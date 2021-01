RVC: Este Pontificado me Recuerda el Séptimo Sello de Ingmar Bergman…

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, se despide de ustedes por este año con dos reflexiones. La primera es de Romana Vulneratus Curia. Buena lectura.

§§§

Estimado Tosatti, le pido que me conceda una reflexión para el último día del año de desgracia 2020, que concluirá con una cita sobre el Séptimo Sello, de Ingmar Bergman.

Le parecerá extraño, pero no he escrito “año de desgracia” pensando en el Covid, sino pensando en nuestra santa Iglesia de Cristo, que desde su interior parece dejar que se corrompa su doctrina y que se deja utilizar políticamente para legitimar cosas y personas enemigas.

Mai come nel 2020 avremmo avuto bisogno di una guida spirituale, un’autorità morale che insegnasse al mondo dove sta la verità.

Nunca como en 2020 hubiéramos necesitado un guía espiritual, una autoridad moral que enseñara al mundo dónde está la verdad.

En cambio, tenemos un guía ecológico que les enseña a los católicos que estamos exagerando en la devoción a Nuestra Señora y que debemos dialogar con los promotores del Gran Reseteo Gnóstico. Nunca habíamos oído a un Papa despreciar tanto a su rebaño.

Buenos amigos católicos y buenos sacerdotes me invitan continuamente a escuchar las enseñanzas del Papa, explicándome que el Papa debe ser obedecido, no criticado. Omnes cum Petro [Todos con Pedro], me recomiendan. ¿Pero este Petro “pascet gregem suum” [Apacienta a su grey]?

Yo, ciertamente falto de humildad y acostumbrado a las certezas doctrinales de la tradición, no sé aceptar el evolucionismo espiritual actual, no me siento a gusto en mi dimensión interior, espiritual, donde solo Dios puede entrar.

Creo cada vez más que la pregunta fundamental que deberíamos plantearnos es la siguiente: <¿Cuál es el “sentido” de esta nueva doctrina de Bergoglio? ¿A qué fe quiere conducirnos?>.

San John Henry Newman escribió un día que “brindaría” por el Papa, pero primero por su conciencia. Como dijo San Pablo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, la voluntad de Dios tiene prioridad sobre todos.

No puede ser cierto que una “nueva verdad” nos hará más libres de la que Dios ha pensado para nosotros.

La voluntad de Dios se hará sentir en nuestra conciencia, al ser participación en la sabiduría divina.

Y <la conciencia es el primero de todos los Vicarios de Cristo>, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, n.1778. Es cierto que nuestra conciencia tiene una autonomía relativa si no está ordenada a la Verdad y no está en relación con la Verdad. Por eso son indispensables los Sacramentos. Que curiosamente vemos cada vez más degradados.

Del matrimonio a la confesión, a la Eucaristía. Para no hablar de la Santa Misa.

Sabe, Tosatti, este pontificado me parece cada vez más una especie de partida de ajedrez (la inspirada por el Apocalipsis) entre el caballero cruzado y la muerte, representada en la obra maestra de Bergman, el Séptimo Sello. Pienso que nosotros, como el caballero, todavía creemos que la partida puede ser jugada con armas parejas, porque quizás no hemos comprendido con quien estamos jugando.

El jugador que hoy está jugando contra nosotros no nos sostiene en la fe, no nos consuela ni anima, nos hace sentir solamente que “la fe es una pena tan dolorosa…” (como acontece con el caballero).

Publicado originalmente en italiano el 31 de diciembre de 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/12/31/rvc-questo- pontificato-mi-ricorda-il- settimo-sigillo-di-ingmar- bergman/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

