietari dei media hanno usato l’Inpgi come un Bancomat, versando due o tre punti in meno di contribuzione rispetto al regime Inps. Hanno ristrutturato aziende sane grazie a norme compiacenti sui prepensionamenti e, approfittando dell’inerzia del sindacato, sono riusciti a sfruttare migliaia di colleghi con abusivismo, compensi ridicoli, falsi co.co.co e false partite Iva. Le aziende fuorilegge sono spesso recidive: ad ogni ispezione vengono trovate con le mani nella marmellata.3) Nonostante i controlli e una miriade di cause in tribunale, sono state evase negli anni contribuzioni per centinaia di milioni di euro, crediti che l’Inpgi ha dovuto in parte svalutare e in buona parte non riesce a recuperare. Perché non si comincia ad agire con richieste di pignoramento sui beni dei proprietari delle aziende pirata? Incredibile nella patria del dirittto: con lo scudo Fieg, gli editori si sono fatti beffe perfino di un istituto contrattuale come l’ex fissa, per cui migliaia di giornalisti vantano un credito senza che si riesca ad identificare chi è il debitore. E ancora oggi sfruttano compiacenza e asservimento della politica per ottenere, a carico della categoria, risanamenti di aziende editoriali che sono incapaci di gestire: come la Rai, impresa pubblica in continuo calo di audience ma pronta a scaricare sulla previdenza di categoria il costo di milioni di euro per un nuovo esodo di giornalisti prepensionati.Non “Cavalieri del lavoro” dunque, ma troppo spesso cavalieri dello sfruttamento e della disoccupazione. Perché nessuna delle voci più autorevoli e indipendenti della categoria afferma l’esigenza di un’informazione veramente libera (che non risiede nell’autonomia dell’Inpgi ma nell’indipendenza dei giornalisti) mobilitando su questo tema l’opinione pubblica? Fino a quando, divisi in misere beghe tra maggioranza e opposizione, Fnsi e Ordine si inginocchieranno davanti a politicanti e finti editori?

§§§

