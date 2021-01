Mons. Ics Propone una Commissione d’Inchiesta. Sui Soldi Vaticani in Australia.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics ha letto questo articolo di Sandro Magister, sulle finanze vaticane, l’esproprio dei tesori della Segreteria di Stato e i soldi in viaggio verso l’Australia. (I 2,3 miliardi di dollari (del Vaticano ?) finiti in Australia a cosa sono serviti? Da dove provenivano? Di chi sono ?). E ci ha inviato queste riflessioni puntuali e accurate, che condividiamo come voi. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, certamente lei ha potuto leggere questo articolo di Sandro Magister.

Magister non pubblica mai una notizia fine a se stessa, Magister offre, o persino provoca, sempre uno spunto per approfondire fatti importanti (spesso sconosciuti) per la nostra Chiesa.

Vorrei intervenire chiedendo che questa indagine, indirettamente proposta da Magister, sia finalmente fatta. Son più di sette anni che sentiamo dire che il papa vuole fare riforme, ma poverino, non lo aiutano a farle, anzi glielo impediscono.

Così prenderei questa occasione per suggerirgli specificamente che fare. Credo infatti che il card. Pell possa riuscire ad investigare e spiegare l’operazione riferita da Magister, ne ha la competenza e l’onestà intellettuale per riuscirci.

A fine 2014 il card. Pell rilasciò una intervista al più importante settimanale cattolico inglese, Catholic Herald, in cui affermò che finalmente con Papa Francesco si stava facendo trasparenza nelle finanze vaticane.

Nell’arco di un paio di settimane l’ex Presidente dello Ior Gotti Tedeschi,(defenestrato nel 2012 proprio perché aveva denunciato un complotto per non attuare la trasparenza sui conti) rispose al card. Pell, sempre sul Catholic Herald spiegandogli che la trasparenza era stata voluta ed attuata da Benedetto XVI, ed era stata modificata (da altre persone, di cui faceva nome e cognome ).

Per dimostrare al card. Pell che non era affatto informato, e pertanto era in una posizione altamente rischiosa, Gotti Tedeschi propose a Pell di rispondere ad una serie di domande (“Ciò che Pell dovrebbe sapere”, per ricoprire il suo ruolo).

Mi risulta che gli fece anche avere un dossier riservato.

Nei tempi successivi il Revisore dei conti vaticano Milone scoprì un giro di flussi e di conti, informò Pell, che chiese una inchiesta. Pell venne “convocato” in Australia per i presunti (fasulli) reati che conosciamo e di cui sappiamo esser stato riconosciuto innocente.

Ma l’inchiesta che aveva richiesto che fine ha fatto ?

Bene, da allora è successo di tutto, persino la cacciata del card. Becciu.

Ma ciò che non è stato spiegato è quali flussi e quali conti il Revisore Milone stava investigando e per cui è stato cacciato.

Vuoi vedere che in questa indagine mancata c’è le spiegazione di tanti segreti, inclusi quelli australiani?

Mons. ICS

§§§

