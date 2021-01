Faria: Avvenire e la Cei Sdoganano le Coppie Omo? Urge Smentita…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Abate Faria ha avuto un inizio d’anno decisamente difficile. Non per colpa sua: le cause agenti sono Avvenire, Luciano Moia, padre Vianelli, Tornielli e last but not least papa Bergoglio. Vediamo perché. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

tanto il 2020 che Deo gratias ci siamo lasciati alle spalle quanto il 2021 appena iniziato ci hanno, ahimè, riservato due storie ben poco edificanti. Ma andiamo con ordine.

La prima riguarda un’intervista dell’ineffabile Luciano Moia-che-noia, apparsa sul già cattolico giornalino dei vescovi il 29 dicembre scorso. Prendendo spunto dall’annuncio fatto dal pontefice regnante durante l’Angelus di due giorni prima, di dedicare il 2021 alla famiglia e in particolare all’approfondimento di quella (sciagurata) esortazione che va sotto il nome di Amoris laetitia, Moia piazza una bella (si fa per dire) intervista a padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio per la pastorale familiare della Cei. https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-societ-ci-chiede-risposte-nuove-nellanno-dedicato-allamoris-laetitia

Intervista da cui emergono alcuni spunti degni di nota (rimando anche all’ottimo commento di Riccardo Cascioli qui ) .

Innanzitutto, nel ricordare che già dal giugno 2020 la Cei aveva avviato una revisione di quanto è stato fatto dal 2016 (anno della pubblicazione dell’esortazione, ndr) in applicazione di Amoris Laetitia, padre Vianelli ammette che “dopo il primo biennio dalla promulgazione dell’Esortazione, segnato da una varietà davvero ammirevole di proposte, sono emerse difficoltà e fatiche”. Alla faccia della sincerità, verrebbe da dire. D’altra parte – e qui arriviamo al primo punto che mi preme sottolineare – lo stesso padre Vianelli dice che “era inevitabile. Amoris laetitia rappresenta una tale rivoluzione che sarebbe stato impossibile realizzarla con le strutture e con le competenze di sempre”.

Se si sta chiedendo, caro Tosatti, perché reputo così importante questa affermazione, la risposta è presto detta: perché finalmente viene detto apertis verbis che Amoris laetitia è un documento rivoluzionario, con tutto ciò che comporta.

Non solo. Ma alla luce delle difficoltà, denunciate dallo stesso padre Vianelli, nella ricezione dell’esortazione, si capisce anche meglio dove la “Chiesa della misericordia” voglia andare a parare con questo Anno dedicato alla famiglia.

Della serie: ora vi facciamo capire meglio cosa dovete fare e come, tanto per accompagnare una coppia di fidanzati al matrimonio quanto (ma direi soprattutto) se si è al cospetto di cosiddetti “casi difficili” (ci arriviamo tra breve).

Ma al di là delle varie situazioni, è il “metodo” che bisogna avere ben chiaro, ossia un approccio pastorale che invita – e qui è Moia che riassume il pensiero di p. Vianelli – “a passare dal generale al particolare. C’è la norma generale, ci sono le proposte valide per tutti, ma in quella prospettiva va inquadrata la storia personale, la storia di coppia a cui bisogna far riferimento. Ogni caso va valutato per quello che è, nel rispetto del percorso di fede di ciascuno”.

Più chiaro di così si muore. E’ il trionfo della morale “situazionista”, del principio del “sì, ma” tornato in auge con questo pontificato, lontano anni luce dall’evangelico “il vostro parlare sia “sì, sì; no, no”, il di più viene dal Maligno”, caro Tosatti.

Oltre a tutte le problematiche di natura dottrinale di tale approccio, a livello pratico ti credo che le parrocchie vanno in tilt! Seguendo questa “logica” un povero parroco dovrebbe fare un corso pre-matrimoniale ad hoc per ogni coppia di fidanzati, o ci siamo persi qualcosa? Ma non finisce qua, che il bello anzi il brutto deve ancora venire. Intanto, il buon p. Vianelli dice un’altra cosa che dovrebbe far riflettere lorsignori tutta carità e niente verità, ed è quando – parlando dei divorziati risposati (tu guarda il caso) – nota che “Nella maggior parte delle diocesi sono state avviate iniziative per i divorziati risposati ma, dopo un certo fervore iniziale, ci stiamo accorgendo che l’affluenza è in calo. Può essere che oggi la maggior parte delle persone in nuova unione abbia scambiato questo nuovo atteggiamento della Chiesa come una sorta di “via libera” generalizzato a cui non servono più altri approfondimenti? Oppure è la nostra pastorale che non riesce ad intercettare le richieste di queste persone?”.

Ha capito, caro Tosatti? No, dico, com’è che questa cosa non è finita sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo? Ma si rende conto? Dopo un Concistoro dove il card. Kasper diede il “là” nel modo che sappiamo; dopo ben due sinodi con annesse discussioni a non finire; dopo un’esortazione “rivoluzionaria”; dopo che nel frattempo hanno rivoltato come un calzino l’Istituto S. Giovanni Paolo II cacciando in malo modo tutti i professori fedeli al magistero del papa polacco. Dopo tutto ‘sto casino che hanno armato, ora se ne escono e dicono che forse, forse eh, la maggior parte di chi si è risposato ha inteso il nuovo corso come un liberi tutti??

