Mons. Ics Sogna: Vescovo Affigge In Vaticano Tesi Contro Le Nuove Indulgenze.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, le singolari alleanze che la Chiesa di papa Bergoglio sembra allacciare con i più strani compagni di letto hanno colpito mons. Ics, che ci ha racconta di un suo sogno – o visione – dei giorni scorsi. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, leggendo quanto riportato da questo link, ho avuto una “visione paradossale”.

Ho visto un Vescovo italiano (che mi pare di aver riconosciuto, ma non ci giurerei) compiere un gesto simbolico equivalente a quello di Lutero nel 1517,quando affisse le 95 tesi sulla porta del duomo di Wittemberg.

Lui le affiggeva a porta Sant’Anna–Vaticano.

Lutero fece la Riforma con la scusa della vendita delle indulgenze necessarie a costruire San Pietro nel 1515. Oggi si direbbe che si stiano vendendo (o scambiando, o regalando) indulgenze per distruggere San Pietro.

Le indulgenze che oggi sembrano esser concesse gratuitamente, non riguardano certo i peccati commessi, sono la “legittimazione morale” che la nostra Chiesa sta oggi garantendo a progetti, ma soprattutto a persone, che perseguono obiettivi opposti a quelli dichiarati e mirano da tempo a distruggere la Chiesa, le sue verità, i suoi valori.

Il link qui sotto riportato non lascia dubbi in proposito, grazie all’ultima alleanza sul Global Compact on Education per educare il mondo alla eguaglianza di genere e ad altre nobili aspirazioni.

Ma questo progetto è confondente, non tanto per gli obiettivi dichiarati, quanto per le persone con cui viene fatto, cioè noti nemici della chiesa cattolica. Da Ban-Ki-Moon (ex segretario Onu, che spiegava le migrazioni per realizzare sincretismo religioso), a UNESCO (la Vaticano gnostica), con il solito “prezzemolo” gnostico, abortista, malthusiano, ambientalista, amico del capo della Pontificia Accademia delle Scienze (mons. Sanchez Sorondo) Jeffrey Sachs, ecc.

Alcune informazioni su quanto avvenne nel 1515, dovrebbero incuriosire, vediamo.

Il Papa che decise e realizzò la vendita di indulgenze nel 1515 fu Leone X, figlio di Lorenzo de Medici, la cui fama di esser sodomita (con tutti i sospetti del caso sulle persone di cui si circondava) non era neppure messa in dubbio.

Tutti i giorni, il maggior blog dell’epoca (lo Stilum Curiae del 1515 per intenderci), che si chiamava “pasquinate” (le informazioni di blog venivano affisse sulla statua di tal Pasquino), parlava delle “performance” di Leone X e dei suoi compagni di giochi.

Indagando poi come Leone X vendeva indulgenze si scopre che solo un 30% degli incassi andava a sostenere la costruzione di San Pietro; molto andava a finanziare i fasti rinascimentali del suo pontificato e ad aiutare amici di famiglia (il babbo Lorenzo era il maggior banchiere italiano).

Infatti l’appalto per vendere le indulgenze (soprattutto in Germania) lo diede agli amici di papà, i banchieri Fugger, che si professavano cattolici, ma dal punto di vista di esercizio del potere e ricchezza equivalevano a dei Soros o Bill Gates, di oggi. Curiosa similitudine di alleanze, no?

La grande differenza forse sta nel fatto che Leone X non cadde in eresie e non fece apostasia.

Spero di riavere la visione del vescovo italiano che affigge le nuove tesi sulla nuova vendita (o scambio) di indulgenze, a porta sant’Anna…

Assicuro che è consolante.

Il Vaticano e l’ONU insieme per promuovere la sostenibilità e l’uguaglianza di genere – Le cronache di Papa Francesco (cronicasdepapafrancisco.com)

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: gender, ics, lutero, onu, papa, württemberg



Categoria: Generale