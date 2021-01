Del Pozzo, Covid: Questo Teatro dell’Assurdo, Quanto Durerà?

Se un certo grado di incertezza può essere connaturale e, quindi, accettabile, quando si ha a che fare con una pandemia, è invece del tutto inaccettabile dover assistere a questo costante, implacabile stillicidio di un governo che per prendere una decisione – stiamo parlando ovviamente della riapertura delle scuole – insegue e rincorre ogni minima oscillazione di ognuno dei ventuno parametri (ma ridurli, no?) che monitorano l’evolversi della pandemia.

Col risultato di un immobilismo di fatto che non aiuta e anzi complica maledettamente la vita di insegnanti e famiglie, già di suo vessata da mesi e mesi di misure di contenimento, con l’aggravante che quando finalmente una decisione viene presa non sai più se ridere o piangere. Il sottoscritto è marito di un’insegnante liceale e padre di due figli in età scolastica: vorrei che qualcuno di lorsignori che hanno suggerito di posticipare la riapertura delle scuole in presenza all’11 gennaio anziché al 7 ci spiegasse, auspicabilmente con qualche dato o ragionamento a supporto, quali sono/sarebbero i benefici attesi dal ritardare di due-tre giorni (leggi bene: due-tre-giorni, non un mese o due) il ritorno in aula.

Cioè fatemi capire, l’11 il virus circolerà meno del 7? Sarà forse meno aggressivo? E’ questo il motivo? O si tratta semplicemente di dare un contentino, ovviamente sulla pelle delle famiglie e degli insegnanti, ai duri e puri che non vorrebbero riaprirle per niente le scuole? (a proposito: dice niente il fatto che l’Italia, nonostante le scuole chiuse, sia il paese col più alto numero di morti?) O ci sono altre ragioni che a noi comuni mortali sfuggono?

E se sì, forse sarà il caso che qualcuno ce le venga a spiegare, queste altre ragioni, magari usando verso cittadini, famiglie e imprese un po’ più di rispetto anziché continuare a trattarci come dei bamboccioni?

No, dico, ma ci rendiamo conto o no di dove siamo arrivati? Per quanto tempo ancora durerà questo teatro dell’assurdo? Per quanto tempo ancora dovremo assistere a questi insulsi rimpalli di responsabilità tra governo e regioni, che caso mai ce ne fosse bisogno non fanno altro che confermare che bisogna rivedere, e in fretta anche, tutto l’apparato e l’organizzazione dello stato? Per quanto tempo ancora dovremo sorbirci improbabili commissari e letterine e messaggi e conferenze stampa per sentirci dire che c’è bisogno di sacrifici oggi per stare meglio domani, salvo che poi quando arriva quel domani ecco che, ehm..beh..sì in effetti serve uno sforzo in più, signora mia.