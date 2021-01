Deotto: Ah, se Mattarella avesse Onestà, Dignità e Coraggio….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico e collega Paolo Deotto su Il Nuovo Arengario ha pubblicato questo commento sull’attuale crisi di governo, e sul ruolo che potrebbe giocare una volta tanto tenendo conto del popolo italiano, piuttosto che di altri elementi, interni ed esteri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dubitiamo, ahimè, che lo faccia; ma l’appello di Paolo Deotto è condivisibile. Buona lettura.

§§§

Mattarella saprà e vorrà, almeno per una volta in vita sua, difendere gli interessi degli italiani?

Viviamo in tempi strani: non mi sarei mai aspettato di fare una lode a Matteo Renzi… e stasera gliela faccio, almeno per la prima parte della sua conferenza stampa. Aver ritirato i ministri di Italia viva dal governo, aver richiamato Conte al rispetto delle regole costituzionali, tutto questo va benissimo.

L’avvocatino probabilmente era arrivato a considerarsi uno statista e del resto, se fra i ciechi l’orbo è il Re, la corte dei miracoli (“governo”) che lo attornia, poteva anche giustificare il patetico equivoco.

Ma ormai il Re è nudo e non è davvero un bello spettacolo. Meglio coprirlo e possibilmente assicurare la copertura con un bel giro di nastro adesivo da pacchi, quello marrone, che dove si incolla non si stacca più.

Quindi, bravo Renzi se hai fermato questo patetico “uomo solo al comando” e i clown del suo seguito.

Bravo Renzi… ma fino a un certo punto.

Già, perché adesso, che cosa succederà?

Lasciamo perdere le dichiarazioni di rito di “totale fiducia” nel Presidente Mattarella. Quello abbiamo e quello ci teniamo, quindi con la fiducia più o meno totale possiamo farci, come si usava dire una volta, la birra.

Nel governo sono stati mesi e mesi impegnati a litigare, contraddirsi, farsi lo sgambetto, ma su una sola cosa concordavano tutti e tuttora concordano: NO alle elezioni!

E tuttora anche Renzi, a cui pure va il merito di aver dichiarato la morte di un cadavere, esclude in modo assoluto le elezioni.

E qui non andiamo più d’accordo.

Cosa ci toccherà vedere?

Un terzo governo dell’avvocatino, magari con due o tre vicepresidenti del Consiglio a fare da cani da guardia?

O un terzo governo dell’avvocatino con voti raccattati qua e là, visto che una poltroncina non si nega a nessuno e già i primi postulanti si sono fatti avanti?

Oppure andremo alla buffonata di un governo “tecnico”, che è una presa in giro perché per sopravvivere ha comunque bisogno di un sostegno politico?

Ma soprattutto tutte queste agghiaccianti ipotesi non tengono conto del vero problema: il Parlamento attuale non rispecchia più la reale maggioranza che c’è nel Paese, in quel popolo che è “sovrano” solo nelle dichiarazioni di comodo di lorsignori.

Attualmente tutti i partiti rappresentati al governo hanno una paura gialla delle elezioni, perché sanno benissimo che, chi più, chi meno, rischiano di uscirne bastonati. O di sparire: Movimento 5 stelle e Italia viva.

Sanno benissimo che la destra ha di fatto la maggioranza in Italia e non per caso governa quindici Regioni.

L’unica cosa seria, decente, dignitosa, onesta, che può fare Mattarella è indire nuove elezioni. E per favore, non si invochi ancora lo spettro della “pandemia”, che impedirebbe le elezioni. Solo in Italia? In tanti altri Paesi si è votato in questi mesi.

Mattarella avrà il coraggio, la dignità, l’onesta per fare l’unica cosa decente, ovvero sciogliere le Camere e dare la parola agli elettori?

Ormai Mattarella ha i suoi annetti: a luglio ne compirà ottanta. Ha avuto dalla politica tutto, di certo non può aspirare ad altri onori. Potrebbe finalmente liberarsi dai lacci dei suoi mandanti e fare l’interesse dell’Italia e degl’italiani. Chiuderebbe in bellezza.

Lo saprà fare?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: arengario, crisi, deotto, mattarella



Categoria: Generale