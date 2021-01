Nobile: L’Inferno di Dante Apre ai Giornalisti. Italiani. Ma Non Solo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile con la sua abituale chiarezza indica uno dei maggiori problemi che affliggono la nostra società in questo momento; non solo l’Italia, naturalmente, ma l’Italia è ben alta nella classifica negativa che Nobile potrebbe stilare sull’informazione di regime. Buona lettura.

L’INFERNO DI DANTE APRE AI GIORNALISTI

Morta l’informazione, pur minimamente libera, muore la democrazia.

È difficile stabilire la percentuale dei giornalisti corrotti, ma da quello che abbiamo visto nei quattro anni di presidenza Trump dovrebbe avvicinarsi al 99%. Dunque, le elezioni presidenziali americane, ammesso e non concesso che siano state limpide, sono state pesantemente viziate da una informazione mondiale al 99% anti trumpiana.

Se Dante fosse vivo sono certo che nel IX e ultimo girone dell’inferno, tra i fraudolenti avrebbe aggiunto i giornalisti corrotti. Considerando il male che arrecano alla libertà e alla dignità umana, possiamo considerarli i carnefici della nostra società. Sono loro che hanno vinto le elezioni americane, non certo lo squallido China Biden e Kamala Harris, che insieme a Nancy Pelosi rappresentano due delle donne più immorali e bugiarde della storia americana.

Nessuno più di loro sostiene l’aborto e preme per legalizzare l’after birth abortion, ovvero, l’uccisione dell’innocente dopo la nascita. Basterebbe questo crimine per finire nell’ultimo girone immaginato dal poeta fiorentino. Che poi tanto immaginario non è, poiché l’inferno è stato descritto dai grandi mistici che col diavolo hanno avuto, diciamo, non pochi corpo a corpo.

Ma le due odiatrici, insieme a China Biden, vogliono anche cancellare la figura del maschio e della femmina. Trovano scandalose le definizioni padre e madre, figlio e nipote. I nonni spariranno per sempre grazie all’eutanasia che suppostamente dovrebbe diventare obbligatoria intorno ai settant’anni. A meno che qualche acciacco non arrivi prima.

L’amorfo Biden ebbe a dire che un bambino di otto anni deve essere libero di scegliere il proprio orientamento sessuale. Per gli increduli consiglio il brevissimo video https://www.youtube.com/watch?v=_Qj4sx5JTx0

A questo aggiungiamo che i nuovi inquilini della Casa Bianca sono sostenuti in primis da Xi Jinping, dalle uniche compagnie che con i lockdown hanno alzato i profitti, Google, Facebook, Twitter e, soprattutto, dalla multinational investment management BlackRock, la più potente e ricca corporation del mondo che fin dalla sua nascita, nel 1988, spolpa il mondo e rende più ricchi i ricchi.

I giornalisti corrotti, sono a conoscenza di questi fatti che mente sana non può considerare piccoli dettagli?

Da parte mia sono consapevole che leggendo le righe sull’inferno qualche tronfio che si sente più illuminato dei credenti potrebbe farsi delle grasse risate. Nel caso, se non gli fa proprio schifo, consiglio di leggersi, per esempio, la vita di san Padre Pio. È solo uno dei tanti santi tormentati dal Maligno, quello che trascina nella sua dimora i traditori, i corrotti, i menzogneri e gli omicidi.

Secondo i parametri umani di sempre e di tutte le culture, i calunniatori fanno parte della tipologia umana più spregevole della terra.

Ma in Italia, chi sono? Basta vedere i giornali e le tv che demonizzano Trump, unico presidente anti abortista da quando nel 1973 è stata legalizzata la legge pro-choice.

L’unico che ha rinunciato alle guerre e a mettere pace tra Israele e i paesi arabi. Per quanto riguarda i successi sociali ed economici di The Donald, metodicamente oscurati dai media, suggerisco il breve articolo pubblicato su questo sito https://www.marcotosatti.com/2021/01/08/nobile-la-lunga-lista-di-successi-di-trump-ignorata-dai-media/

I corruttori mediatici sono così tanti che il padre della lingua italiana avrebbe dovuto aggiungere non poche pagine alla sua Commedia. Ma forse, come nel caso delle quattro zone di Cocito, dove Dante condanna, tra gli altri, il fratricida Caino e il traditore Giuda, utilizzerebbe solo alcuni nomi di giornalisti rappresentanti della classe infame.

È comunque certo che le loro menzogne e verità taciute, che mirano a ingannare milioni di elettori, portano alla disperazione e alla morte milioni di esseri umani. Nessuna meraviglia, dunque, se Dante li avrebbe collocati nel girone più scomodo.

Agostino Nobile

