Mons. Ics: la Nuova Teologia Dissolve la Morale Giocando sull’Amore…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Mons. Ics che ci segue con attenzione ha letto quanto scritto dall’abate Faria in merito ad Avvenire e al fascino discreto della lobby gay, come lo chiama Cascioli. E ha letto anche i commenti che avete scritto. Ecco le sue conclusioni. Buona lettura.

Può una prostituta smentire di essersi prostituita? (“…si tratta di una malattia della pastorale che porta dall’andare incontro al peccatore per salvarlo, secondo il paolino “Mi sono fatto tutto a tutti”, a prostituire il Vangelo per accontentarlo”. – Don Ettore Barbieri).

Caro Tosatti, mi riferisco all’articolo qui sotto riportato da Stilum Curiae, sull’intervista di Avvenire al padre francescano Marco Vianelli (nientedimeno che responsabile della Pastorale per la Famiglia della Cei!).

Caro abate Faria veramente attende una smentita? Concordo pienamente con il breve, ma essenziale commento di don Ettore Barbieri (vedi nei commenti).

Può una prostituta smentire di essersi prostituita? Vediamo anzitutto il cambiamento del concetto di morale sessuale, poi quella specifica di morale omosessuale.

Negli ultimi decenni, soprattutto dopo il Vaticano II (grazie a Karl Rahner), la morale comincia a fondarsi solo sull’etica della situazione o morale della “realtà”.

La nuova teologia dissolve la morale nel mondo moderno giocando sul concetto di “amore”.

La nuova morale sessuale, secondo il cambio evolutivo della vita moderna, influenzata dalla scienza, giustifica pertanto le teorie freudiane che insegnano a non reprimere l’istinto sessuale che è fondamentale per la vita equilibrata dell’uomo. Altrimenti si determinerebbero inibizioni, complessi, neurosi. Che, perbacco, sono moralmente inaccettabili! Progressivamente si iniziò a distinguere (soprattutto per il clero) carne-spirito, proponendo la santità nello spirito, mentre la carne può seguire le sue tendenze naturali. (….!).Importante è amare.

Concomitantemente comincia a venir formulata progressivamente una “teologia della omosessualità”, fondata sul presupposto che l’amore è l’unica legge di vita; quando c’è amore, c’è tutto.

Quando non c’è amore, manca tutto. Poiché l’amore umano è vario nei suoi gusti, si giustifica ovviamente l’omosessualità.

Negli anni ’60 un importante teologo che presiedeva la Commissione sulla sessualità dell’Università cattolica di Lovanio (Padre Collewaert O.P.), propose di considerare l’omosessualità come un ideale di relazione. Ciò poiché la nostra condizione umana non è fatta solo di spirito e pertanto questi sentimenti sul piano sessuale vanno tradotti in modo congeniale.

Padre Cornelio Fabro (1911-1997), stimmatino, uno dei maggiori teologi e filosofi tomisti del XX secolo, concluse sconsolato, che se l’etica dell’amore diventa la sola etica, quando il principio guida è l’etica della situazione, come conseguenza l’unico vero male intrinseco è la mancanza di amore.

Non è questo principio che ispira Amoris Laetitia?

Mons. ICS

