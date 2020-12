Covid. Scienziati e Ciarlatani. Un Editoriale di Liberté Politique.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, è vero che in genere l’erba del vicino è più verde, ma in questo caso, per fortuna o sfortuna, sembra sia proprio verde come da noi nel nostro sventurato Paese. Parlo della Francia. Ho appena finito di leggere questo editoriale di un sito, Liberté Politique, che si occupa di Covid, e della strana sorte di un professore, Didier Raoult, che cura i malati di Covid. Leggete e vedete come purtroppo i ciarlatani esistano non solo in Italia, ma anche all’ombra della Tour Eiffel. Mossi, ci viene da pensare, da identici interessi. Tempi duri, amici miei…Buona lettura.

§§§

Il professor Didier Raoult è stato appena citato in giudizio dall’Ordine dei medici per ciarlataneria. Il dibattito ormai infuria tra scienziati e ciarlatani: alla luce della questione covid 19, chi può e deve essere classificato nell’una o nell’altra categoria in Francia oggi?

Cominciamo con gli scienziati. Quando i membri del governo, sostenuti da un comitato scientifico e riverberati dai media, dichiarano che indossare una maschera è totalmente inutile, solo per dichiarare qualche settimana dopo che va bene non indossare una maschera, per dichiarare qualche settimana dopo che è vietato non indossare una maschera, per dichiarare allo stesso tempo che c’è una scorta sufficiente di maschere disponibili in Francia e per dichiarare un po’ più tardi che non ci sono abbastanza maschere in Francia per tutti da poterle indossare, possiamo considerare che abbiamo a che fare con veri scienziati.

Quando le stesse persone impongono arbitrariamente il Remdesevir per curare miracolosamente i pazienti che sono affetti da Covid, dopo averne acquistato notevoli quantità all’estero per un prezzo considerevole, poi seguono l’Organizzazione Mondiale della Sanità che lo dichiara un farmaco pericoloso, poi interrompono bruscamente ogni trattamento con questo farmaco le cui scorte accumulate sono ormai del tutto inutili, non c’è dubbio che abbiamo a che fare con grandi scienziati. Quando le stesse persone vietano l’idrossiclorochina per curare la malattia, sviluppando un’argomentazione scientifica eccezionale che si può riassumere in due parole: no all’idrossiclorochina, senza altre spiegazioni, non è più possibile considerare che non sono scienziati di alto livello.

Per quanto riguarda i ciarlatani, le cose sono altrettanto semplici. Quando Didier Raoult afferma nel suo rapporto del 2020 che la sua organizzazione ha testato 380.000 persone, ha curato 20.000 persone e ha registrato un tasso di mortalità tra lo 0,5% e l’1%, il tasso di mortalità più basso del mondo insieme all’Islanda, è ovvio che abbiamo a che fare con un ciarlatano. Fenomeno aggravante: il professore sta truccando le sue cifre, visto che la somma di 380.000 e 20.000 è pari a 400.000, cifra citata dal Presidente della Repubblica qualche settimana fa per indicare il numero dei possibili decessi. Questa aggiunta ciarlatanesca di Didier Raoult consiste nell’aver curato 400.000 persone che ovviamente moriranno in modo che ci sia concordanza tra la sua azione mortale e le cifre del presidente. La sua indiscutibile ciarlataneria prende la forma di una gigantesca strada della morte. Inoltre, se il secondo impianto di produzione di idrossiclorochina più grande del mondo a Taiwan è appena stato completamente distrutto da un’esplosione miracolosa, questo odore di zolfo deve avere qualcosa a che fare con il diabolico ciarlatanesimo raultiano.

Si tratta di una questione seria. Non possiamo lasciare le cose come stanno. I ciarlatani devono subire la punizione che meritano. In Place de la Concorde deve essere eretta un’enorme pira, e il professor-stregone Raoult deve essere bruciato pubblicamente. Certo, questo produrrà del riscaldamento globale e deteriorerà seriamente il pianeta, ma peccato per questa volta, tutto ciò è troppo grave. La nube prodotta dal mercato distruggerà tutti i covid che camminano nell’aria, questo è scientificamente provato. Per salvaguardare il futuro, l’unica cosa che resta da fare è vaccinare la popolazione con un vaccino miracoloso, la cui efficacia non è stata provata e le cui conseguenze non sono state analizzate: questa vaccinazione totalmente scientifica rivela la genialità degli scienziati di oggi e la stupidità criminale dei ciarlatani raulici.

François Billot de Lochner

§§§

