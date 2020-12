Da Madrid: Martinez Camino al Culto Divino al Posto di Robert Sarah. (Ops…Pesce d’Aprile).

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Religion Digital un grande sito di informazione spagnolo pubblica oggi una notizia che se fosse confermata sarebbe allo stesso tempo clamorosa, e stranamente di buon auspicio, rispetto, alle scelte abituali di questo pontificato. Come è noto il card. Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il Culto Divino, nel giugno prossimo compirà 76 anni, e ricopre questa carica dal novembre 2014. Quindi la sua sostituzione è possibile. Secondo Religion Digital a sostituirlo potrebbe andare un prelato spagnolo. Un gesuita, attualmente vescovo ausiliare di Madrid. Ma leggiamo che cosa scrive Religion Digital; con tutte le riserve del caso, fino a quando non potremo avere conferme dirette di questa notizia.

§§§

Il 2021 sarà l’anno definitivo per affrontare le riforme nella Curia vaticana. Francesco è pronto a dare il massimo. L’imminente approvazione di “Praedicate Evangelium” ha generato non poche speranze tra i fedeli di tutto il mondo. Una riforma vaticana che, curiosamente, avrà un accento spagnolo. Con sorprese incluse.

Per quanto apprende Religion Digital da fonti per nulla innocenti, Papa Francesco ha deciso che due pesi massimi della Chiesa spagnola si assumeranno responsabilità dirette nel nuovo organigramma curiale. Così, è stato deciso che il vescovo ancora ausiliare di Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, sarà nominato nuovo prefetto della Congregazione del Culto divino e della disciplina dei sacramenti, in sostituzione del controverso cardinale Sarah.

Camino, la cui nomina a Ciudad Rodrigo era pronta, – mancava solo una firma -, è stato fortemente raccomandato al Santo Padre dal cardinale Rouco Varela e dal priore della Trappa, luogo in cui intendeva tornare per preparare il suo nuovo incarico. Quando il cardinale Osoro è stato consultato, ha dato il suo placet prima ancora di ascoltare la domanda.

L’altra grande nomina, all’ultimo minuto, arriva come una vera sorpresa, perché sarà il laico con la più grande responsabilità nella Chiesa mondiale. Il vice segretario per gli Affari economici della Conferenza episcopale e presidente del COPE, Fernando Giménez Barriocanal, lascerà presto entrambi gli incarichi per assumere il Dicastero della comunicazione. Non andrà da solo: come capo di Radio Vaticana, Barriocanal ha chiamato un ex collaboratore della rete episcopale, che ha accettato volentieri l’offerta come “un nuovo servizio alla Chiesa che amo e per il quale lavoro ogni giorno”. Nelle prossime settimane, Federico Jiménez Losantos lascerà i radiomicrofoni per andare alle mura vaticane.

La partenza di Barriocanal ha provocato un logico terremoto nella Chiesa spagnola, che non ha ancora deciso il nome del successore a capo del denaro della Chiesa (si parla di un altro laico, responsabile delle istituzioni religiose in una banca spagnola, che sta promuovendo un canto di Natale popolare). Per COPE sono già stati presi in considerazione diversi nomi, tra cui quello del nostro direttore, José Manuel Vidal.

§§§

In Spagna la Festa degli Innocenti e Martiri equivale, da noi, al 1° Aprile. Ed è tradizione che i mezzi di comunicazione spagnoli si divertano…così è probabile, anzi quasi sicuro che l’articolo di Religion Digital che vi abbiamo proposto rientri in questa categoria. Sembrava troppo bello, per essere vero…

§§§

Tag: barrocanal, culto divino, martinez camino, sarah



Categoria: Generale