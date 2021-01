Nasce Schola Palatina. Online, per Informarsi, Comprendere, e Reagire.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra veramente molto interessante e utile parlarvi di una nuovo iniziativa di approfondimento e istruzione online che sta per nascere, e cioè la Schola Palatina.

Cosa è Schola Palatina?

Schola Palatina è una piattaforma online che si propone l’obiettivo di offrire ai propri iscritti un’autentica formazione culturale in coerenza con i princìpi perenni e universali della legge naturale e cristiana, attraverso un catalogo di corsi e webinar fruibili sul web. Su Schola Palatina sarà inoltre possibile accedere a lezioni, corsi, iniziative congressuali ed editoriali che offrano una garanzia di eccellenza, promosse da associazioni, istituti, fondazioni ed enti culturali che si ispirino ai medesimi princìpi. A tutti i partecipanti ai corsi saranno rilasciati attestazioni di frequenza. L’inizio dell’anno accademico è fissato al 1 gennaio 2021.

Qual è lo scopo di Schola Palatina?

Una delle più gravi carenze che oggi si avvertono è quella di una seria formazione culturale, che purtroppo la scuola e l’università non sembrano più in grado di fornire. Le stesse famiglie, che dovrebbero essere il primo luogo educativo e formativo, appaiono spesso prive degli strumenti pratici e intellettuali necessari a svolgere la loro missione. La società dell’informazione è diventata quella della deformazione, ossia della perdita dei valori fondamentali, necessari a orientare la nostra vita nell’epoca confusa che attraversiamo.

A tutto questo Schola Palatina si propone di porre rimedio offrendo ai propri studenti criteri e principi di orientamento attraverso i suoi corsi tenuti da docenti attentamente selezionati per la loro specifica competenza.

Ecco i primi tre corsi presenti sul sito:

Tra controllo sociale e collasso sociale. Per una gestione politica e culturale dell’emergenza

Comprendi l’attuale crisi sistemica dell’Occidente

Acquisisci una approfondita conoscenza delle molteplici problematiche di carattere storico, culturale, filosofico, giuridico, politico e sociale dell’attuale crisi sistemica occidentale e adotta gli strumenti più efficaci per affrontare l’emergenza sociale ed esistenziale.

***

Vuoi acquisire una conoscenza approfondita del pensiero di san Tommaso?

Partecipando a questo corso studierai la biografia intellettuale di Tommaso d’Aquino. Gli scritti: caratteri, articolazione, destinatari; le grandi sintesi. Il metodo di elaborazione e di insegnamento. La posterità intellettuale. L’attualità del pensiero.

Il corso intende presentare le principali questioni introduttive allo studio del pensiero di san Tommaso d’Aquino. Queste saranno analizzate in modo da fornire criteri metodologici, acquisizioni noetiche e strumenti critici per la conoscenza delle tematiche filosofico-teologiche attinte alle fonti. Il corso ha carattere propedeutico, sotto il profilo sia documentario sia contenutistico, mirando ad introdurre all’intelligenza di temi e testi. Esso si rivolge a tutti coloro i quali, per ragioni personali o professionali, desiderano acquisire una conoscenza articolata del pensiero di san Tommaso, a partire dalle matrici originarie dei concetti e delle argomentazioni.

***

Vedere e raccontare la fede: l’eredità del mondo antico nella prima arte cristiana

Comprendi l’eredità del mondo antico nel Cristianesimo

Acquisisci una conoscenza degli schemi iconografici del Cristianesimo dei primi secoli insieme alla consapevolezza della potenza e della chiarezza comunicativa dell’arte cristiana.

Che cosa imparerò in questo corso?

A partire dall’Antico Testamento, i Vangeli apocrifi e l’Apocalisse, tra III e V secolo si forma un’arte che sperimenta inedite modalità narrative per le esigenze simboliche di una nuova spiritualità. Il Cristianesimo ha ereditato dal mondo antico sia la coscienza della potenza comunicativa dell’arte che anche molti suoi schemi iconografici. Un’importantissima radice classica, quindi, ma rinnovata nel suo profondo dalla vera Parola e dalla vera Luce. Nel corso delle 4 sessioni saranno analizzati in particolare le scelte artistiche e architettoniche, che hanno caratterizzato gli oltre vent’anni del regno di Costantino alla guida dell’Impero romano e sarà ripercorsa la storia di siti come la chiesa di Santa Maria Antiqua, un sito di importanza capitale per la conoscenza della pittura bizantina tra il VI e il IX secolo.

Buon ascolto, e partecipazione.

§§§

