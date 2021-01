Marasciulo: Segno della Presenza del Dopo Vita è la Coscienza.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, ci ha inviato questa riflessione sul senso della vita nella nostra civiltà. Buona lettura.

§§§

La nostra civiltà moderna tende sempre più a cancellare la morte. Non conosciamo più il senso della vita, perché abbiamo perso il senso della morte. La vita poi cos’è, se non disseminata di tante “morti”: “se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Il peccato invece non fa morire il seme divino presente nell’uomo, ma lo trascina alla rovina. Anche le paure, moltiplicate nella moderna società, paralizzano l’esistenza e il senso stesso della vita. “Morti” che si fanno ombre lunghe sull’esistenza e finiscono se non si ha Cristo come compagno della vita, di spegnere la vita e trasformarci in fantasmi. Ma la domanda delle domande è: C’è la vita dopo la morte?

Permettetemi di esprimere una riflessione sviluppata dopo la dipartita di una cara persona a me vicina. A patto che la riflessione sia inserita in due principi di consapevolezza: che l’uomo non è solo materia e che la vita non finisce qui sulla terra, perché la morte per il cristiano è il prolungamento della vita nell’aldilà. La chiave di volta è la coscienza. L’uomo è dotato di coscienza divina, che si fa coscienza terrena, particella della coscienza universale, coscienza di coscienza, che comprende tutte le coscienze dell’universo e dunque la coscienza dell’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. Per il cristiano e anche per la scienza, la coscienza non muore, muore solo la materia. Ciò è dimostrabile con un parallelismo: Il sogno. Esso si sviluppa durante la notte attivato dalla coscienza. Nel sonno la persona non è presente a sé stessa, ma è presente la coscienza che permette, grazie alla sua attività, di creare movimento di pensiero nella forma di sogno. Alla stessa stregua è la coscienza del defunto, che non muore e per ciò stesso vive in un’altra dimensione, quella dell’aldilà, attraverso cui interagisce con noi su un altro piano dimensionale, perché la terra è proiezione del cielo e il cielo è proiezione della terra.

Anche la scienza, come detto, ha colto questa verità. Lo studioso Robert Lanza, medico, scienziato e filosofo americano, autore del libro sul “Biocentrismo”, spiega la teoria del dopo vita. “La vita – afferma – va avanti per sempre tramite la nostra coscienza. E’ la coscienza stessa che crea l’universo materiale e non il contrario e dunque l’intelligenza esisteva prima della materia al punto da imprimere all’universo, le sue leggi, le forze e le costanti ottimizzati per la vita”.

Lanza associa la coscienza dell’uomo alla tartaruga in cui il guscio è paragonato allo spazio-tempo, dimensione che l’uomo si porta in giro nella vita. Quando il guscio si stacca noi esistiamo ancora. E dunque la coscienza non scompare con la morte, esiste al di fuori dei vincoli di tempo e spazio ed è in grado di essere ovunque, nel corpo umano e fuori di esso”.

La morte considerata dal versante etico-morale ha invece il privilegio di fare luce sulla vita dell’uomo. “La morte – spiega papa Francesco – mette a nudo la nostra vita. Ci fa scoprire la vanità presente negli atti di orgoglio, di ira, di odio. Che vivere solo di materia non giova a nulla. E’ importante l’essenziale, ciò che è veramente buono: gli affetti per i quali ci siamo sacrificati, lo spirito di vivere relazioni umane improntate alla carità”.

Se dovessi presentare una sintesi di quanto detto, concluderei col dire che i nostri morti sono con noi, vivono nei nostri ricordi, in quel che siamo e abbiamo, vivi e presenti in tutto e sono naturalmente vivi nella vita di Dio. I nostri morti sono con noi, dobbiamo imparare di nuovo a frequentarli per parlare alla loro coscienza. Il luogo per eccellenza è la preghiera, il silenzio, l’Eucaristia. Si faranno nostri angeli.

Vitantonio Marasciulo

§§§

