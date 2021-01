Quarracino: l’Aborto in Argentina, Frutto di un’Operazione dall’Estero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci ha inviato questa riflessione sulla legalizzazione dell’aborto in Argentina, frutto di un’operazione internazionale partita dalla Gran Bretagna. Buona lettura.

§§§

Con l’indispensabile contributo della vicepresidente della Nazione, Cristina Fernández de Kirchner, presidente virtuale, non solo la legalizzazione della pena di morte prenatale è stata imposta in Argentina. Si è infatti realizzato il piano genocida ideato e promosso dalla multinazionale britannica abortista International Planned Parenthood Federation (IPPF), un’istituzione “privata” ma con un budget annuale che è sovvenzionato all’80% direttamente dai governi dei Paesi sviluppati e dalle organizzazioni internazionali, e al 20% dalle grandi multinazionali produttive e finanziarie.

Il 30 dicembre il Senato argentino ha legalizzato l’aborto, attraverso una mostruosità giuridica che viola palesemente la Costituzione nazionale, “legalizzando” la pena di morte per i più innocenti e indifesi di tutti, una legalizzazione che la Magna Carta vieta assolutamente.

Abbiamo anche detto che le norme approvate meriterebbero anche un’analisi psichiatrica, poiché, tra l’altro, inventano l’aborto come diritto della donna di uccidere il proprio figlio prima che nasca, ma allo stesso tempo mantengono la natura criminale di questo fatto. E d’altra parte, si permette a una donna di abortire con una semplice dichiarazione scritta, senza denuncia giudiziaria e senza prove, sostenendo che la sua gravidanza è il risultato di uno stupro, eliminando così il bambino, ma lasciando vivo lo stupratore che ha commesso il crimine.

I senatori che hanno votato a favore della legalizzazione dell’aborto erano tutti d’accordo nella loro argomentazione di giustificazione, ponendolo come “problema di salute pubblica”, perché le donne povere, con scarse risorse, ricorrono a pratiche clandestine per abortire, in condizioni insicure che spesso le costringono a recarsi in ospedali e centri sanitari pubblici, dopo aver messo a rischio la loro vita, sovraccaricando il lavoro ospedaliero. Dal presidente Alberto Fernandez al vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner, deputati e senatori nazionali, tutti hanno fatto ricorso a questa argomentazione sanitaria, credendosi “progressisti” e “rivoluzionari”.

Ma per la disillusione degli abortisti, come abbiamo dimostrato e dimostrato fino alla nausea, l’argomento che le donne hanno diritto all’aborto e che devono farlo in condizioni di salute sicure non è originale di questi militanti della morte prenatale, ma di John Davison Rockefeller III, l’inventore di questa concezione omicida e genocida: “[…] la contraccezione è il metodo di scelta per prevenire una nascita indesiderata. Crediamo che l’aborto non debba essere considerato un sostituto del controllo delle nascite, ma piuttosto come un elemento di un sistema complessivo di assistenza sanitaria materno-infantile”.

In sintesi: la legge che legalizza l’aborto in Argentina si basa sull’ideologia contraccettiva, abortiva e genocida dell’oligarchia finanziaria internazionale, di cui John Davison Rockefeller III e la sua famiglia sono gli operatori politici per eccellenza di questo potere speculativo e predatorio.

Da parte sua, la multinazionale britannica dell’aborto IPPF è stata il braccio esecutivo del piano antinatalista e criminale progettato dal citato magnate americano Rockefeller. In questo senso, i poteri esecutivo e legislativo nazionali sono stati solo i gestori esecutori di questo sinistro piano infantofobico genocida, in tutto il mondo e ora anche nel nostro Paese.

Poche ore dopo l’approvazione della legge in Argentina, il 31 dicembre, il sito web della sezione della Regione Occidentale dell’IPPF non solo ha salutato il “trionfo” legislativo, ma ha anche fatto sapere che è stata questa organizzazione che “ha alimentato un ecosistema di organizzazioni femministe e attiviste per più di 15 anni, che hanno contribuito a rendere possibile oggi” che l’aborto fosse legale.

Non solo, ma riconosce anche che l’IPPF “sostiene direttamente sette partner in Argentina, che a loro volta sovvenzionano altre 20 organizzazioni di base in tutto il paese, che sono quelle che accompagnano i politici e i legislatori, realizzano campagne di comunicazione e diffusione per rendere il “diritto all’aborto” presente nel discorso pubblico, e pianificano attivamente il modo migliore per sostenere l’attuazione della nuova legge”.

I sette partner IPPF nel paese sono vere e proprie organizzazioni collaborative cipayas: – Casa FUSA – Católicas por el Derecho a Decidir – CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad) – Amnesty International in Argentina – Fundación Huésped – CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) – FEIM Argentina.

Insomma, un’invasione britannica con collaborazionismo “argentino” in tutto e per tutto.

Vuol dire allora che l'”iniziativa” promossa dal Presidente argentino e accompagnata e sostenuta dal Vicepresidente della Nazione è, in realtà, un piano straniero ma attuato dagli “argentini”, nel migliore stile degli storici oligarchi liberali al servizio dell’Impero britannico e di Sua Maestà. Ma questi oligarchi di oggi non sono ideologicamente liberali, ma “socialdemocratici progressisti”, travestiti da “nazionali e popolari”, ma in realtà manager che eseguono il genocidio prenatale e amministratori della disintegrazione sociale e nazionale dell’Argentina.

Insomma, la legalizzazione dell’aborto raggiunta in questi giorni ha significato la confluenza del progetto di genocidio del clan Rockefeller, la strategia di invasione-colonizzazione dell’IPPF e la collaborazione dei leader indigeni, per attuare il più spaventoso e sinistro genocidio di tutti: quello dei più innocenti e indifesi di tutti, i bambini non nati.

Storicamente, la Gran Bretagna:

— ha preso il controllo dell’economia argentina, per lunghi periodi della nostra storia

– ha rubato parte del nostro territorio nazionale (Isole Falkland)

– si è appropriata di gran parte della ricchezza nazionale e di porzioni della patria

– ora compie l’ultimo passo: la scomparsa e la morte di gran parte degli argentini che vengono al mondo.

In senso stretto, l’Argentina sta subendo le invasioni inglesi del XXI secolo, non più per le ricchezze naturali o le risorse economiche, né per l’appropriazione del territorio, ma per assassinare e uccidere senza pietà gli argentini del futuro, in una vera e propria guerra di sterminio. Invasioni inglesi che fanno parte della stessa guerra del 1806-1807 e del 1982, ma che si esprimono non con le armi militari, ma con le armi dello spirito, in un combattimento culturale, dottrinale e ideologico, per vincere o per morire.

José Arturo Quarracino

DNI 10.801.385

1 Rockefeller Commission Report, Growth Population and the American Future, Chapter 11, New York 1972.

2 En https://www.ippfwhr,org/es/resource/argentina-se-convierte-en-el-pais-latinoamericano-mas-grande-en-legalizar-el-aborto/

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, argentina, quarracino



Categoria: Generale