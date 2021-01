Giovanni Cantoni. Incontro a Distanza. Ricordarlo a un Anno dalla Scomparsa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con molto piacere diano notizia di un evento che avrà luogo il 16 gennaio. Si tratta di un incontro a distanza, per ricordare Giovanni Cantoni a un anno dalla sua scomparsa. Qui sotto trovate una breve presentazione. Buona lettura e buona partecipazione.

§§§

Un anno fa, il 18 gennaio, compiva il suo transito terreno Giovanni Cantoni.

Alla fine degli anni 1960 fonda Alleanza Cattolica, di cui è reggente nazionale, ma soprattutto guida carismatica, fino al 2016. E’ poi anche fondatore dell’organo ufficiale dell’associazione, Cristianità, che dirige nel senso più pieno e intenso per oltre quattro decenni. E’ lui a far conoscere, divulgare e far studiare in Italia il capolavoro del fondatore di Tradizione Famiglia e Proprietà, Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, che diventa testo base per la formazione e l’attività di generazioni di militanti contro-rivoluzionari, che si pongono al servizio della dottrina sociale della Chiesa nella prospettiva della civiltà cristiana, cioè d’un mondo storico che si ponga all’interno dei confini del diritto e della morale naturali e cristiani.

Per ricordarlo, la Comunità Opzione Benedetto, con la collaborazione dell’Ufficio di Roma di Tradizione Famiglia e Proprietà, ha organizzato per sabato 16 gennaio 2021 alle 17:00 un incontro a distanza, Giovanni Cantoni, maestro e guida della Contro-Rivoluzione in Italia, cui si può partecipare mediante il seguente collegamento

Con l’introduzione e la moderazione del direttore dell’ufficio di Roma di Tradizione Famiglia e Proprietà, Juan Miguel Montes Cousiño, Ettore Gotti Tedeschi porterà una sua personale testimonianza, il professor Eugenio Capozzi interverrà su Giovanni Cantoni, l’uomo e l’opera, e Giovanni Formicola su Giovanni Cantoni, l’estremista della verità.

Questi così scriveva in un suo ricordo, pubblicato prima su La Nuova Bussola Quotidiana e poi, riveduto e ampliato, sulla rivista digitale www.storialibera.it.

[Cantoni] Si diceva “estremista della verità”. Uno dei suoi motti lo aveva mutuato dal conte Monaldo Leopardi, «la verità tutta, oniente». […] fu conoscitore e seguace come pochi del Magistero. Tutto, non solo l’ultima novità: diceva sempre «enciclica non scaccia enciclica», proprio perché amava la Chiesa e il papato. Quindi, non condivise e non praticò mai il “positivismo magisteriale” — per il quale è «vero perché l’ha detto il Papa» (il che relativizza il Magistero), e non già, secondo giustizia, «l’ha detto il Papa perché è vero» —, e non fu mai

clericale. Giammai assunse quell’atteggiamento un po’ molle eservile secondo il quale un chierico — quale che ne sia il rango — ha sempre ragione, a fortiori riguardo questioni che cadono sotto la legittima autonomia di giudizio e d’azione dei laici. A mia scienza, né in questo, né in altri campi, fu mai reticente, mai

si autocensurò, la disse sempre tutta, con stile, rispetto, ineccepibile forma. E questo in una dedizione inesausta all’opera che aveva fondato e a tutti noi che vi militavamo.

§§§

Tag: benedetto, cantoni, gotti, tradizione famiglia e proprietà



Categoria: Generale