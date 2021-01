Le Vergognose Bugie dei Mass Media sul 6 Gennaio. Un Testimone Racconta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, gli attacchi alla libertà di informazione e lo sforzo di propalare menzogne da parte dei mass media collegati al gruppo di potere progressista, negli USA e nel nostro Paese, sono in un crescendo pauroso. Per questo motivo ci sembra importante condividere con voi un’intervista video che Riccardo Cascioli, direttore de La Nuova Bussola Quotidiana ha fatto con un professore della Saint John University, John Rao. Che era presente nella folla del 6 gennaio a Washington. Abbiamo trascritto alcuni brani della sua intervista, che vi raccomandiamo di ascoltare per intero.

“Non ero mai in una folla così grande come quel giorno là, più che altro famiglie intere, gente normale, molti cinesi americani, terrorizzati da quello che è successo in Cina, e non vogliono vedere aumentare l’influenza cinese in USA. Cattolici, Protestanti, Ebrei ortodossi. Rudy Giuliani e Trump hanno parlato, e Trump ha detto nel suo discorso, la maggior parte l’elenco di tutte le frodi. Alla fine ha detto di andare verso Capitol per fare vedere ai Congressmen che ci sono tanti americani che non hanno più fiducia nelle istituzioni. mai un invito a entrare, ma solo a fare presenza.

Dopo un’esplosione di gas lacrimogeno, e ho visto la polizia aprire la barricata, per far entrare la gente. Una folla continua che saliva là. Da quel punto non posso dire esattamente quello che è successo, ma ho sentito i telefoni della gente intorno a me, e visto un video di nostre amiche che cercavano di tirare giù dalle finestre membri di antifa che si erano mischiati alla folla. Persone private hanno messo video sul web.

Antifa: persone hanno scoperto e messo su Internet i messaggi spediti dai loro capi per spiegare che cosa fare per entrare nella folla e sfruttarla ai loro scopi”.

§§§

Ci sono in questa storia due elementi, almeno, da sottolineare. Il primo: come afferma il prof. Rao, è evidente l’infiltrazione di provocatori professionali, come appunto gli antifa, che hanno messo a ferro e fuoco le città americane nei mesi scorsi, collegati e protetti dai progressisti americani e non, nell’assalto. La fotografia pubblicata qui sopra ne è un esempio. D’altronde chi ha esperienza, come chi scrive, delle manifestazioni di piazza degli anni ’60 e ’70 sa benissimo che il rischio di infiltrazioni violente era ben presente. C’era sempre qualche gruppetto particolarmente “duro” che cercava di prendere la testa del corteo per portare allo scontro. E non a caso esisteva, nelle manifestazioni più organizzate, il servizio d’ordine che aveva esattamente il compito di espellere e tenere sotto controllo i provocatori e gli infiltrati. Gli Antifa e i loro burattinai hanno imparato bene la lezione.

Il secondo elemento è il modo vergognoso in cui i media mainstream, Negli USA e da noi, che rispondono evidentemente – ma non è novità – a gruppi di potere e di pensiero progressisti-globalisti-Nuovo Ordine Mondiale hanno ingoiato senza neanche un mezzo bicchiere d’acqua e ripompato immediatamente a pieni polmoni la balla di Trump “golpista”, attribuendogli la responsabilità dell’assalto. E prendendo pretesto da questa menzogna, piuttosto infame, per cercare di metterlo a tacere sui social media.

Da thegatewaypundit abbiamo questa notizia:

“Google ha rimosso Parler dal suo app store poco dopo la notizia che il presidente Donald Trump aveva creato un account sulla piattaforma.

Prima hanno bandito il presidente Trump da Twitter, poi hanno bandito la piattaforma su cui stava cercando di trasferirsi.

Secondo Google Play, oltre cinque milioni di persone avevano già installato l’app Parler su Android.

Sia chiaro, Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram sono stati tutti utilizzati per tracciare e realizzare i massicci attacchi terroristici interni di Black Lives Matter contro le città americane dell’anno scorso. Nessuno di loro è stato penalizzato.

Anche i politici democratici hanno appoggiato, scusato e alimentato i disordini – senza alcuna censura da parte delle piattaforme.

Apple ha anche minacciato di vietare l’applicazione se non rispettano le regole di moderazione entro 24 ore.

Big tech sta ufficialmente muovendo guerra al Presidente degli Stati Uniti e ai suoi sostenitori”.

***

Ma i tentativi di infiltrazione non si limitano alle manifestazioni. Leggete questo messaggio del Presidente di Gab, un’ottima piattaforma libera, soprattutto in inglese, a cui vi consigliamo di iscrivervi in particolare guardando al futuro:

“Nelle ultime settimane ho avvertito apertamente la comunità di Gab di essere alla ricerca di fedposters e di minacce o incoraggiamenti alla violenza su Gab. Questa campagna PSYOP è iniziata all’inizio di dicembre, con i nuovi conti che sono spuntati fuori dal nulla e che fanno minacce di violenza. Abbiamo tolleranza zero per questo comportamento e non si tratta assolutamente di libertà di parola.

Questa è sempre stata la nostra politica. Abbiamo migliaia di volontari, clienti e membri della comunità di lunga data che ci hanno aiutato a calpestare questa campagna PSYOP (Operazioni Psicologiche) nelle ultime settimane e a smascherarla. Dopo questa settimana, è chiaro il motivo per cui è stata avviata questa PSYOP: abbattere le piattaforme alt-tech e inquadrarle per le proteste del 6 gennaio che si sono concluse con l’uccisione di una donna disarmata da parte della polizia.

Quasi subito dopo che la polizia ha permesso ai manifestanti di entrare in Campidoglio, il New York Times ha iniziato a raccontare senza fondamento che questa protesta era stata organizzata su siti alt-tech, e in particolare su Gab, senza offrire alcuna prova, screenshot, nomi utente o prove a sostegno di queste affermazioni senza fondamento. Ho registrato un video che evidenzia come tutto questo si è svolto. Spero che vi prenderete un po’ di tempo per guardarlo e scoprirete come funziona il complesso della CIA Mockingbird Media. Il modo in cui combattiamo è con la verità e dicendo la verità al loro potere, che sta rapidamente svanendo.

Dio vi benedica e Dio benedica l’America

Andrea Torba

CEO, Gab.com”.

Non c’è niente di straordinario che un giornale come il New York Times, da sempre espressione delle élite finanziarie progressiste, massoni e non, partecipi a una campagna di menzogne e diffamazioni; lo stesso accade in Italia per i maggiori quotidiani. Abbiamo letto su uno di essi che il bando di Trump dai social è massima espressione di democrazia! Neanche ai tempi di Stalin e di Pol Pot si poteva leggere senza ridere spazzatura del genere. Ma questo ci dà la misura dei tempi che ci aspettano. Che non saranno né semplici né facili.

§§§

Tag: calcioli, gab, parler, rao, trump



Categoria: Generale