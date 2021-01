“Non Siamo Mica nel Medioevo”! Ne Parlano gli Storici, Oggi, Streaming.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come di consueto annunciamo l’approfondimento online curato dal M° Aurelio Porfiri ogni domenica pomeriggio. Ecco a voi il tema di oggi:

§§§

Il medioevo, periodo storico molto complesso, è stato spesso oggetto di una narrativa molto negativa, come se fosse soltanto un periodo buio tra il glorioso impero romano e il luminoso Rinascimento. In realtà non fu così, ed è per questo che sempre più studiosi negli anni recenti hanno dedicato studi importanti a questo periodo così lungo della nostra storia (circa 1000 anni), per mettere in risalto le tante luci non solo per chi ha una prospettiva cristiana nella vita (di cui fu impregnato il medioevo) ma anche per chi ama la filosofia, l’architettura, la poesia, la musica e via dicendo.

Ne parleranno gli storici Massimo Viglione, Elena Percivaldi, Antonio Musarra, Rubén Peretó Rivas, la studiosa di musica antica Patrizia Bovi. Modera Aurelio Porfiri.

§§§