Ma è una roba da schiantarsi dal ridere se non ci fosse da piangere a dirotto! E mi fermo qua che se no dico uno sproloquio. Andiamo avanti che ora arriva Moia-che-noia a tirarci su di morale. Perché dopo i divorziati risposati indovini un po’ a chi tocca, caro il mio Tosatti? Poteva mancare un passaggio, un accenno anche fugace ai gay?

No che non poteva. Infatti, e qui veniamo all’altro punto critico – ecco che giusto in chiusura d’intervista Moia alza la palla che prontamente viene schiacciata da padre Vianelli. Palla che viene alzata da Moia-che-noia al solito modo, buttando là due paroline che se uno non ci fa attenzione manco le nota, ma che messe insieme hanno l’effetto di una bomba. Proseguendo nel ragionamento di p. Vianelli sulla necessità di nuove competenze, ecc., a un certo punto Moia-che-noia dice: “Come anche per l’accompagnamento dei figli delle persone separate o, con difficoltà ancora maggiori, a quelli che provengono da famiglie omogenitoriali”.

Il giochino è tanto semplice quanto vecchio. Si alza il dito, in questo caso i bambini, usati a mo’ di scudi umani facendo credere che siano loro i destinatari delle “cure” ecclesiali, in modo che guardando al dito non si veda la luna. La luna essendo quelle due paroline: “famiglie omogenitoriali”. E già perché deve sapere, caro Tosatti, che per il già cattolico giornalino dei vescovi così come per ben precisi ambienti ecclesiali, si può (si deve?) tranquillamente parlare di “famiglia” a proposito di una coppia di gay o lesbiche. Spingendosi anche più in là dello stesso papa Francesco, evidentemente ritenuto ancora troppo prudente. Ma non è neanche la frase di Moia-che-noia il vero problema, sa. Il problema vero, amico mio, è il silenzio.

E’ l’assordante silenzio, in questa come in altre occasioni, di chi avrebbe dovuto, dovrebbe parlare e non l’ha fatto. Tanto più che nel caso in questione oltre a Moia-che-noia, che è solo un giornalista (con tutto il rispetto per la categoria), ci è messo pure non un pinco pallino qualsiasi, ma il responsabile della pastorale familiare della Cei.

Che senza colpo ferire ha usato para para la stessa espressione: “Se è vero che tutti i bambini sono uguali…è anche vero che non tutte le situazioni familiari possono essere messe sullo stesso piano. Ma, soprattutto, nel caso delle famiglie omogenitoriali le questioni da tenere presenti sono tante e molto, molto complesse”.

Naturalmente, sempre per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, Moia-che-noia si è subito premurato di ricordare con un paio di domande retoriche che accogliere questo non vuol dire “mettere da parte gli stili di vita dei genitori” (pregasi notare la considerazione della sodomia quale “stile di vita”) o il fatto che “all’origine di quelle nascite ci sono scelte eticamente e antropologicamente problematiche” (anche qui notare come l’utero in affitto et similia vengano definite “scelte problematiche”).

Ad ogni modo, delle due l’una: o la Cei è d’accordo con quanto affermato da p. Vianelli, nel qual caso saremmo curiosi di sapere come le eccellenze reverendissime conciliano la succitata frase con il Magistero della Chiesa sulla famiglia e sull’omosessualità alla luce del Catechismo; oppure la Cei non è d’accordo, e allora sarà forse il caso che qualcuno provveda a smentire senza se e senza ma quanto affermato da p. Vianelli (smentita che tuttavia abbiamo il fondato sospetto che non arriverà mai).

Staremo a vedere.

Nel frattempo, restando in tema di accoglienza e amore e rispetto per tutti, in primis nei confronti della diversità, ecco la seconda storia di cui parlavo all’inizio. Storia che in questo caso coincide con una copertina, per l’esattezza la copertina dell’ultimo numero del settimanale Vanity Fair (che non abbisogna di traduzioni,) dove campeggia l’immagine sorridente di…papa Francesco!

All’inizio, quando la voce è cominciata a circolare ho pensato fosse uno scherzo e pure di pessimo gusto, posto che lo sanno pure i muri che Vanity Fair è uno, non l’unico, degli avamposti Lgbt nel mondo dell’editoria e più in generale di tutta la galassia politically correct. Invece è tutto vero. E non solo la copertina; il settimanale ospita pure un intervento di Bergoglio accompagnato da un testo di Andrea Tornielli, entrambi centrati sul tema, appunto, dell’accoglienza e del rispetto verso tutti in scia all’ultima enciclica del pontefice regnante, Fratelli tutti, il cui titolo non a caso campeggia a tutta pagina sotto l’immagine di Bergoglio.

Ora, se è fin troppo ovvia e scontata la finalità di marketing della rivista in questione, legittima per carità, meno ovvio e direi pure alquanto sconcertante che il pontefice o chi per lui si sia prestato a simile operazione. Che forse farà vendere qualche copia in più alla Fiera della Vanità, ma che di sicuro non farà altro che aumentare e alimentare sconcerto e confusione tra i fedeli. Ma tant’è. Mai come in questo caso risuonano le parole dell’Ecclesiaste: “Vanità delle vanità: tutto è vanità”, caro Tosatti.

Abate Faria

§§§

