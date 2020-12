RVC: Mons. Stankevičs, la Sua Coscienza e Göring. Che Fu Condannato…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) è giunto a conoscenza dell’iniziativa presa dall’arcivescovo di Riga, Lettonia, Stankevičs in tema di unioni civili e matrimonio fra persone dello stesso sesso. E ne è rimasto francamente sconcertato. Anche perché l’arcivescovo, di origini polacche, regnante Giovanni Paolo II ben difficilmente si sarebbe permesso…ma con l’attuale Pontefice, invece…Le Corti hanno modelli immutabili nei secoli. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti. In questa chiesa qualsiasi prete neghi il peccato vien esaltato come misericordioso.

Come si può leggere nell’allegato link, l’Arcivescovo di Riga, mons, Zbigņevs Stankevičs, si è rivolto al parlamento della sua Lettonia per sollecitare il riconoscimento legale delle unioni omo… Spiegando con un concetto tanto caro a papa Bergoglio, che “si devono trovare motivi per unire, non dividere“.

Questo reiterato invito bergogliano a fondere il bene con il male e il vero con il falso, pur di non creare divisioni, è stato già oggetto di valutazioni da quando questo tipo di vocabolario è stato imposto con il famoso “chi sono io per giudicare”.

Imporre (da parte di una autorità morale) che è vero ciò che è falso, senza permettere di distinguere, è ipocrisia, inganno e slealtà? o no?.

La perversione deve sembrare sempre molto umana. Da parte del “perverso” deve esser considerata naturale e non mortificabile, da parte del mondo che osserva, deve esser comprensibile e tollerabile.

Scrisse l’Oscar Wilde pentito che: “nella mia perversità e per amore di tale perversità, mutai le cose buone in male e le cose cattive in bene”.

Magari questo arcivescovo di Riga, nell’intento di compiacere papa Bergoglio e conformando al suo pensiero la propria coscienza, sta pensando di proporre una specie di santificazione del peccato, con il fine misericordioso di lasciare il povero peccatore in pace, con coscienza tranquilla e soddisfatto della sua assoluta normalità.

Scrisse il luogotenente del Fuhrer, Göring nel 1938: “Io non ho coscienza, la mia coscienza è Adolf Hitler”.

Ma al processo di Norimberga non hanno riconosciuto il suo rifiuto di coscienza personale e fu condannato a morte.

Ci pensi arcivescovo.

Una preghiera per questo.

RVC

§§§

